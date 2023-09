Unos 300 migrantes movieron su campamento del lecho del río Bravo (río Grande en Estados Unidos) y se instalaron en territorio estadounidense debido al acoso de delincuentes mexicanos en la frontera con Estados Unidos.



Según la agencia EFE, los migrantes levantaron improvisadas tiendas de campaña con la barricada de alambre de navajas, y otros más llegaron hasta el muro donde hicieron una enorme fila e instalaron cambuches con cobertores y frazadas.

Es como un campamento de espera, no de vivir, como que esperan cierta hora en la noche o cuando creen que puedan pasar rápidamente. FACEBOOK

“Es como un campamento de espera, no de vivir, como que esperan cierta hora en la noche o cuando creen que puedan pasar rápidamente”, contó Arturo David Guerra Matei, un venezolano que lleva dos meses y medio varado en Ciudad Juárez.



Guerra explicó que muchos migrantes que estaban en el lecho del río se dispersaron para evitar ataques de bandas y delincuentes mexicanos.



El venezolano refirió que ante los ataques, muchos otros migrantes decidieron cruzar el pequeño cauce (dos metros de ancho) del río Bravo, hasta llegar a la barricada de alambre de navajas -donde ya es territorio estadounidense- para sentirse más seguros. Otros llegaron hasta el muro.



“Del mismo país, delincuentes mexicanos, empezaron a tirarles piedras y a robarles el agua. Por eso se dispersaron, yo creo que está un poco difícil cruzar ahorita”, agregó el migrante.

Frontera sur de Estados Unidos Foto: EFE/Luis Torres

Nueva oleada de migrantes

Desde hace varios días, cientos de migrantes se instalaron en el lecho del río, frente a la puerta 28, a la altura de la escultura “La X”, ubicada en la Plaza de la Mexicanidad en la fronteriza Ciudad Juárez.



Durante todo el día se ve cómo se desprenden del campamento grupos de más de 10 migrantes que caminan entre la maleza y después cruzan por huecos que hacen en la barricada de alambre de navajas aprovechando que la Guardia Nacional de Texas no puede detenerlos.



Luego suben hasta el pie del muro, donde llegan a una fila que se inicia en la puerta 28, donde esperan a que los agentes de Migración de Estados Unidos los detengan y los lleven a un centro de detención para iniciar su proceso.



Cientos de migrantes, que se meten por debajo de los alambres de navajas, han logrado pasar la frontera, ante lo cual la Guardia Nacional modificó su estrategia y puso un agente cada 100 metros a lo largo del río fronterizo.



“Nos dijeron que es la frontera más segura, pero no es como uno lo ve realmente. Se ha hecho muy fuerte la travesía, muchas complicaciones en el camino, ahora falta menos, pero hay que esperar ahora la cita para poder seguir adelante y tener un camino mejor”, afirmó a EFE Aarón Marín, otro venezolano que llegó a Ciudad Juárez la semana pasada por tren.



Marín decidió no arriesgarse y esperar su cita a través de la aplicación CBP One, que es la forma oficial de entrar legalmente a Estados Unidos.



El flujo migratorio que pasa por el país hacia Estados Unidos ha repuntado tras la caída inicial que provocó en mayo pasado la expiración del Título 42 estadounidense.

