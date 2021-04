Indignación: enfermera grabó ‘tiktoks’ con cadáveres y pacientes covid

Recientemente se hicieron virales unos polémicos videos que publicó una enfermera del ‘Hospital Campeones del 36 de Sullana’, en la ciudad de Piura, Perú, mientras atendía a pacientes de covid-19 en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).



Según, el medio peruano ‘América Noticias’, esta trabajadora de la salud decidió grabar los clips y luego publicarlos en su cuenta de TikTok.



De acuerdo con el medio, en el primer video se puede observar el cadáver de una persona que está puesto sobre una camilla y luego se presenta a un paciente que está en una silla de ruedas mientras está siendo atendido.

(Lea también: Candidata fallecida obtuvo votos para ingresar al Congreso en Perú).

En el otro clip, la enfermera graba el rostro de un paciente mientras está recostado en una camilla y luego a un grupo de médicos que están intubando a otro paciente.

(¿Nos lee desde la app EL TIEMPO? aquí puede ver la publicación).

(Siga leyendo: Historia de un profesor de escuela que cabalga a la Presidencia).

En declaraciones para ‘América Noticias’, Julio Elías Gómez, director del centro médico donde trabaja la enfermera, lamentó lo sucedido y mencionó que este tipo de actos no son permitidos.



“Los trabajadores de la salud no pueden presentar fotografías o videos de los pacientes en redes sociales. Eso está totalmente prohibido”, comentó Gómez.



Adicionalmente, Marina Morocho, jefa de personal del hospital, anunció que el caso de la trabajadora de la salud pasó a manos de la Secretaría Técnica de Perú, organismo encargado de manejar este tipo de casos.



Actualmente, la enfermera fue reubicada en otra área del centro médico mientras se resuelve su caso. Además, pareciese que la cuenta de TikTok de la mujer fue borrada o desactivada, pues no se encuentran los clips de lo sucedido.



Otro hecho que indignó aún más, fue que los videos fueron publicados con música de reguetón de fondo, lo que hace ver como si la sala UCI fuera un lugar de fiesta.



Los familiares de los pacientes exigieron respeto por sus seres queridos.

(Le recomendamos: Cirujana abusiva mostraba en TikTok grasa que quitaba en liposucciones).



(Le sugerimos: Impactante: el cambio físico de un enfermero durante el año del covid).

Tendencias EL TIEMPO