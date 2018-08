Avanzan labores de identificación de colombianos fallecidos en Ecuador

La Cancillería colombiana aseguró este miércoles que trabaja de manera articulada con las autoridades de Ecuador para identificar a los 19 connacionales fallecidos en el accidente de tránsito que se presentó este martes en el vecino país.



"El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia se permite comunicar que hasta las 7.30 a.m. de este 15 de agosto tiene información de 19 ciudadanos colombianos fallecidos, entre los 24 cuerpos reportados por Medicina Legal de Ecuador luego del accidente de tránsito en Papallacta-Ecuador", indicó el despacho oficial en un comunicado.

Por el momento, explicó la Cancillería, "hay cinco connacionales identificados" y una vez se tenga "la plena identidad de los cuerpos se procederá a tramitar sus registros de defunción, realizar gestiones para su repatriación a Colombia y se coordinará con las familias para la recepción de los restos mortales".



Asimismo, el Consulado de Colombia en Quito confirmó que entre los heridos hay 12 colombianos, de ellos ocho mujeres, tres hombres y un menor de edad. "Estos connacionales se encuentran fuera de peligro en el Hospital San Francisco, Hospital Pablo Arturo Suárez, Hospital Calderón y Hospital Pedro Espejo", precisó el ministerio.



El accidente, en el que se vieron involucrados este martes un autobús y un todoterreno en una carretera unos 30 kilómetros al este de Quito, dejó 24 víctimas mortales y 22 heridos de nacionalidad colombiana, venezolana y ecuatoriana.

Autoridades y cuerpos de emergencia trabajan en el lugar del accidente del autobús de pasajeros, en la carretera andina que une Quito con la zona de Papallacta en Palugo (Ecuador). Foto: EFE

El suceso se produjo a las 02.55 (hora local) en el kilómetro 8 de la vía Pifo-Papallacta, a la altura del barrio El Carmen, en un sector conocido como la "curva de la muerte". Tras lo ocurrido, el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, destituyó a varios funcionarios de tránsito por no haber realizado los controles necesarios.



De acuerdo con las pesquisas preliminares, el bus tenía matrícula colombiana y, según documentos que se encontraron en su interior, los viajeros tenían como destino el Lago Agrio, en la provincia ecuatoriana de Sumubíos, fronteriza con Colombia.



El viaje comenzó en la ciudad colombiana de Cali, ubicada en el suroeste del país, en donde varios habitantes de los barrios El Guabal, San Judas y Colón fueron invitados por una mujer que viajaba en el bus y se encuentra herida. Según familiares de las víctimas, la mujer, que no fue identificada, les regaló el viaje de los colombianos, la comida y el alojamiento.

A pesar de salir de Cali, el bus no siguió su trayecto hacia el sur por la vía Panamericana, que atraviesa los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Nariño hasta llegar a Ecuador. En cambio, la ruta que eligió el conductor los llevó hacia el centro del país por el departamento de Huila y posteriormente el vehículo retomó el trayecto de bajada por el Putumayo, región que queda en la línea fronteriza.



Otro de los hechos que llaman la atención es que la Superintendencia de Puertos y Transporte de Colombia indicó que "el vehículo presuntamente no portaba permisos de transporte internacional". Por ello, esta autoridad abrió una investigación preliminar contra la empresa Cooperativa de Transportes Especiales del Oriente, cuya sede está en la ciudad de Cúcuta, fronteriza con Venezuela.



Al respecto, el representante legal de la compañía aseguró que el contrato con el que se concretó el viaje fue firmado por Gino de Jesús Moreno Pradilla, un exgerente de la empresa, por lo que se demostró que hubo "fraude en la documentación".



Por otra parte, las autoridades ecuatorianas enviaron a sus homólogas en Colombia una copia del contrato en el que "aparece la identificación del conductor y de la licencia que este portaba al momento del accidente". Sin embargo, la Superintendencia de Transporte verificó que "uno de los dos conductores del vehículo no aparece en la base de datos del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT)".



EFE