'Ascenso de Saab coincide con la peor crisis económica en Venezuela'

El portal venezolano Armando.Info, merecedor de un reconocimiento especial del prestigioso premio María Moors Cabot en 2019, ha sido el primero y más activo en denunciar los nexos del régimen de Nicolás Maduro con el empresario colombiano Alex Saab, hoy detenido en Cabo Verde.

Desde 2015, su equipo de investigación ha documentado los nexos, que van desde la asignación de divisas preferenciales, hasta la construcción de obras públicas, el suministro de alimentos para subsidios, contratos con la estatal Petróleos de Venezuela, comercio de recursos minerales, entre otros.



El periodista Roberto Deniz, hoy exiliado en Colombia, por una demanda de Saab que lo obligó a salir de su país junto a los tres editores del portal, es el autor de decenas de reportajes sobre el tema.



Este es un resumen de la entrevista que le hizo EL TIEMPO en la tarde de este miércoles.

Álex Saab se mantenía en el anonimato hasta que ustedes comenzaron a publicar sobre él, su socio y los negocios de ambos en Venezuela. ¿Cómo descubren a este personaje que hoy tiene la mirada de muchos fija en Cabo Verde?

Su nombre empezó a aparecer en nuestras investigaciones por distintas informaciones que recibíamos, que indicaban y coincidían en la preponderancia que estaba ganando a la sombra del poder político en Venezuela.



El primer gran negocio que obtienen Alex Saab, su socio Álvaro Pulido Vargas y su red de empresas y colaboradores fue en 2011, con una empresa denominada Fondo Global de Construcción. Desde el primer momento, ese negocio estuvo marcado por muchas sospechas. La Fiscalía ecuatoriana, por ejemplo, lo investigó durante un par de años.



Pese a ese antecedente y a que su historial como empresario en Colombia no era destacado, cuando llega Nicolás Maduro a la Presidencia, en 2013, se convierte en un gran contratista de su gobierno y pasa a ser una suerte de operador financiero con todos los negocios que fue creando Maduro en los próximos años.



¿Cómo comenzó este ascenso, por qué el chavismo depositó tanta confianza en él?

Entre 2014 y 2015, una institución venezolana adscrita al Despacho de Presidencia, y que estaba dirigida en ese momento por uno de los hijos de Cilia Flores, la primera dama de Venezuela, empieza a asignarle contratos de unos denominados gimnasios verticales, y es ahí cuando Alex Saab y todos sus colaboradores y entorno estrechan relaciones con el círculo presidencial y su entorno más cercano.



Después, con el tiempo, y con la relevancia que fue ganando, él entabló y estrechó relación, por ejemplo, con Tareck El Aissami, quien es el vicepresidente del área económica y ministro de Petróleo.



Es una relación que se fue cultivando en el tiempo, que empezó con unos contratos, pero que terminó siendo una relación de un operador en la sombra de muchísima confianza y de muchísimo valor para el régimen chavista.



¿Cuáles son esos secretos que maneja Alex Saab del régimen de Nicolás Maduro y que podría ventilar a las autoridades estadounidenses?

Las reacciones que ha tenido el chavismo solo confirman el temor que hay de que termine en EE. UU. rindiendo cuentas ante la justicia.



Ese temor está fundamentado, sobre todo, por la información que maneja en cuanto a operaciones financieras sospechosas y opacas de las que los venezolanos no tenemos información en los últimos años, como por ejemplo, las exportaciones que se han estado realizando de oro venezolano, supuestamente para pagar a proveedores de alimentos, medicinas y otras cosas.



También Alex Saab debe manejar información al detalle de todas estas autopistas financieras que se han usado en los últimos años para sacar ingentes cantidades de dinero, cientos de millones de dólares, desde Venezuela, y que han terminado en bancos de paraísos fiscales.



Pero también Alex Saab, por ese rol de operador financiero, debe tener muchísima información sobre los acuerdos que ha celebrado Maduro, a espaldas del país, con Turquía, Irán y otros aliados estratégicos.



¿Qué sabe usted de los negocios y conexiones que Alex Saab tendría en Colombia, su país natal?

A mí me sorprende que mucha gente en Colombia diga que no sabe quién es Alex Saab, cuando desde hace años estaban muy claros los vínculos y relaciones que tenía.



Además de la exsenadora Piedad Córdoba, quien es una figura importante con la que ha tenido relación, el abogado de Alex Saab es Abelardo De La Espriella, un conocido abogado en Colombia, polémico, mediático, muy cercano a las fuerzas políticas del Centro Democrático, pero también se habla en la prensa colombiana de la posible mano de Alex Saab en el financiamiento de campañas electorales, aunque no hemos documentado ese tema en concreto.



En efecto, si Alex Saab termina siendo extraditado a EE. UU., creo que también hay muchos actores que desde hace años sabían el proceder de Alex Saab, que sabían lo que estaba haciendo en Venezuela, y que probablemente van a tener que rendirle cuentas a la opinión pública.



Precisamente en Colombia le congelaron antes de su captura activos valorados en más de 10 millones de dólares. Con base en los distintos contratos, documentos e informaciones a las que ustedes han tenido acceso, ¿qué tan grande podría ser la fortuna amasada por él en Venezuela?

Lo que ha amasado fácilmente supera los 6, 7 mil millones de dólares en los últimos años. No quiere decir que sea dinero que necesariamente haya quedado solo en su poder.



Una de las cosas que esperamos nosotros, como periodistas, si este señor tiene que rendir cuentas a las autoridades de EEUU, es que explique dónde está ese dinero, porque este ascenso de Alex Saab coincide en Venezuela con la peor crisis económica que haya tenido el país en su historia republicana.



¿Cómo es que mientras esto estaba pasando, este señor no dejaba de lograr millonarios negocios, millonarios contratos?



ANDREÍNA ITRIAGO

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

CARACAS