Joven se atragantó con comida y murió asfixiada frente a su familia

Este 5 de enero se conoció una triste historia ocurrida en Kanasín, ciudad ubicada en el estado de Yucatán, en México. Una joven de 16 años se atragantó con su comida y murió asfixiada en frente de toda su familia.



La adolescente se llamaba Xiomara K.O.B. y estaba almorzando unas chuletas en su casa cuando de repente se atoró y se desmayó.



El padre de la menor relató a medios locales que antes del desmayo su hija se puso morada y sus ojos parecían desorbitados.



En cuanto ocurrió el incidente, el hombre la subió a su vehículo y la trasladó hasta un puesto de policía asignado a elementos de la Guardia Nacional (GN) ubicado en la colonia Santa Isabel.



Según relatan medios locales, el padre entró con su hija cargada en brazos y pidió apoyo al agente de la GN que estaba en el lugar. El encargado pidió apoyo a la Policía Municipal.



Poco después llegaron policías municipales y paramédicos, sin embargo, la joven ya había muerto a causa de broncoaspiración.



La asfixia se presenta cuando alguien no puede respirar porque la garganta o la tráquea (vía aérea) están bloqueadas con alimento. Foto: iStock

La casa de la joven fue asegurada en la espera de la Fiscalía General del Estado. Los familiares de la menor se encuentran pendientes de las diligencias correspondientes del Ministerio Público del municipio mexicano.

¿Qué es la broncoaspiración?

La broncoaspiración es la aspiración accidental de líquidos o alimentos por las vías respiratorias.



De acuerdo con ‘MedlinePlus’, la “asfixia se presenta cuando alguien no puede respirar porque la garganta o la tráquea (vía aérea) están bloqueadas con alimento”.

Esto significa que las vías respiratorias pueden estar bloqueadas provocando que no llegue suficiente oxígeno a los pulmones.



Algunas de las causas son comer demasiado rápido, no masticar bien los alimentos o comer con prótesis dentales mal ajustadas.



Los alimentos con los que es más probable que este incidente ocurra son trozos de carne, salchichas, palomitas de maíz, mantequilla de maní y demás alimentos pegajosos o viscosos.



