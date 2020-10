‘Cuando Vizcarra salga del poder, se va a la cárcel’

El Perú ha sido el país con mayor mortalidad por habitante de América Latina por causa de la pandemia, atraviesa una fuerte contracción económica y su presidente, Martín Vizcarra, quien llegó al poder enarbolando la bandera anticorrupción, ha sido señalado por corrupción administrativa.

A pocos meses de entregar el poder, en julio 2021, el presidente Martín Vizcarra mantiene un importante nivel en las encuestas. Por ahora se presume que no corre la misma suerte de sus antecesores acusados por sus relaciones con Odebrecht. Pero algunos analistas sostienen que, en julio de 2021, Vizcarra estará con un pie dentro de la cárcel.



Para ahondar un poco en la política del país andino, el periodista peruano Aldo Mariátegui –nieto del fundador del Partido Socialista Peruano, José Carlos Mariátegui ‘Amauta’–, reconocido como el analista de prensa más importante en los años 2010, 2012 y 2017 y uno de los dos periodistas más poderosos desde el 2006, dibuja lo que, para él, es el insólito panorama de su país.



Según Mariátegui, el poder político en el Perú está controlado por “los caviares”, expresión creada por el periodista francés Alain de Benoist para señalar a los seguidores del presidente François Mitterrand y que Mariátegui popularizó en el Perú a través de sus columnas.

¿Quiénes son los caviares?

Son básicamente abogados, académicos, consultores y ‘onegeístas’. Tienen mucha fuerza en el Perú. El país está muy controlado por ellos en la parte académica, mediática, las ONG, tienen una fuerza descomunal en lo que respecta a los votos. Su centro principal es la Pontificia Universidad Católica (PUCP) y las ONG. La ONG más poderosa es el IDL. Controlan la academia y la cultura. Constituyen una gran red de amistades e intereses. Controlan el aparato de justicia (el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo), incluso en la Corte y la Comisión Interamericana de DD. HH., y la prensa. Son ‘antis’ por excelencia: antifujimoristas, antiapristas. Débiles electoralmente, pero influyentes en los gobiernos de Toledo, Humala y Vizcarra, además con mucha cercanía con Pedro Pablo Kuczynski. Paniagua los introdujo en el Estado.



Ellos ponen la agenda desde hace mucho tiempo. Últimamente, con los caviares no puedes ir ni a misa, son un grupo cerrado. A Alan García lo persiguieron y terminó en su suicidio. Ahora están usando a Vizcarra, pero cuando Vizcarra salga el año que viene va a estar más solo que Humala.



(Además lea: La creciente presencia de Hezbolá en Venezuela)

¿En qué se basa para decir que Alan García se suicidó por los caviares?

Hubo mucha presión investigatoria en su contra. Y la presión caviar al entonces gobierno progre de Tabaré Vázquez provocó que Montevideo se retractara del asilo ya acordado. Para García fue devastador perder el asilo uruguayo. Sabía lo que se le venía. Por eso casi se suicida dentro de la embajada y se suicidó cuando fueron a arrestarlo. No digo que haya sido inocente. Muy, muy probablemente era culpable.

¿Cómo funciona la justicia en el Perú?

En el Perú no existe un Estado de derecho. El sistema de justicia no sirve. Está politizado y mediatizado. Un amplio sector de la fiscalía actúa de acuerdo con pautas políticas y de búsqueda de aplauso mediático. Yo no soy fujimorista, pero lo cierto es que los indultos no pueden revertirse y a Alberto Fujimori se le revirtió el indulto que le dio Pedro Pablo Kuczynski y volvió la cárcel. Otro hecho es que el Ministerio Público es muy cercano al gobierno y le ha hecho una campaña sin misericordia a los opositores de Vizcarra.



¿Qué pasa? Ha habido muchos aportes de campañas a los partidos políticos por parte de grupos empresariales, del mismo Odebrecht, y eso es una falta administrativa. Cuando eso se dio, no era un delito, pero ha salido en el Perú que eso es lavado de activos. Y con esto metieron presa injustamente a Keiko Fujimori, e iban a meter a Alan García.

Entonces, ¿cómo se explica que los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Alan García hayan sido acusados por corrupción con Odebrecht y el último, Pedro Pablo Kuczynski –PPK–, debió renunciar en el 2018?

Están judicializados porque están todos metidos hasta las narices con la corrupción brasileña. Ni siquiera el peor sistema de justicia puede no actuar contra eso. Pero aún no se inicia formalmente ningún juicio. La fiscalía está siendo muy lenta en formalizar sus acusaciones. Todo aún está en etapa investigatoria. En el caso de Alejandro Toledo, todo está parado hasta que lo extraditen. Humala y PPK, aún sin inicio de juicio. García ya está muerto, no hay proceso.

Vizcarra era el vicepresidente de PPK. ¿Cómo llega al poder?

A Vizcarra lo colocaron en la plancha de PPK porque necesitaban votos del sur del Perú, un mestizo, no querían tantos blancos de Lima. Vizcarra negocia porque había estado envuelto en problemas con el aeropuerto de Chinchero (cuando fue ministro de Transporte y le pide a PPK que lo envíe de embajador al Canadá para aprender inglés, y para esconderse un tiempo de la prensa). ¡Para eso pagamos impuestos!



(Además lea: Opositor venezolano denuncia en La Haya ejecuciones extrajudiciales)

¿Y con Odebrecht?

Sí, con Odebrecht. Hay todo un lío con el hospital de Boquivia, Conirsa, con el sistema de irrigación pastoral. No solamente estas tonterías que han sucedido últimamente. Tiene cosas mucho peores. Lo que pasa es que Vizcarra utilizó el discurso anticorrupción en forma eficaz.

Cuando renuncia PPK, ¿qué pasa con Vizcarra?

Desde Canadá pacta con los congresistas y lo traen de vuelta como presidente de la República.

Si pacta con los congresistas, ¿por qué la mala relación con el Congreso?

Luego él traiciona a los congresistas, se empiezan a llevar como perros, y entre todos estos enfrentamientos se consiguió un asesor argentino que se llama Maximiliano Aguiar, que es quien le ha manejado toda la estrategia, quien le sugiere que tiene que tener un sistema de enfrentamiento con el Congreso y llevar la bandera anticorrupción, porque Odebrecht había manchado a todos, Alan García, Toledo, PPK… y estalló un escándalo con los jueces y además porque el Congreso es impopular, pues sí era verdad que era un Congreso lleno de escándalos y malo.

Y en ese Congreso, ¿quién tenía la mayoría?

El fujimorismo. Todo el rato ellos.

¿Keiko Fujimori apoyó a Vizcarra?

Fue una negociación. Sacamos a PPK y te ponemos a ti.

¿Y por eso ella sigue apoyando a Vizcarra?

No, esa es otra historia.

¿Cómo está ahora el fujimorismo?

El fujimorismo ha sido evaporado no solo por el cierre del Congreso.

Luego de una serie de enfrentamientos, Vizcarra cierra el Congreso...

En mi opinión, un golpe de Estado clarísimo.

¿Legalmente no podía cerrarlo?

No. Y además no tuvo firma del Gabinete, porque nadie quiso firmar. Pero, como este Congreso era muy impopular y estaba enfrentado a la prensa, fue muy fácil el cierre. Nadie lo defendió. Y con la prensa, entre otras razones, porque el Congreso quitó la publicidad estatal y eso golpeó fuertemente los bolsillos de los medios de comunicación.

¿Qué pasó con el Tribunal Constitucional?

Le dio la razón a Vizcarra, porque son oficialistas. Cuatro a tres fue la votación a favor del golpe.

¿Cuáles son los entretelones que destapa el intento de vacancia contra Vizcarra, por supuestos contratos con el desconocido cantante Richard Swing?

En el Palacio de Gobierno había unas personas que tenían mucho poder, Maximiliano Aguiar y Miriam Morales, la secretaria de Palacio, y otra, Karen Roca, quien había sido secretaria de Vizcarra, y allí empezaron los líos entre las dos. Karen Roca empezó a grabar a Vizcarra y salieron cosas tremendas en esa grabación, hay una grabación que compromete a Vizcarra porque habla de cómo ocultar los contratos con Richard Swing.



(Además: Ley antibloqueo despierta nuevos temores en Venezuela)



Eso le va a costar a Vizcarra problemas cuando salga del poder porque ahora no lo pueden juzgar, pero eso es ocultación de pruebas. Entonces el Congreso se aprovechó de eso para intentar declararlo vacante. Porque entre los distintos temas de la vacancia está la incapacidad moral. Eso era lo que iban a aplicarle a él. Pero eso no tenía mucha fuerza.

¿Por qué?

Porque para el peruano común y corriente, el 90 % de los peruanos haría lo mismo con sus amigos de regalarles contratos, y que esté borrando huellas no es para tanto. El relativismo moral típico de los latinoamericanos. Y luego Vizcarra se inventó todo esto del complot.

Pero, ¿podría pensarse que había un complot cuando el presidente del Congreso llamó a los militares?

Yo presumo que la llamada fue para decir que va a haber una movida constitucional y queremos que todo esté tranquilo. Entonces, el IDL, una ONG de izquierda (caviares) muy rica y con mucho poder político que marca la agenda y que los periodistas peruanos están como focas aplaudiéndole, salió con la historia que había un complot. Y empezaron a decir: ¡golpe de Estado! Se armó todo un lío latinoamericano folclórico y esto desinfló a los golpistas, que se acobardaron y se echaron para atrás, y Vizcarra sobrevivió a la vacancia.

¿Cómo quedó políticamente Vizcarra?

Magullado, y ese congreso va a volver a pegarle. El último año de su mandato no puede cerrar el Congreso, así que Vizcarra perdió esa palanca. Él es desconfiado, provinciano, su gabinete es mediocre, es un hombre bastante gris y los caviares y la prensa han marcado cierta distancia de él. Antes lo habían endiosado, ahora no lo están defendiendo tanto.

¿Cree que Vizcarra logre llegar hasta el final de su mandato?

En el Perú puede pasar cualquier cosa, pero creo que sí. Tendría que salir algo muy nuclear para que lo puedan vacar. Ahora, si lo vacan, también es un despelote porque asume el presidente del Congreso y es complicado.

¿Y los militares?

Él está muy amarrado a la cúpula militar ahora. Si los militares intervinieran, estarían más a favor de él que del Congreso.

¿Cómo ha sido la actuación de Vizcarra?

Ha manejado horriblemente la pandemia, somos el país que tiene más muertos por millón de habitantes y con la peor contracción económica. Sin embargo, Vizcarra tiene apoyo (casi 60 %). Pero cuando Vizcarra salga del poder se va a la cárcel porque tienen un montón de juicios. Él va a ser el próximo.

MARÍA ANGÉLICA CORREA

Para EL TIEMPO