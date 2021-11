Emma Coronel: vida de ‘reality show’ de la esposa del ‘Chapo’ Guzmán

Si algo es seguro es que a Emma Coronel le gusta ser tendencia. Y esta semana lo ha sido, luego de su detención el lunes en el aeropuerto internacional de Dulles, Virginia (EE. UU.).

“ ‘Se entregó’, ‘Ella llamó para entregarse’, ‘Se comunicó con un agente con quien ya tenía contacto desde hace tiempo para decirle que quería cooperar’ ”, aseguraban el viernes agentes federales estadounidenses en una revelación de la revista mexicana Proceso y respaldada por el portal estadounidense Vice.



La esposa del narco más poderoso del mundo, Joaquín ‘Chapo’ Guzmán, se habría entregado de forma voluntaria a las autoridades de Estados Unidos para ser testigo protegida. Una colaboración que, de ser cierta, podría sacudir el panorama político en México, como en el caso del ‘Chapo’ luego de su extradición en 2017 a EE. UU., donde una corte en Nueva York lo sentenció a cadena perpetua en 2019 por narcotráfico.



Con su lacio y negro cabello largo, sus voluptuosos labios y unos ojos bordados por el rímel corrido que reflejan el agotamiento en el que se ha convertido su vida, Coronel posó para la foto oficial de su detención, libre de las infinitas capas de maquillaje, las pestañas postizas, la ropa ajustada y los tacones que suele usar.



Emma Coronel Aispuro, de 31 años, permanecerá encarcelada, sin posibilidad de fianza, acusada de ayudar a su esposo a operar su cartel multimillonario y de haberlo ayudado en 2015 en su audaz escape de una prisión mexicana a través de un túnel subterráneo.



“Emma se da a conocer desde que se casa con el ‘Chapo’ siendo ella una reina de belleza en Durango, en el norte de México. Luego viene el nacimiento de las mellizas de la pareja, Emali Guadalupe y María Joaquina, donde vuelve a sonar porque, incluso, viaja hasta Los Ángeles para tenerlas allí. Pero si hay un momento culmen de su salida a la luz pública, es propiamente durante el juicio del ‘Chapo’ ”, le cuenta a EL TIEMPO Norma Angélica Solórzano, académica de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de México.



“Durante el juicio, Emma se exhibe con un perfil de glamur, de lujos, y se la empieza a conocer como una influenciadora”, dice Solórzano. Y es que no es para menos. El ‘Chapo’, que forjó un imperio de 14.000 millones de dólares según Washington, hizo que Coronel pecara en lo mediático llevando a que algunos medios la bautizaran como ‘la Kardashian mexicana’.



Unas veces llevaba al juicio a las pequeñas gemelas, y otras publicaba en sus redes sociales las fotos que la prensa le sacaba al ingresar a la corte, modelando y hasta esquiando o tomando vino. Y cuanto más compartía sus lujos, más la gente se preguntaba de dónde venía todo ese dinero, cuando ni el Gobierno estadounidense ni el mexicano han podido incautar un peso del narco.



Emma Coronel conoció a el 'Chapo' Guzmán cuando tenía 17 años. Foto: Instagram

“Emma se volvió mediática no solamente por su relación con el ‘Chapo’, sino porque intentó crear una marca de ropa del narco y hasta estuvo en un reality de televisión (Crew Cartel)”, afirma en entrevista con este diario Javier Oliva Posada, experto en asuntos de seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam).



Sin embargo, el juicio solo fue la cereza del pastel de unos excesos de años. “El ‘Chapo’ intentó convertirse en una celebridad para ampararse por las luces de Hollywood, un error craso porque no solamente facilitó a los servicios de inteligencia ubicar con exactitud sus lugares de escondite, sino que demostró que esa supuesta protección mediática no existe en el mundo judicial”, comenta por su parte el analista político Jairo Libreros.



Y aunque durante años se señaló a Coronel de participar en los negocios y fugas de su marido, hasta el momento nunca se la había investigado directamente.

Eric S. McGuire, el oficial del FBI que redactó la queja criminal que pesa contra Coronel, señala en esta que como parte de esta investigación ha interrogado a más de 100 miembros y asociados del cartel de Sinaloa, incluido un exoperador de alto nivel que aparentemente es Dámaso López Núñez, alias el Licenciado, y quien era la mano derecha de Guzmán.



El ‘Licenciado’ aseguró que Coronel ayudó a su marido a escaparse del penal del Altiplano en 2015 y a planificar una segunda fuga tras su captura un año después.

De hecho, en la recta final del juicio a Guzmán hace dos años, un oficial federal describió el contenido de varios mensajes privados interceptados en los que el ‘Chapo’ le pide a su esposa que esconda sus armas antes de un operativo policial. La acusación difundió asimismo una llamada interceptada entre Coronel y el ‘Chapo’, en la que ella le pasa el teléfono a su padre, Inés Coronel Barreras, para que su esposo lo aconsejara sobre un cruce de drogas por la frontera con EE. UU.



Ahora el FBI reveló un tercer intento fallido de Coronel para ayudar al ‘Chapo’ a fugarse, tras su arresto en 2016, señalando que pagó 2 millones de dólares al funcionario mexicano encargado del sistema penitenciario para revertir la transferencia de su esposo al penal de Ciudad Juárez.



“El caso de Emma Coronel no es atípico, pero es poco frecuente. Las familias de los líderes criminales suelen permanecer ocultas, si bien es cierto que cuentan con papeles importantes dentro de las estructuras criminales. Pero Emma pecó por la indiscreción con la que se manejó porque la mostró como lo más próximo a la impunidad, dado que su dinero es producto evidente de la criminalidad”, dice Oliva.

Para Libreros, la detención de Coronel “es un mensaje directo a los capos detenidos”.



“Antes se pensaba que el mayor golpe a los narcos era quitarles su dinero. En esta década, lo que se impone es afectar al núcleo familiar porque están directamente involucrados en la estructura criminal, lo cual amedrenta a los capos y los hace delatar no solo a sus socios en otros carteles, sino a quienes han sido sobornados en el Estado”.

Emma Coronel solía ostentar lujos a través de redes sociales. Foto: Instagram: emmacoronela

La reina del norte

Nacida el 2 de julio de 1989 en California (EE. UU.), Coronel pasó casi toda su vida en México luego de mudarse de pequeña con sus padres a La Angostura, en Sinaloa.

El narcotráfico hizo parte de su ADN. Su padre fue condenado a más de 10 años de prisión por tráfico de marihuana y es considerado el primer operador del ‘Chapo’. Además, su tío, Ignacio ‘Nacho’ Coronel, abatido en 2010, fue un conocido jefe del cartel de Sinaloa, aunque ella ha asegurado que no son familia.



La mujer conoció al ‘Chapo’ cuando tenía 17 años y ostentaba la corona de reina del Festival del café y la guayaba. Él, con 50 años, se embelesó con la jovencita en una fiesta y al cabo de un año de relación se casaron en una boda nada multitudinaria, convirtiéndose en la tercera cónyuge del narco, que por entonces era el más buscado del mundo.



“EE. UU. le había estado siguiendo la pista desde sus días en México, pero la fiscalía mexicana se cuidó de establecer un operativo, de nuevo fallido, con alguno de los familiares del narco. Recordemos que cuando detienen al hijo del ‘Chapo’ (Ovidio Guzmán), en 2019, al poco tiempo lo tuvieron que soltar para no ocasionar, según el Gobierno mexicano, mayores daños”, explica Solórzano al insistir en que “EE. UU. ya reconoció que con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es casi imposible poder establecer una cooperación real en la lucha contra el narcotráfico”.



“En México se ha establecido un control intensivo a los agentes de la DEA dentro del territorio, lo que obligó a EE. UU. a cambiar de estrategia. En este caso aprovechó la nacionalidad estadounidense de Emma y las investigaciones del FBI para encontrar el momento preciso para su detención”, agrega Solórzano.



Entre tensiones bilaterales y un poderoso cartel que no da su brazo a torcer, Coronel afronta una pena mínima de diez años de cárcel y una máxima de cadena perpetua, además de una posible multa de 10 millones de dólares, si resulta culpable por narcotráfico. Lo cierto es que con tan solo cinco fotos en Instagram, la esposa del ‘Chapo’ suma más de 605.000 seguidores, de los cuales 20.000 llegaron durante la primera semana de la reina entre rejas.



STEPHANY ECHAVARRÍA NIÑO

SUBEDITORA DE INTERNACIONAL

EL TIEMPO

