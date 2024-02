'En Ecuador no hay una puerta abierta para la muerte': habla abogado sobre la eutanasia

Ecuador se convirtió a inicios de febrero en el segundo país de América Latina en legalizar la eutanasia para pacientes que sufren enfermedades graves e incurables. El fallo se dio tras la demanda que interpuso Paola Roldán, una mujer de 43 años que padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA).



Farith Simón, uno de los abogados que ayudó a Roldán a demandar un artículo de la Constitución ecuatoriana que impedía la eutanasia, habló en exclusiva con EL TIEMPO sobre los alcances que tiene esta decisión.

Simón, además, también dio detalles de cómo Roldán, una mujer que permanece 24 horas conectada a un respirador, tomó la decisión de elevar una demanda ante la alta corte y que terminó fallando a su favor.



"Paola es una persona que cuando uno la conoce se da cuenta que tiene una rebeldía intrínseca para enfrentar la vida y una claridad mental", dijo Simón en diálogo con este diario.



El jurista, por su parte, reveló detalles de cómo funcionará ahora el procedimiento en el país vecino y, sobretodo, respondió a las críticas que surgieron en sectores como la Iglesia católica, la cual tachó la resolución de la Corte como "diabólica".



"En Ecuador no hay una puerta abierta para la muerte. Nuestra demanda fue presentada solamente para que los pacientes sean quienes emitan el consentimiento y la corte decidió que hay casos muy complejos donde hay personas que están en estado vegetativo", agregó Simón.

¿Cómo el caso de Paola llegó a convertirse en un precedente para que la eutanasia se vuelva legal en Ecuador?

Es relevante saber cómo a ella le surge esta inquietud, este deseo de enfrentarse al sistema de justicia. Todo empieza con Pablo, un médico que la estaba tratando. Él le dice que cuando ya no soporte más los dolores o cuando su condición de vida sea extrema, ella puede solicitar asistencia a un médico para morir en paz. Sin embargo, Pablo le dice que debe ser en secreto porque en el Ecuador está prohibido.



Paola es una persona que cuando uno la conoce se da cuenta que tiene una rebeldía intrínseca para enfrentar la vida y una claridad mental. Entonces ella dice: “cómo puede ser que una cosa tan personal tenga que pasar en secreto o en privado. Nunca he hecho nada reservado, nunca he escondido nada. ¿Qué debo hacer?”. Y ella empieza a buscar abogados y llega a donde un colega mío que se llama Ramiro Ávila, quien arma el equipo, incluido yo. Lo que hicimos fue plantear una demanda de inconstitucionalidad del artículo 144 del delito de homicidio con la finalidad de reivindicar el derecho a las personas a decidir.

¿Cómo será entonces ahora el protocolo en Ecuador para quienes quieran recurrir legalmente al proceso de la eutanasia?

La corte lo que dijo es que el (artículo) 144 es constitucional siempre y cuando se lea como la no responsabilidad penal de los médicos que acompañen en el período de eutanasia a personas que tengan las siguientes condiciones: lesión corporal grave e irreversible o una enfermedad grave e incurable que provoque profundo dolor intenso.



La corte dice que esta despenalización de la eutanasia es de aplicación inmediata en el Ecuador. Ya es posible que los pacientes acudan a ella. No obstante, hay tres plazos dictados por la corte: uno al Ministerio de Salud, al que le dan dos meses para que haga un reglamento; el segundo plazo es de unos seis meses para el Defensor del Pueblo para que haga un proyecto de ley, y a la Asamblea Nacional le da plazo de un año para que apruebe el proyecto de ley presentado por el Defensor del Pueblo en las condiciones planteadas por la Corte Constitucional. Hay unos temas que están relacionados a los protocolos médicos y la ley tiene que estar en consonancia para desarrollar aspectos de la sentencia.



Hay quienes dicen que no se puede aplicar ya. Creo que la sentencia es bastante clara en esta materia. Sin embargo, los médicos tienen temor de que si lo hacen antes del reglamento podrían eventualmente ser sujetos a un proceso por homicidio. En realidad, la sentencia dice que es de inmediata aplicación.



Ahora, hay cosas por regular. Primero, el formato del consentimiento. Nosotros cuando presentamos la demanda la acompañamos con el protocolo que hay en Colombia y lo tomamos de ejemplo. La historia de Colombia de la eutanasia es de muchos años. Sin embargo, la corte (de Ecuador) decidió que ellos no iban a aprobar el protocolo, sino que tenían que mandar a las instancias correspondientes para que hagan las regulaciones.

Ustedes como abogados también están ahora en el proceso de reglamentar la objeción de conciencia para que sea de carácter personal y no institucional. ¿Qué implicaciones tiene esto?

La experiencia de ustedes (de Colombia) es un ejemplo claro de lo que puede pasar cuando hay objeciones de ciertos sectores de la población y que es capaz de plantear obstáculos legales que llevan a que pasen 18 años para que se haga realidad la decisión. En este caso, la corte en el Ecuador fue mucho más directa.



Pero la objeción de conciencia, primero, es un tema personal. Uno de los dos jueces que votó en contra dijo que las instituciones podrían hacer objeción de conciencia, lo cual no es verdad. El derecho que establece la sentencia de la corte es que son las personas las que tienen posibilidad de ser objetores de conciencia, no las instituciones. La manera en la que la sentencia está redactada deja claro que son las personas y que cada médico puede decidir si hacer o no el procedimiento. El debate está en el sector público. ¿Qué va a pasar con los médicos que se opongan? ¿Qué pasa si en un lugar hay pocos médicos y,además, se oponen? Eso es lo que hay que regular en la ley.

¿Qué le dicen ustedes a los grupos ciudadanos que alegan que en Ecuador se está legalizando el suicidio?

Es parte del derecho de las personas expresar su opinión. Hay sectores vinculados con ciertas religiones que claramente son contrarios a la eutanasia desde siempre y que militan contra la eutanasia. Uno entiende que expresen esa opinión, tienen derecho. Ahora, lo que hacen es forzar los números y dar una interpretación respecto a lo que califican como “cultura de la muerte”.



La sentencia ecuatoriana es muy clara: solamente el paciente, con libre e inequívoco consentimiento, o un familiar de quien no puede expresar esa voluntad, puede pedir la eutanasia cuando haya una enfermedad grave e incurable. No está para ninguna otra causa. Son las personas quienes solicitan este derecho.



Sin embargo, estos grupos presentan casos como los canadienses o el holandés, donde dicen que los números (de eutanasias practicadas) son increíbles. Primero, ahí hay un tema de diferencias normativas bien importantes. Por ejemplo, en Holanda es posible pedir eutanasia por el cansancio vital, que es una cosa que ni siquiera se ha pensado en el Ecuador. Aquí las causales son muy claras, y hay una diferencia básica entre eutanasia y el suicidio asistido. La eutanasia es un procedimiento médico practicado por un médico a pedido del paciente.



El suicidio asistido es un procedimiento en el que una persona acaba con su propia vida, con asistencia de alguien más y aquí en el Ecuador el suicidio está penalizado. No a la persona que comete el suicidio, porque hay una confusión de sujeto activo y sujeto pasivo, sino que está penalizada la instigación o el auxilio al suicidio. Entonces, penalmente en Ecuador es imposible el suicidio asistido.

La Iglesia católica de ecuador rechazó la decisión y la consideró “diabólica”. ¿Qué tienen ustedes para decir al respecto?

La Conferencia Episcopal hizo una declaración bastante dura. Lo que plantearon básicamente es que esta “cultura de la muerte y del hedonismo” ha prevalecido en el Ecuador. Dicen que es una “cultura de la muerte” porque no se preserva la vida, que es un don divino. Y del hedonismo, porque la gente que está sufriendo cede ante el dolor y escoge la eutanasia. Ellos, efectivamente, calificaron de “diabólica” la decisión.



Yo creo que la mejor respuesta fue la de Paola, porque ella dijo: “yo amo la vida, yo no quiero morirme, lo que pasa es que tengo unas condiciones de salud tan precarias que quiero poder decidir en el momento que ya no soporte más”.



En Ecuador no hay una puerta abierta para la muerte. Nuestra demanda fue presentada solamente para que los pacientes sean quienes emitan el consentimiento y la corte decidió que hay casos muy complejos donde hay personas que están en estado vegetativo. Entonces, la Conferencia Episcopal ejerció su derecho a opinar, pero no estoy de acuerdo con el contenido de la opinión. Sin embargo, estoy de acuerdo con una cosa: en Ecuador hay que mejorar el sistema de salud pública para que, si una persona decide no acogerse a la eutanasia, y quiere cuidados paliativos, pueda acceder a un excelente cuidado.

¿Cómo se siente Paola en el sentido de la decisión que tomó y que, a pesar de que probablemente no pueda tomar ella la decisión, sí va a marcar un hito para el resto de personas que de ahora en adelante busquen de manera legal en Ecuador la eutanasia?

En realidad, la sentencia es de aplicación inmediata, Paola ya podría acceder si ella toma la decisión. Ahora, hay dos cosas importantes respecto al tema de Paola. Ella ha dicho reiteradamente que ella ama vivir, ama a su familia, a su hijo y su esposo. Hay gente que no siente dolor, pero en el caso de ella tiene el 95 por ciento de los músculos paralizados y depende de un respirador.



Hay una conversación interesante entre Paola y Jordi Pons Sabater, un español que también tiene ELA. Pons Sabater es un militante activo por el tema de cuidados para pacientes. En la charla, él le pregunta a Paola por qué tomó la decisión (de demandar) y ella lo dejó claro: por la posibilidad de decidir. De hecho, muchas personas le han escrito diciéndole: “ya deberías de haber muerto” o “¿por qué sigues viva?”. Y ella lo que ha dicho es que quiere poder decidir en qué momento morirse.



Lo que viene es que Paola y su familia tendrán que decidir si toman o no la decisión. En nuestro caso, como abogados, es asegurarnos que la normativa que se apruebe en Ecuador no sea contraria a la Corte Constitucional y seguir luchando porque el sistema de salud mejore en nuestro país.



Lo cierto es que Paola el día que supo de la sentencia estaba tremendamente emocionado. Por ella, por la posibilidad de decidir, pero también por el hecho de que ella está consciente y que se volvió de aquellas personas que no podían expresar su opinión. Es increíble lo que ha sido capaz de cambiar esta mujer que está en una cama con un respirador 24 horas del día atada a una cama. Lo más importante de todo esto, es la posibilidad de que las personas puedan decidir.