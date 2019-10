Los indígenas buscan cambiar el modelo económico y social de Ecuador

Empoderados por el rotundo éxito que tuvieron luego de 11 días de protestas, los indígenas de Ecuador presentarán este jueves un amplio proyecto de reformas con las que buscan cambiar el modelo económico y social del país y que según ellos, evitará que en el futuro se presenten protestas como las protagonizadas a comienzos de octubre por la eliminación de los subsidios de los combustibles y que por 11 días casi paralizan a esa nación.

Así lo dijo el presidente de la Conaie, Jaime Vargas, al evaluar el trabajo del denominado Parlamento de los Pueblos y Nacionalidades, que congrega a representantes de diferentes organizaciones sociales del país.

La Conaie lideró las masivas manifestaciones que se desataron en Ecuador entre el 3 y el 13 de octubre pasado contra la eliminación del subsidio a las gasolinas, aplicada en el marco de un acuerdo crediticio con el FMI y que el Gobierno se vio forzado a derogar para poner fin a la convulsión social en las calles.



"No es posible que los gobiernos tomen decisiones a espaldas del pueblo" y es por ello que se ha instalado el Parlamento popular, como un "único camino para poder pensar, analizar y tomar buenas decisiones" en beneficio de toda la nación, opinó Vargas.



Explicó que los delegados trabajan en "mesas temáticas" sobre varios aspectos de la realidad nacional, en una labor continua que nutrirá el diálogo entre las organizaciones sociales para elaborar una sola propuesta.



El texto elaborado será entregado al Sistema de Naciones Unidas de Ecuador, cuya oficina en Quito se ha ofrecido como mediadora del proceso de diálogo entre el movimiento indígena y el Gobierno, pero que la Conaie lo suspendió por la supuesta persecución contra los líderes de las protestas.

Manifestantes asisten a funeral de líder indígena en Ecuador que habría muerto durante las protestas en Quito. Foto: Reuters/Carlos García Rawlins

La propuesta de las organizaciones sociales se prevé que llegue al Gobierno "a través de los garantes" de Naciones Unidas y de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, agregó el líder indígena al defender la labor del llamado Parlamento popular, una iniciativa que, según dijo, "es lo que necesita Ecuador".



Agregó que la propuesta busca ser un insumo para que el Gobierno de Moreno busque nuevas alternativas económicas, aunque dijo intuir que el Ejecutivo pretende insistir en ajustes como el aumento de los precios de las gasolinas y otras medidas que favorecen a los grupos de poder del país y que forman parte del recetario de organismos como el Fondo Monetario Internacional. "El pueblo está dispuesto" a reactivar la protesta en las calles, si el Gobierno insiste en aplicar políticas que perjudican a al población, añadió Vargas. "No vamos a aceptar un decreto parecido al 883 que fue disuelto", agregó en referencia al que desató las protestas de principios de octubre.



Vargas no quiso anticipar su criterio sobre si la Conaie volvería a liderar las manifestaciones, pero dijo sospechar que el presidente de la República está rodeado de "gente que no quiere el diálogo" y que intenta imponer ciertas medidas antipopulares.

Para Vargas, son esas "malas decisiones" de los gobiernos los que han llevado a estallidos sociales en la región y mencionó los casos de Chile, Colombia, Argentina y Honduras, entre otros. Incluso nombró a Bolivia, donde el reelegido presidente indígena Evo Morales, según Vargas, ha tenido muchas dificultades con varios sectores campesinos.

¿Presidente indígena en Ecuador?

Sin embargo, aseguró que si Morales goza de la simpatía de la mayoría de su pueblo y la economía boliviana es una de las más fuertes de la región, se debe considerar su valor y pensar que los indígenas también están capacitados para dirigir los destinos de la nación.

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), Jaime Vargas (c). Foto: Elías L. Benarroch. Efe

"¿Por qué no puede ser presidente un campesino, una mujer campesina", se preguntó Vargas y dijo que siente que el pueblo debe unirse y pensar que las elecciones presidenciales de 2021 en Ecuador pueden ser "una oportunidad" para los sectores populares.

En Ecuador van más allá

Pero en Ecuador el movimiento indígena no solo quiere en un nuevo modelo económico, también plantea exigencias sociales a nivel educativo, cultural, ambiental, agrícola y social.



Al parecer, el acuerdo que firmó el 13 de octubre con el gobierno ya no es suficiente para la Conaie.



El acuerdo original entre el gobierno y los dirigentes indígenas, del pasado 13 de octubre, no contemplaba todas esos aspectos. Solo derogaba el Decreto 883 que eliminaba los subsidios y escribir otro, que permita focalizar y racionalizar los subsidios a las gasolinas.



