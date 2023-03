Una momia prehispánica, de entre 600 y 800 años de antigüedad, fue hallada dentro de la mochila de un repartidor de una empresa de "delivery" (reparto a domicilio) en la región peruana de Puno, colindante con Bolivia, informaron este lunes fuentes oficiales.



A través de un comunicado, el Ministerio de Cultura precisó que los restos, catalogados como bien cultural nacional, fueron identificados como de un hombre adulto momificado que, se presume, proviene de la zona oriental de Puno.



Fuentes de ese despacho detallaron a EFE que el individuo tendría más de 45 años y una estatura aproximada de 1,51 metros, según revelan las investigaciones preliminares.



Agregaron que la Dirección Desconcentrada de Cultura de Puno "verificó la autenticidad del bien cultural prehispánico, con aproximadamente una cronología relativa de 600 y 800 años de antigüedad".



Tras el hallazgo, el ministerio dispuso de inmediato la custodia de los restos "con la finalidad de proteger y preservar el patrimonio".



'Es como mi novia espiritual', dice el que tenía la momia

Julio César Bermejo, el joven de 26 años que tenía los restos momificados en su poder, se encuentra detenido, mientras la Fiscalía determina las circunstancias del caso, dijeron el martes a la AFP funcionarios del gobierno.



En declaraciones recogidas en video por un periodista local, Bermejo dijo que la

momia, a quien "de cariño" llama "Juanita", ha estado "casi 30 años" en su casa, a donde su padre la llevó. "Se la quitó a un policía por dinero" que le había prestado, y luego "se encariñó" con los restos, señaló el joven.



"En la casa está en mi cuarto, duerme conmigo. Yo la cuido, la mantengo, es como mi novia espiritual", agregó.



Sin embargo, al verificar los restos, un especialista del ministerio de Cultura dijo que "no es Juanita, es Juan", señalando que se trataría de un hombre de al menos 45 años dada la conformación de la estructura ósea del cráneo.



Bermejo negó haber intentado vender la momia, y alegó que la transportaba en la mochila térmica de entregas a domicilio porque "mis amigos querían verla" antes de donarla a algún museo de la zona.



"Si me porto mal me castiga, me jala las patas" (pies), afirmó el joven, describiéndola como "una energía".

Ahora, las direcciones competentes se encuentran realizando las gestiones pertinentes para la protección física y legal de la momia, considerada patrimonio cultural de Perú. Foto: EFE/Ministerio de Cultura

El hallazgo arqueológico ahora está protegido

Ahora, las direcciones competentes se encuentran realizando las gestiones pertinentes para la protección física y legal de la momia, considerada patrimonio cultural del país andino.



El hallazgo, según puntualizaron medios locales, ocurrió el sábado pasado en un mirador de Puno, donde unos agentes policiales efectuaban su patrullaje habitual y encontraron a tres hombres consumiendo bebidas alcohólicas, uno de ellos con una caja de "delivery" de la empresa "Pedidos Ya".



En su interior, había restos humanos en posición fetal y tejidos blandos con características correspondientes a una momia, lo que fue comunicado al Ministerio Público y al Ministerio de Cultura.



Por su parte, el repartidor alegó que guardaba la momia en la casa de sus padres y que la sacó para que sea vista por sus amigos del barrio, según dio a conocer el diario El Comercio.



Ante estos hechos, el ministerio invocó a la población a "colaborar activamente en la defensa y protección" del patrimonio cultural y a comunicar cualquier hallazgo similar a las autoridades.

