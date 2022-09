Hay polémica en Argentina luego de que se hiciera viral un video de un grupo de médicos intentando reanimar a un paciente mientras estaban en medio de las risas.

Los hechos ocurrieron en el hospital Julio C. Perrando en la provincia de Chaco, uno de los centros más reconocidos de dicha región, el pasado 11 de septiembre.

En la filmación, se puede ver a uno de los doctores tratando de reanimar a un paciente mientras se escucha que una de las asistentes dice: “Los brazos firmes, doctora”. Más adelante, una mujer -quien se presume era la persona que grabó el video- dijo entre risas: “arriba y abajo”.

En un Hospital en la provincia de Chaco, un médico y varios enfermeros burlándose de todo mientras intentaban hacer maniobras para resucitar a un ser humano.



La degradación es total. Fin. pic.twitter.com/2T2alLO1XA — Manuel Adorni (@madorni) September 14, 2022

La postura del hospital

La repercusión del metraje llegó a manos de las autoridades del establecimiento médico. Nancy Trejo, directora del hospital, se pronunció al respecto en su cuenta de Facebook.

“Sé que las disculpas hoy no alcanzan, pero quiero informar que junto a asesoría legal de la Institución se están llevando a cabo las acciones correspondientes y necesarias”, dijo en dicha publicación.

Trejo también recalcó la labor ética que deben tener los médicos durante su oficio: “el acto médico es un conjunto de acciones que recibe el paciente y que tiene como objetivo la recuperación del mismo y en la ética médica y en la normativa vigente se contemplan estos derechos: asistencia, trato digno y respetuoso, intimidad y confidencialidad”.

(Además: Presidente argentino afirma que también querían atentar contra él).

También expuso la postura de los directivos de la clínica ante la situación registrada en el metraje: “El equipo directivo del Hospital Perrando reprueba y rechaza las imágenes recientemente publicadas en una filmación, donde es evidente el espíritu jocoso de los presentes, que si bien no interfirieron en el acto médico, son hechos que desde ninguna manera se van a pasar por alto”.

Las palabras de uno de los protagonistas

Uno de los galenos que apareció en dicho video fue la doctora Adriana Mónica Perroni, quien declaró al respecto en la emisora local ‘La Radio FM 104.7’. Durante su intervención, dijo sentirse “muy dolida” por lo sucedido.

Reírse de la muerte de un paciente ante el dolor de una familia que estaba esperando que nosotros le dijéramos si había sobrevivido o no, eso es terrible, demuestra falta de humanidad FACEBOOK

TWITTER

Además, reafirmó las palabras de Trejo: “Fue una falta de respeto al paciente y al acto médico. Es muy grave de lo que se hizo, reírse de la muerte de un paciente ante el dolor de una familia que estaba esperando que nosotros le dijéramos si había sobrevivido o no, eso es terrible, demuestra falta de humanidad”.

(Le puede interesar: Cristina Kirchner reaparece en redes sociales tras el atentado en su contra).

Más adelante, dio más detalles acerca del procedimiento médico: “En el acto médico estábamos involucrados tres médicos: uno hacía masajes cardio, yo hacía ACLS (Soporte Vital Cardiovascular Avanzado). Estaba abocada en ese momento al masaje cardiaco, nos turnábamos con los otros dos médicos, con el enfermero que se ve al lado mío, otra persona cronometraba el tiempo y otra que había sido designada por mí se encargaba de administrar la medicación. El paciente salió del paro en dos ocasiones, a la tercera no lo pudimos sacar. Para nosotros la situación fue muy estresante”.

Alguien vio el video, de los médicos y enfermeras del hospital Perrando en chaco, riendo y burlandose mientras otro médico trataba de reanimar a un paciente que se les murió...Aberrante! — El cronista chaqueño (@elcronista24hs) September 14, 2022

La médico es una de las más experimentadas en su cargo dentro del hospital, pues lleva 33 años trabajando allí, además, es miembro de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva.

Perroni también habló sobre la persona que grabó dicha escena: “es una persona que se equivocó de profesión, que no tenía vocación, que tal vez entró pensando que tenía una salida laboral y por eso hizo enfermería. Esta chica se equivocó de profesión y tiene que ir pensando en estudiar en otra cosa”.

La paciente a la que se le estaba practicando RCP en el video del Hospital Perrando de Chaco, falleció.

Según la médica que se ve en la maniobra, la sacaron 2 veces del paro y a la tercera vez la perdieron.

En el video sólo se escuchan risas y burlas.

Eso no se le hace a nadie. — Pablo Olivera Da Silva (@PabloOliveraDaS) September 14, 2022

No obstante, la médico reveló que no se dio cuenta de que estaba siendo filmada: “Me entero al día siguiente cuando me voy al office de la supervisión de la enfermería a controlarme la presión porque fue una guardia muy pesada”.

(Lea también: Delincuente subió a un bus, arrojó gasolina a los pasajeros y les prendió fuego).

“Nosotros siempre nos vemos muy afectados por lo que pasa con el paciente, aunque no se nos note, cada vida que está en nuestras personas lo interpretamos como si fuera la de un hijo”, dijo a la emisora.

Finalmente, Perroni le pidió disculpas a los familiares del paciente fallecido: “Quiero que se queden tranquilos. Y digo lo que siempre digo: si a alguno de mis hijos les pasa algo en la vía pública tiene que ir al Perrando, es la mejor terapia de la zona”.

Los médicos que aparecieron en el video, de quienes no se revelaron sus identidades, fueron retirados de sus funciones poco tiempo después.

Más noticias

A América Latina le tomaría 67 años alcanzar la paridad de género

Los mitos sobre los Niños Héroes mexicanos que murieron en guerra contra EE. UU.

Cristina Kirchner recibe una nueva amenaza de muerte tras el intento de atentado

Perú: Pedro Castillo afronta una nueva crisis tras la renuncia de su canciller

ONU entrega informe sobre la grave situación de derechos humanos en Nicaragua

Tendencias EL TIEMPO