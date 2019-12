Así fue la posesión de Alberto Fernández y Cristina K en Argentina ​

Ronaldo Schemidt. AFP

El nuevo presidente también aseveró que su Gobierno tiene la "voluntad" de pagar la "insostenible" deuda pública que deja la gestión de su antecesor, Mauricio Macri, pero afirmó que "carece de capacidad de hacerlo". "No hay pagos de deuda que se puedan sostener si el país no crece. Tan simple como esto. Para poder pagar hay que crecer primero", sentenció ante las autoridades del Estado y mandatarios extranjeros, entre los que también se encontraban el expresidente de Uruguay José Mujica y su esposa, la ex vicepresidenta Lucia Topolansky.