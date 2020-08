Vendedor en Carrefour muere y tapan el cuerpo para seguir vendiendo

En un supermercado de la empresa Carrefour, que está ubicado en la ciudad de Recife (Brasil), se presentó un incidente lamentable y que ha generado una avalancha de críticas de parte de los usuarios de las redes sociales.



(Además: ¿Bolsonaro alzó a hombre de baja estatura pensando que era un niño?).



El 14 de agosto, un vendedor, identificado por Carrefour como Moisés Santos, sufrió un paro cardíaco mientras estaba trabajando.

"El hombre tenía 53 años y trabajaba como representante de una empresa de alimentos. Murió, parece de una enfermedad repentina, y el cuerpo estuvo allí desde las 7:30 am hasta las 11:00 am. Estaban esperando la llegada del IML (Instituto de Medicina Legal)”, le dijo Renato Barbosa, representante de otra marca que se encontraba en el sitio, a el diario brasileño 'G1'.



Odeliva Cavalcante, la esposa de Moisés, que también fue contactada por ese medio se mostró muy afectada por lo ocurrido. Según ella, habían estado casados durante 29 años."Estaba en el autobús cuando me llamaron, diciendo que había sufrido un ataque y había muerto", le dijo a 'G1'.



(Siga leyendo: Britney Spears inicia batalla legal para no ser controlada por su papá).



La esposa señaló que el nombre de su marido no era Moisés Santos, sino Moisés Cavalcante. Pero, además de esta incongruencia, denunció algo aún peor: después del deceso, el supermercado continuó abierto como si nada hubiera pasado.



Los empleados del almacén se limitaron a cubrir el cadáver con algunas sombrillas de color verde militar. Allí estuvo por cerca de cuatro horas hasta que llegó el servicio funerario para hacer el levantamiento correspondiente. Por supuesto, Odeliva Cavalcante dejó ver su indignación.

"El ser humano no vale nada, la gente solo se preocupa por el dinero. Creo que fue una cuestión de respeto. Sería mucho si hubieran bajado las puertas, pero de momento, no pensaban en el ser humano, solo pensaban en el dinero. Es una sensación horrible ”, sentenció.



(Le puede interesar: Revelan imágenes de Bill Clinton con masajista que denunció a Epstein).



En Internet se compartió la imagen de las sombrillas miles de veces e, incluso, se hicieron algunas caricaturas al respecto, denunciando la falta de humanidad de las personas que protagonizaron el incidente.

En un Carrefour de Brasil muere el trabajador Moisés Santos y tapan el cadáver con paraguas para no cerrar el centro. Esto sí que es motivo de boicot. pic.twitter.com/nQaA4q7SEC — Borja Casado (@franpenat) August 20, 2020

(Si nos lee desde la app, puede ver la imagen aquí).



A través de las redes sociales, el supermercado se disculpó de forma pública y señaló que lamenta lo sucedido con el hombre que laboraba en sus instalaciones.

Nota Oficial do Carrefour pic.twitter.com/t4i1h0iPUq — Carrefour Brasil (@carrefourbrasil) August 19, 2020

"Carrefour pide disculpas por la forma inadecuada con que se ocupó de la triste e inesperada muerte del señor Moisés, víctima de un infarto, en la tienda de Recife (PE). La empresa se equivocó al no cerrar la tienda inmediatamente después de lo sucedido mientras esperaba del servicio fúnebre, además de no encontrar la forma correcta de proteger el cuerpo del Sr. Moses", decía uno de los apartes del comunicado.

Además, la empresa señaló que sus empleados se abstuvieron de tener contacto con el cuerpo, como se recomienda en estos casos. También dijeron que iban a instruir a su personal para que pudiera atender estas situaciones "extrañas" como la que se presentó.

Tendencias EL TIEMPO