Con un fuerte puño en la cara, un comerciante de la región de Morales, en Tarapoto, Perú, logró noquear a un presunto delincuente que había entrado a su establecimiento comercial y que lo había amenazado con un arma para robarlo.



Hasta el lugar llegaron agentes de policía que lograron la captura del sujeto, luego de que presuntamente intentara huir de la zona.

No obstante, el comerciante de la tienda logró distraer a los policías y se acercó al capturado para darle un fuerte puño en su cara.



De inmediato, el sujeto quedó desmayado y fue auxiliado por agentes de policía que lo condujeron hasta una patrulla.



Una vez en la estación de policía, el hombre que aparece en los videos de cámaras de seguridad asaltando el lugar, dijo que no recordaba lo que estaba pasando y que no sabía por qué estaba detenido.



Sin embargo, los uniformados encargados de su custodia le mostraron las grabaciones y al sujeto le tocó aceptar los cargos.



La noticia fue publicada por el medio extranjero ‘Buenos Días Perú’, que registró toda la escena de los hechos.

JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

