Tres empresas ubicadas en Querétaro, México, desarrollan una cerveza a base de grillos, de la cual sólo tienen un antecedente en Japón, explicaron los productores.



En este proyecto colaboran las cervecerías Punto Medio y Cerveceros Arellano, así como Santena, empresa dedicada a la elaboración de productos con grillos. Confían en que a mediados de mayo el proyecto esté listo para distribuirse en el mercado en una edición limitada.

Esta sería la segunda cerveza hecha con grillos que se realiza a nivel global y la primera en el continente americano, explicó el cofundador y CEO de Santena, Patricio Gutiérrez, al hablar de los antecedentes que hay en un proyecto de este tipo.

Cerveza Foto: iStock

El sabor como umami que tiene el grillo, se me hace una cerveza muy diferente FACEBOOK

“Estamos desarrollando la segunda cerveza del mundo, de grillo, ya hubo un antecedente, hubo una en Japón que fue un exitazo y estamos desarrollando la segunda en colaboración con Punto Medio y Cervecería Arellano, todo queretano, son empresas queretanas, de Querétaro para México, para el mundo”, explicó Patricio.



El objetivo es crear una cerveza estilo porter, obscura, en la cual el grillo fungirá como un efecto de umami, para dar pie a un producto diferente al que tradicionalmente se encuentra en el mercado. Además de tratarse de un proyecto completamente local, hecho por productores queretanos que son referencia en cada uno de sus rubros.



“Da un sabor característico que no lo podemos encontrar en todas las cervezas porque el tipo de comida, la fórmula que desarrolló Arellano y Punto Medio junto con el toque del grillo, el sabor como umami que tiene el grillo, se me hace una cerveza muy diferente. (…) Tenemos grandes expectativas y estamos contentos de que sea un producto y un proyecto queretano, tan innovador, porque podemos decir que desde este lado del charco es la primera cerveza a base de grillo y global la segunda”, resaltó.

Recomiendan no permitir que los menores de 18 de años consuman ninguna de estas bebidas. Foto: iStock

Entre los orígenes de esta cerveza está el objetivo de llegar a un punto de equilibrio entre la esencia de cada una de las compañías involucradas, señaló Patricio al explicar que buscan una sinergia entre la innovación que caracteriza a Cerveceros Arellano, la tradición de Punto Medio y la disrupción de Santena.



También se pretende dilucidar los estigmas que hay sobre el consumo de insectos o la neofobia alimentaria, conocida como el miedo a comer insectos; Patricio Gutiérrez añadió que incluso los grillos pueden ser una fuente de nutrientes.



“Surgió esto porque Cervecería Arellano tiene cervezas muy características, muy diferentes, muy disruptivas, eso siempre fue algo que compartir entre Cervecería Arellano y Santena porque Santena es un proyecto muy disruptivo, no todo mundo está acostumbrado a comer insectos", indicó.



Además, explicó que: "ellos hacían cervezas fuera de lo común y nosotros productos fuera de lo común. Y al mismo tiempo Punto Medio es una cervecería con cerveza muy tradicional, cervezas muy ricas, de línea, quisimos mezclar lo radical y disruptivo de Santena y Cervecería Arellano con cervecería Punto Medio para llegar a un punto medio y hacer una cerveza muy diferente”.

Granjas de grillos



Respecto al origen de los grillos que se emplearán en la bebida, detalló que Santena trabaja de la mano de una empresa hermana de nombre Griyum, con quien han desarrollado granjas de grillos en las que controlan la inocuidad y salubridad para garantizar que sean aptos para el consumo humano.

Gelatina con grillos, una de las recetas que maneja la pareja ecuatoriana. Foto: Tomada de la cuenta de Facebook: BJ POWER

La gerente de Cerveceros Arellano, Miritha Porter Arellano, explicó que la estimación es lanzar al mercado alrededor de dos mil 500 latas de esta cerveza, que como una edición limitada se colocará en los puntos de distribución con los que cuentan actualmente las cervecerías involucradas.



“Está muy chido porque es una cerveza de Querétaro para el mundo, es una cerveza que pensamos en Querétaro, con productos que se hacen en Querétaro, con productores queretanos”, destacó la productora con diez años de experiencia en la industria cervecera.



No esperas encontrar eso en los grillos, si yo te los diera a probar con los ojos cerrados me dirías: esto es un cereal FACEBOOK

Miritha Porter agregó que se trata de un trabajo de innovación científica debido a que ha permitido la colaboración tanto de los maestros cerveceros como de los especialistas y productores de grillos, para fusionar el insecto con una receta de cerveza.



La representante de Cerveceros Arellano agregó que ya se hicieron las primeras pruebas y cocinadas que han dado resultados favorables, previendo que el producto final esté listo para su lanzamiento en el quinto mes del año.



“Creo que algo importante es que incluso cuando yo probé (los grillos) no esperas encontrar eso en los grillos, si yo te los diera a probar con los ojos cerrados me dirías: esto es un cereal, no pensarías que te estoy dando un grillo, (…) lo más común son los chapulines y generalmente ya están saladitos y son para el mezcal, acá vas a encontrar algo totalmente diferente”, externó Miritha Porter Arellano.

