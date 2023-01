Como es usual en la temporada navideña y de nuevo año, millones de personas envían regalos a sus familiares, amigos o seres cercanos. Por la distancia, muchos acuden al servicio de mensajería para que el paquete llegue sin inconvenientes.



En medio de los controles rutinarios, una encomienda que pretendía salir de territorio argentino hacia Estados Unidos causó desconcierto en los funcionarios de la Aduana, pues al abrirla encontraron algo completamente distinto a lo que indicaba la descripción.

Las sospechas iniciaron cuando la caja pasó el escáner, en el que se descarta -entre otras cosas- que haya explosivos. La primera imagen arrojó que dentro había en realidad huesos, por lo cual el personal procedió a destaparla.



“Adorno artesanal de Spiderman”, eso leyeron los funcionarios. Pero la sorpresa fue mayor: con gasas, un gorro de Navidad y una máscara de Spiderman, estaba envuelta la cabeza momificada de un niño.



De acuerdo con medios locales, el cráneo que aún tenía cabellos rojizos correspondería a un menor de entre 9 y 12 años. No se tiene certeza sobre cuándo murió y en qué circunstancias habría sido decapitado.

“Las condiciones de hallazgo son infrecuentes. Se suelen encontrar cráneos esqueletizados, pero no momificados”, dijo un investigador al medio ‘Infobae’. Según las primeras hipótesis, haría parte de un paquete del llamado mercado negro.



Las autoridades judiciales ordenaron que la cabeza sea analizada por el Equipo Argentino de Antropología Forense de la Morgue Judicial con el fin de determinar la identidad del pequeño muerto.

¿Quién sería el destinatario?

Según ha trascendido, la dirección del destinatario era Brooklyn, Nueva York, mientras que el remitente dijo ser de un barrio de Buenos Aires. No obstante, al hacer las verificaciones correspondientes se concluyó que el nombre del remitente es falso.



Se había mantenido en reserva el nombre del destinatario desde que el paquete fue hallado antes de finalizar el 2022. Únicamente se sabía que sería una famosa celebridad estadounidense conocida por su participación en distintos ‘realitys’ y programas de televisión.

Sin embargo, el diario ‘0223’ de Mar del Plata, Argentina, reveló quién podría estar detrás: “El macabro paquete tenía como destinatario a Paul Aldrahamian, músico y famoso diseñador de ropa estadounidense que participó de cuatro temporadas consecutivas del reality show ‘Gran Hermano’ en ese país. Se trata de un hombre de 29 años propietario de la empresa Deadskull LLC, una marca radicada en California y vinculada a los videojuegos”.

Además de ‘Gran Hermano’ transmitido por la cadena ‘CBS’, Aldrahamian ha aparecido en los programas concurso ‘Candy Crush’ y ‘Off the Block with Ross and Marissa’. No solo es músico y diseñador, tiene un título profesional de licenciado en filosofía.



El estadounidense no se ha pronunciado sobre la información revelada por el medio ‘0223’. Las autoridades deberán determinar si el sujeto a quien le iba a llegar el paquete estaba enterado o si en realidad se trata de un error o broma.

