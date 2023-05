El jefe negociador del Eln con el Gobierno Petro, Pablo Beltrán, habló sobre sus expectativas respecto al tercer ciclo de diálogos de paz entre el Gobierno y el Eln en Cuba, que arrancan este martes. El punto central, explicó, será lograr el cese del fuego que no se concretó en el ciclo pasado.



"Tenemos que pactar un cese que sea totalmente lograble, medible y evaluable, que no reúna esas características quiere decir que ninguna de las partes se puede comprometer", dijo el segundo comandante del Eln como antesala a la reactivación de los diálogos.

¿Qué esperan de cara al tercer ciclo de diálogos?

Tenemos un acuerdo con el Gobierno de usar los protocolos pactados. La opinión que tenemos nosotroS (El Eln) es que tenemos que pactar un cese del fuego que sea totalmente lograble, medible y evaluable, que no reúna esas características quiere decir que ninguna de las partes se puede comprometer. Eso quiere decir que vamos a partir de la experiencia anterior, miramos ambas partes a qué nos podemos comprometer y qué restricciones vamos a asumir.



Como es un cese del fuego preliminar y no del fin del conflicto, nos interesa que funciones en un 100 por ciento. Es decir, que no sea tan elemental , por decirlo así, pero tampoco que sea tan pesado y tan complejo, que sea difícil de cumplir. En conclusión, un buen cese, un buen resultado en el cese, va a demostrar la capacidad de la mesa para hacer acuerdos con realismo. Eso es lo que va a gobernar esta idea del cese que vamos a trabajar. Si son hostilidades o no, lo hablaremos ahí porque en un conflicto tan complejo como el colombiano, donde hay multiplicidad de grupos y donde impera la desconfiaza mutua, hay que se cautelosos para que lo que ahí se precise sea cumplible porque si no, eso va a abundar la desconfianza, no solamente entre las partes sino de la sociedad hacia la mesa, y nos interesa que ambas confianzas ganen.

¿Los negociadores en Cuba tienen mando sobre todos los frentes del Eln?

Nosotros, para venir acá esta delegación, hemos hecho dos reuniones muy amplias con todos los frentes. La primera se destinó exclusivamente a diseñar y a sacar instrucciones que son las que trae esta delegación para pactar el cese del fuego. Es decir, no faltó ninguna parte de la organización y por unanimidad se tomaron esas conclusiones. Lo que nosotros traemos a la mesa ha sido una discusión interna.



Igualmente, más reciente hicimos otra reunión nacional con las mismas características, y el tema exclusivo es el tema de la participación de la sociedad, que son puntos gruesos que vamos a tratar.



Quisiera preguntarle a Otty Patiño (el jefe negociador del Gobierno Petro) si ellos han podido hacer lo mismo, porque sabemos que todo esto tiene discusiones, pero cuando una de las delegaciones viene con un consenso interno pleno tiene mucho más margen de maniobra.

A pesar de las negociaciones la violencia persiste en la frontera con Venezuela, ¿qué implican esas hostilidades en este punto?

En este siglo la política del Estados colombiano sobre Venezuela ha sido más de hostilidad que de amistad. Desde el 7 de agosto, sin embargo, las relaciones han mejorado, y si nos preguntan a nosotros como colombianos nos parece que tener muy buena relación con otros pueblos es lo mejor.



Ya sobre la situación militar en la frontera sabemos que han iniciado planes de coordinación militar, que es lo propio de los países amigos. Eso es lo principal, que si esas operaciones nos afectan o no nos afectan, pues pudiéramos decir que es un efecto colateral, pero lo grueso es que hay una mejoría de esas relaciones. Sí ha habido algún nivel de actividad militar en la frontera, que es normal, pues es un frontera difícil, pero no tienen que ver exactamente, dijéramos, con crear una situación de afección en la frontera misma.

¿No cree el Eln que debe dar un paso unilateral en Cuba para ganar la confianza del pueblo colombiano?

Cuando comenzó la presidencia de Gustavo Petro, la actitud que tomó el Eln, una actitud entre cautelas, espera y no ofensivo. Estoy hablando el 7 de agosto de 2022. Cuando el 31 de diciembre, el presidente sacó un decreto de un cese multilateral y nos incluía, nosotros le dijimos: los acuerdos del cese se negocian en la mesa y nosotros no hemos negociado en la mesa, por tanto no nos cubre. Y dijimos, además, que tenemos la disposición de que en la mesa se negocie un cese.

¿Y cuál fue la respuesta del Gobierno? Decretar una campaña ofensiva contra nosotros porque no le aceptamos el cese. (...) Y no, entre partes se discuten las cosas, se acuerdan en la mesa. Ahí comenzó una situación distinta. Nuestra respuesta fue que, como tenemos una diferencia política con el presidente, para nosotros priorizamos hacer una reunión extraordinaria en Caracas y hablemos la diferencia, e incluso orientamos que no hubiese respuesta militar a la ofensiva del Gobierno para darle un tratamiento política en la mesa. Ahí, cuando terminó la reunión, se aclaró la crisis que se dio por el decretó, y aún así siguieron las operaciones militares. No me voy a detener a enumerarlas. Pero cuál fue nuestra respuesta, y yo soy de la dirección del Eln, decir: defiéndase, hagan operación de defensa.



En medio de eso, hay que sacar conclusiones. Venimos a este ciclo a pactar un cese del fuego, pues siguen habiendo operaciones de parte y parte. Y por otro lado, en Colombia se dice que 'puño y puño no es pelea' (risas). Quiere decir que hay operaciones de lado y lado.

¿Han muerto guerrilleros del Eln en esas operaciones del Ejército?

Le voy a decir solo una, y la digo porque es importante. (...) Había 14 guerrilleros nuestros en posición. Dos se salvaron, que relataron lo que pasó. Siete fueron detenidos y en estado de indefensión fueron ejecutados. Y cinco murieron en combate. Nosotros dijimos: que haya combates, pues claro, no hay cese. Pero nosotros rechazamos las ejecuciones en estado de indefensión, desarmados. Y eso ocurrió en una zona rural de Buenaventura, en el Pacífico.



No hicimos escándalo, pero lo llevamos a la mesa. Dijimos que no reclamábamos por los cinco dados de baja en combate, pues no hay cese, pero sí por los siete ejecutados y exigíamos una investigación. Si bien es un hecho gravísimo, no le pusimos escándalo mediático porque al hacerlo solo se consigue polarizar, ¿y eso de qué le sirve a una mesa de paz? No le sirve.

Pero para ganar confianza en la sociedad colombiana...

Que sectores de Colombia rechacen un ataque del Eln, pues están en su derecho. Pero los sectores que rechazan ataquen como este, que los hay, pues se invisibiliza, no existen. Y nosotros tenemos un principio: todos los dolores son iguales. Todos somos colombianos. ¿O el dolor de la madre de un soldado es superior a la de un guerrillero? No.

¿Cómo ve la propuesta del Gobierno de dialogar con disidencias de las Farc?

El Gobierno está tratando de adelantar un proceso con ellos (las disidencias), y si lo logra está bien. Pero me parece que es un proceso que hace parte de paz total y ya, si en ese proceso, eso tiene un impacto sobre nosotros, es bienvenido. Pero en México hablamos con el Gobierno de un cese de acciones ofensivas y de mantener las defensivas.

¿El Eln ha planteado una dejación de armas?

Una de los principales objetivos que tienen estas negociaciones es apuntar a cambiar el viejo régimen beligerante en Colombia, que es para nosotros el viejo régimen, uno que persigue y extermina al opositor. Entonces, claro, si a la protesta social se le da un trato de guerra, no se le dejan recursos, muchos de los jóvenes que participaron en el estallido social del 2021, con ese niveles de represión, ¿qué salida les queda? Irse a la guerilla, entonces fíjese dónde comienza el problema.



Segunda parte del problema: si mi organización, nosotros tenemos un ideario socialista, deja de ser perseguida y exterminada por eso, entonces ¿qué necesidad tendríamos nosotros de tener armas? ¿O de tener actividades secretas? O sea, que parte del pueblo se alce en armas es a que tiene una actitud de defensa.



Nosotros hacemos actividad política y social, pero si no hay esa persecución, si no hay esa voluntad de exterminio, vamos a llegar a un punto en el que podemos sacar la violencia, que es uno de los puntos que está en la agenda, entonces es un problema global del régimen, y de ahí depende el tipo de fuerzas políticas que se crean, pero no solamente fuerzas políticas guerrilleras sino, como lo mencionaba al principio, si no se le da un trato de guerra a la protesta social, va a haber otra manera de entender las cosas.



El régimen es el que tenemos que cambiar, y en esta mesa de negociaciones ese es uno de los puntos que están incluidos.

¿En la mesa de diálogo se ha planteado algo sobre el reclutamiento de menores de edad?

Nosotros (El Eln) tenemos un reglamento interno, que se ciñe al Derecho Internacional Humanitario en cuanto a la edad para ingresar a la organización, que son 16 años. Segundo, en el Eln está prohibido llevar a las filas a alguien forzado, y es prohibido también que alguien se quede en las filas forzado. Es decir, en el Eln se entra y se sale de manera voluntaria.

¿De qué manera la relación del Gobierno con Estados Unidos condiciona el acuerdo?

El presidente Petro acaba de ir a Estados Unidos y la pregunta que tienen todos en Colombia es hasta dónde toda la la formulación que él hace de cambio a la política antidrogas va a ser consensuado con Estados Unidos. Lo que sabemos es que Estados Unidos aún no desiste de la guerra antidrogas, pese a que hay múltiples evidencias de su fracaso.



Nosotros valoramos que que haya encuentros, por ejemplo, en Latinoamérica buscando elementos de política alternativa. En esa medida pensamos nosotros que va a ser más fácil decirle a Estados Unidos que deje atrás la fracasada guerra antidrogas. Es decir, que un grupo de países de América Latina formule otros elementos, que también ejerza una cierta presión, porque en últimas esa nueva política va a venir no solamente a los países productores sino a los consumidores, 'una golondrina no hace verano'.

ELIANA APONTE

EL TIEMPO

LA HABANA