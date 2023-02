Exministros, excongresistas y diversas personalidades pidieron a la Cancillería una respuesta firme contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, por sus “intromisiones y agravios”, en medio de la crisis política y social que vive nuestro país.



El presidente Gustavo Petro realizó unos comentarios referentes a una marcha de la Policía Nacional de Perú, en la que los calificó como "nazis". La declaración ha sido objeto de críticas y reproche por parte de distintos sectores del gobierno peruano.

En un pronunciamiento, señalaron que Petro “no solo interfiere sistemáticamente en asuntos de competencia interna del Perú”, sino que “ofende cobardemente” a la Policía Nacional del Perú (PNP) al sostener que aplica “métodos nazis” contra el pueblo peruano.



“Esta infame declaración fue formulada la misma fecha en que siete efectivos policiales han sido asesinados por elementos narcoterroristas”, señalaron.



“También debemos recordar que el presidente Petro sostiene una campaña de infundios en apoyo del vacado ex mandatario golpista Pedro Castillo Terrones, sosteniendo la falsa versión que se encuentra encarcelado ilegalmente sin resolución judicial ni defensa legal”, añaden.



🔴 #LNCentral | Presidente de Colombia, Gustavo Petro, comparó a la Policía peruana con los nazis tras el desfile de 10.000 efectivos en el Centro de Lima.#LatinaNoticias pic.twitter.com/3QvOntx2W4 — Latina Noticias (@Latina_Noticias) February 11, 2023

Por ello, los firmantes consideraron a Gustavo Petro como “persona no grata” y demandaron a la Cancillería peruana una “respuesta firme” contra el mandatario de Colombia.



Jorge Montoya, congresista de la bancada Renovación Popular declaró que "las relaciones diplomáticas deben romperse de inmediato mientras siga ese presidente en funciones".



Asimismo, manifestó que el gobierno peruano "no puede aceptar este tipo de agravios" cometidos por el presidente de Colombia. Las declaraciones de Petro fueron referidas por el congresista como los "insultos del ex-guerrillero".



El Gobierno del Perú no puede aceptar este tipo de agravios contra el Estado.

La solicitud fue firmada por decenas de congresistas de Perú. Foto: El Comercio (Perú) / GDA

Más medidas en contra de Colombia

El Congreso de Perú también solicitó declarar como "persona no grata" al embajador de Colombia,



La congresista Patricia Chirinos (Avanza País) pidió a la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi, que se considere la posibilidad de declarar “persona no grata” a los embajadores de Colombia y Argentina.



En un oficio dirigido a la titular de Torre Tagle, la parlamentaria solicitó que se actúe “de inmediato” por las reiteradas injerencias de los presidentes de ambos países, Gustavo Petro y Alberto Fernández, respectivamente, en los asuntos internos del Perú.



Alega que con las últimas acciones emprendidas desde gobiernos de países latinoamericanos, se pretende “desestabilizar” el estado constitucional de derecho en el Perú.



La parlamentaria también solicitó el retiro definitivo de los embajadores peruanos de ambos países y que se le remita un informe detallado sobre las acciones que la Cancillería Peruana está emprendiendo en este caso.

El Comercio (Perú) / GDA



* El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL TIEMPO, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.