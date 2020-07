'Tenemos un sistema sanitario totalmente repleto': alcalde de Quito

El multifacético médico, músico, radiodifusor, dirigente deportivo y exasambleísta y actual alcalde de la ciudad de Quito, Jorge Yunda Machado, habló con EL TIEMPO sobre la situación sanitaria que enfrenta Quito, la capital ecuatoriana, a la que califica de “dura realidad” y comenta como se organizan para vencer a “un enemigo común”: el coronavirus.



¿Cuál es la situación de Quito en el contexto de la pandemia?

Es una dura realidad. Tenemos un sistema sanitario totalmente repleto, lleno. No hay disponibilidad de camas, ni en los hospitales públicos ni en los privados. No hay disponibilidad de unidades de cuidados intensivos, esa es la realidad que hoy estamos enfrentando.

Quito se había convertido en un referente del buen manejo del control del contagio. ¿Qué pasó?

La enfermedad, a decir de la OMS, está lejos de ser controlada, a decir de la OPS inclusive se proyecta, apocalípticamente, que podrán registrarse más de 400 mil muertos hasta octubre en América Latina.



Quito tiene 600 muertos y hemos logrado ralentizar ese contagio, a diferencia de nuestra hermana ciudad de Guayaquil que tuvo más de 18.000 muertos. En todo caso no estamos fuera de peligro, pero seguimos luchando, el objetivo principal es bajar la mortalidad.

¿Cuáles son las causas que están provocando este incremento de casos, en la ciudad?

Es el virus, un virus impredecible, es una enfermedad que azota al mundo entero. Quito está tratando de que se contenga la propagación con medidas oportunas y eficientes.



La creación de un hospital en el parque Bicentenario, contratación de médicos, enfermeras, de intensivistas, Adquisición de miles de pruebas que se han testeado en la ciudad. Inclusive el Municipio se ha hecho cargo de la de los cuerpos, 133 cadáveres recogidos en las casas a donde hemos llegado en 30, 40 minutos, y no hay el peligro de que se confundan o extravíen, tratando que la pérdida de vida, por esta situación, pueda al menos ser digna.

En Ecuador hay más de 74.000 casos positivos y 5.000 muertes por el virus. Foto: Efe

Usted ha pedido corresponsabilidad ciudadana...

Desde el primer día impulsamos una campaña de prevención sanitaria, del uso de la mascarilla, del distanciamiento físico. Hemos logrado esos resultados en un gran porcentaje, pero hay que tomar en cuenta que, la promoción, la prevención, la educación en salud han sido abandonada durante décadas.



No podemos pedirle al ciudadano que entienda bien esta emergencia, por eso es responsabilidad de las autoridades desplegar campañas sanitarias y tratar de llegar a la conciencia del ciudadano para que colabore y ayude a las autoridades.

Incluso, ha sido necesario el apoyo de las Fuerzas Armadas para el control ciudadano.

Cinco mil funcionarios municipales, con la ayuda de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional enfrentan la guerra contra el coronavirus. Es indispensable el control diario, desarmar fiestas clandestinas, libadores en la vía pública, eventos deportivos con un fuerte consumo de bebidas alcohólicas. Los participantes de estos actos son quienes se movilizan e irrespetan las medidas sanitarias y van a contagiar a sus padres a sus abuelos.



¿Será necesario que Quito retorne al semáforo rojo?

No descartamos ninguna medida por más dura que sea hasta la de confinamiento total. Estos datos están siendo evaluados y monitoreados día a día, para eso sirve también el testeo de pruebas, desde esta semana vamos hacia los barrios más calientes con unidades sanitarias, para en los barrios darles la primera atención porque están llegando a los hospitales ya gravemente afectados y casi no se puede hacer nada.

¿Cuáles son sus puntos de vista respecto a las acciones gubernamentales para tratar y enfrentar la pandemia?

Aquí nos hemos unidos todos en un momento tan difícil en lo sanitario y económico. A los municipios ni siquiera nos compete enfrentar la salud, le compete constitucionalmente al gobierno central, pero frente a esta tragedia hemos coadyuvado, ayudado y coordinado en una situación, repito difícil desde el punto de vista económico por la baja del precio del petróleo, se rompió el oleoducto, la recaudación bajó sustancialmente.



Todos fuimos afectados por esta situación y en este momento todos tenemos que unirnos para enfrentar al mismo enemigo que en este caso se llama coronavirus.

¿Cuáles son las acciones urgentes?

Seguir monitoreando, entrega de kits alimenticios y mascarillas, apoyando en la atención médica, trabajando en las campañas sanitarias. Si logramos que el ciudadano sea consciente de que se transmite el virus por la nariz, por la boca, por la respiración, por el estornudo, por la tos, por el hablado, eso me parece que es fundamental.



Campañas para que no se sometan a aglomeraciones y de lavado de manos. Son las únicas herramientas que tenemos, no hay vacunas, no hay tratamiento efectivo todavía que la comunidad científica haya emitido. Todo lo que haya que hacer para salvar la vida de los ciudadanos.

MAGGY AYALA SAMANIEGO

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

QUITO