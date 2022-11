Un video grabado por uno de los clientes del supermercado Unimarc, ubicado en Antofagasta, en Chile, ha causado todo tipo de reacciones entre los usuarios en redes.

Según indicaron medios locales, el cliente entró con su hijo a comprar pan, fue entonces cuando el pequeño le comentó que el panadero estaba lamiendo la masa mientras la amasaba. En un comienzo el padre de familia no le creyó al niño, pero luego se percató de lo que hacía el empleado y grabó la situación en un corto clip.



“Mi hijo, que es más bajito, se dio cuenta de que el panadero pasaba la lengua a la masa”, explicó el cliente.



El usuario también relató que el supermercado no tomó acción ante la queja: "Pedí hablar con el supervisor y le exigí que eliminara la producción de pan, a lo que respondió que le enviara el video para poder hacer algo. Le envié el video, pero no hizo nada".



Luego, esta persona se contactó vía Instagram con el alcalde de la comuna, Jonathan Velásquez, a quien le contó el suceso y le mostró el video, según relató el medio local 'Bío Bío Chile'.



A su vez, Velásquez denunció la situación ante las autoridades sanitarias y compartió el video en redes sociales. En el clip, se ve cómo el panadero amasa, luego toma dos trozos de masa, los pasa rápidamente por su lengua y gira para asegurarse que nadie vio lo que hizo.



Luego de hacer visible el caso, Velásquez anunció que las autoridades habían decidido cerrar la panadería mientras esta cumplía con las normas de salubridad: "Me acaba de anunciar Seremi de salud que se prohibió el funcionamiento de la panadería hasta que cumplan con ciertas normas establecidas", escribió.



Ante la situación, la cadena de supermercados Unimarc habría emitido un comunicado en el que indicaron que se habían "tomado medidas con el proveedor contratado para la elaboración del pan", quienes procedieron con "la desvinculación del panadero por su grave falta e incumplimiento de sus obligaciones".



Además, indicaron que reforzarían las capacitaciones en temas de salubridad a los trabajadores: "Si bien se trata de un hecho aislado, también este proveedor ha reforzado las inducciones y charlas de sus panaderos, quienes cuentan con capacitaciones mensuales en las temáticas de inocuidad alimentaria, acorde al reglamento sanitario de los alimentos", explicaron, según información dada por el medio 'La Cuarta'.

