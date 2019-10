Estallan incidentes en Bolivia tras resultados electorales parciales 

Un recinto electoral fue incendiado en el sureste de Bolivia la noche de este lunes, en medio de manifestaciones de miles de personas en varias regiones del país, tras divulgarse un sorpresivo vuelco de tendencia en los comicios favorable al presidente Evo Morales, reportaron medios locales y AFP.

Una turba enardecida incendió el frontis de la sede del tribunal electoral de la capital oficial Sucre, a unos 700 km al sureste de La Paz, en medio de gritos de "ífraude!" y "íSucre de pie, nunca de rodillas!", haciendo retroceder a la policía antimotines.



Tras un intenso enfrentamiento con policías, los inconformes mantienen una vigilia en el tribunal electoral, cuyos miembros abandonaron el lugar, según reportó el portal del diario Correo del Sur, de Sucre. En Oruro (sur), cientos de jóvenes intentaron ocupar la sede del tribunal electoral, pero fueron dispersados con bombas lacrimógenas por la policía antimotines, según el portal Doble Impacto.

En Cochabamba (centro) grupos de manifestantes rompieron la valla perimetral del recto de escrutinio, pero fueron contenidos por la policía, reportó el diario Opinión. Colectivos de Potosí (suroeste) iniciaron protestas en demanda de mayor fluidez en los registros, mientras Carlos Mesa, rival de Morales, anunció que no reconocerá el resultados electoral por "fraude".



En La Paz, grupos de opositores protestaban en las calles acusando al tribunal electoral de urdir un fraude en favor de Morales, mientras los oficialistas reivindicaban la reelección del gobernante indígena en primera vuelta.



En medio de los incidentes, el rector de la principal universidad pública del país, Waldo Albarracín, quien lidera además un colectivo civil opositor, terminó con el rostro ensangrentado tras recibir un golpe, según relató a la prensa.



Horas antes, Mesa había denunciado que el gobierno y el Tribunal Supremo Electoral estaban fraguando un fraude para "eliminar el camino a la segunda vuelta" y llamó a la ciudadanía a defender el voto en las calles. El ministro de Gobierno (Interior), Carlos Romero, replicó afirmando que Mesa.

La OEA insta al órgano electoral boliviano a defender la voluntad ciudadana

La misión de observación de la OEA instó este lunes al órgano electoral de

Bolivia a "defender la voluntad ciudadana" de manera "ágil" y "transparente", y señaló que mantiene la esperanza de que el resultado definitivo "se apegue a la voluntad de los electores".



"Instamos a la entidad electoral a que defienda decididamente la voluntad de la ciudadanía boliviana con estricto apego a la Constitución Política del Estado y leyes complementarias de manera ágil y transparente", expresó el jefe de la misión de observación de la OEA, Manuel González, en una rueda de prensa en La Paz.



El jefe de misión también llamó a la calma y exhortó que se evite cualquier forma de violencia en "esta delicada situación" para que los cómputos departamentales continúen sin interrupciones.



"Mantenemos la esperanza de que el resultado del cómputo definitivo se apegue a la voluntad de los electores manifestada en las urnas y se respete la integridad de voto", expresó González en las recomendaciones que realizó para encarar una segunda vuelta.



De la misma manera, sostuvo que es "difícil de justificar el cambio dramático de tendencia" en los resultados preliminares que el domingo con más del 80 % de las actas computadas "indicaban claramente una segunda vuelta".



"Después el tribunal presentó datos con un cambio inexplicable de tendencia que modifica drásticamente el destino de las elecciones y genera pérdida de confianza en el proceso electoral", señaló González. Añadió que en la observación de estos comicios generales testificaron la "inequidad evidente entre las candidaturas" y que ha sido notorio el uso de recursos públicos durante la campaña electoral.



"A pesar de estas condiciones, la ciudadanía participó de manera pacífica, ordenada y masiva el domingo", recalcó. Este lunes tras más de 20 horas en las que el órgano electoral dejó de divulgar los resultados preliminares de la votación, se retomó el contento.



Los datos del mismo muestran que tras el escrutinio del 98 % de los votos el oficialista MAS de Evo Morales tenía el 46,4 % de los sufragios, mientras que Comunidad Ciudadana del opositor Carlos Mesa un 37,07 %, con nueve puntos de diferencia.



De otra parte, el cómputo oficial mostraba tras haberse revisado el 62,54 % de las actas a las 22.00 hora local que el MAS obtenía un 42,15 %, mientras que Comunidad Ciudadana tenía 42,53 %.



En caso de que haya una diferencia de 10 puntos entre ambos candidatos no se iría a una segunda vuelta. Sin embargo, Carlos Mesa llamó a los suyos el lunes a concentrarse para vigilar que no se produzca un fraude, al denunciar que el tribunal electoral obedece al interés del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales y que intentan que no haya una segunda vuelta.



El Gobierno boliviano, por su parte, pidió tranquilidad a la espera de los datos definitivos y garantizó la transparencia del recuento. En varios departamentos del país se registran protestas por el conteo de votos como en La Paz, en donde se enfrentaron adeptos del MAS y Comunidad Ciudadana a puerta del hotel donde se realiza el cómputo de las actas.



Los observadores de la OEA instaron al órgano electoral a "mantener informada a la ciudadanía" sobre el proceso de resultados para evitar las sospechas que llevó la noche anterior a paralizar la transmisión del recuento provisional cuando apuntaba a una segunda vuelta entre Mesa y Morales.



El vencedor necesita el 50 % de los votos o el 40 % con diez puntos de ventaja sobre el segundo, pero de no conseguir estos porcentajes los dos más votados van a segunda vuelta, en principio en diciembre.

AFP