En Torreón, México, un hombre identificado como José Manuel García, de 65 años, pasó más de un día con el cadáver de su esposa en la casa por no tener el dinero para pagar los gastos funerarios.



Según el medio Televisa, su esposa María Virginia Robledo, de 65 años, falleció durante la madrugada del 26 de enero.



El señor García se dio cuenta que algo no estaba bien cuando intentó levantar a su mujer y no respondió, por lo que llamó a emergencias al 911. A su casa se presentó la Cruz Roja, que corroboró su fallecimiento.

La muerte de la señora María, se dio por causa natural. Ella padecía una insuficiencia respiratoria, derivada de una inflamación de bronquios.



A su residencia también se presentó la Policía y le comentaron al señor que tenía que llamar al Ministerio Público para que le expidiera el certificado de defunción.



(siga leyendo: Asciende a 24 la cifra de muertos por aluvión en la capital de Ecuador)



Así mismo, fueron unos agentes de una funeraria, pero el hombre, al comentar que no tenía dinero dado a que vivía tan solo de su pensión de plomero, decidieron retirarse.

El hombre comentó a Televisa que se sentía abandonado porque ninguno de sus hijos quiso ayudarle. Además, varias personas fueron a visitarlo, pero se marchaban sin ayudarlo.



(Le puede interesar: Polémica por mujer que llevó amarrado a su esposo para que lo vacunaran)



Finalmente, su caso llegó al Sistema para el Desarrollo integral de la Familia (DIF), quienes recogieron el cuerpo de su esposa y le brindaron sepultura.

Más noticias

-Hablan familiares de las víctimas de cocaína adulterada en Argentina

-Reportan nuevos enfrentamientos en cárcel de Ecuador golpeada por masacres

-Presidente de Perú remodela gabinete mientras oposición plantea destituirlo

- Al menos 17 muertos por consumo de cocaína adulterada en Argentina

Tendencias EL TIEMPO