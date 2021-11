Kast y Boric se disputarán la presidencia en Chile en segunda vuelta

El candidato de derecha José Antonio Kast y el diputado de izquierdas Gabriel Boric se disputarán la presidencia de Chile en la segunda vuelta del próximo 19 de diciembre, tras lograr el 28,1 por ciento y el 25,5 por ciento de los votos, respectivamente, según el 86,46 por ciento de las mesas escrutadas al cierre de esta edición.



Desde 1999, la elección en Chile se define por balotaje. Y, además, es la primera vez que los partidos tradicionales de centroizquierda y centroderecha no pasan a segunda vuelta.(Lea acá el minuto a minuto de las elecciones en Chile)

Tanto Kast como Boric tienen programas muy distintos, lo que obligará a los chilenos a elegir en diciembre entre el gobierno más izquierdista desde Salvador Allende (1970-1973) y el más derechista desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).



Boric, un diputado de 35 años y antiguo líder estudiantil que se define como ecologista, feminista y regionalista, quiere ampliar el papel del Estado hacia un modelo de bienestar parecido al de Europa.



Por su parte, Kast, un abogado católico de 55 años, busca reducir el papel del Estado, bajar impuestos, afrontar con mano dura la migración irregular y prohibir el matrimonio gay y todas las formas de aborto.



Entre tanto, el polémico economista libertario Franco Parisi, quien reside en Estados Unidos y ni siquiera ha viajado a Chile para las elecciones, fue la sorpresa de la jornada al cierre de esta edición, con el 13,31 por ciento de los votos.



Vista de un grupo de electores que asistieron a votar en la Universidad Católica, en Santiago. Foto: Alberto Valdés. EFE

Parisi desplazó así al cuarto lugar al oficialista y exministro Sebastián Sichel (12,08 por ciento) y empujó a la quinta posición a la carta de la centroizquierda, la democristiana Yasna Provoste (12,26 por ciento).



“La centroizquierda no va a estar en la segunda vuelta, y eso es doloroso para un proyecto político como el nuestro que siempre ha pensado en cómo tener una alternativa a un modelo neoliberal”, dijo Provoste, quien dejó en el aire su apoyo a Boric en el balotaje.



Quien sí lo anunció fue el Partido Socialista, su compañero de coalición en la antigua Concertación.



“Hacemos un llamado a los chilenos a no desmerecer la amenaza que representa una opción de extrema derecha como eventual mandatario en nuestro país”, indicó su presidente, Álvaro Elizalde.



“No voy a votar en segunda vuelta por Gabriel Boric (...). No quiero que gane la extrema izquierda en Chile”, agregó, por su parte, Sichel, quien no aclaró si pedirá el voto por Kast y anunció que se retira temporalmente de la política. Mucho más atrás, y con menos del 8 por ciento de los votos, quedaron el progresista Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés.

Conteo de votos en Chile. Foto: EFE

Los más de 15 millones de chilenos llamados a las urnas también escogieron a los 155 diputados para un periodo de cuatro años y a 27 de los 50 senadores para un periodo de ocho, aunque hasta anoche no se conocían casi resultados.



Un día caluroso y largas filas en los centros de votación fueron protagonistas este domingo en la histórica jornada electoral en Chile. Estas elecciones se dieron luego de dos años de duras protestas sociales, en reclamo de una mayor igualdad social y que precisamente provocaron un plebiscito que derivó en un proceso constituyente para redactar una nueva Constitución en el país.



El saliente presidente, Sebastián Piñera, acabará su segundo mandato no consecutivo en marzo de 2022.



Elisa Loncón, la académica indígena que preside la convención que redacta la nueva carta magna, ideada precisamente para suavizar las masivas protestas, aseguró que “no da lo mismo quién gane” puesto que el próximo presidente deberá gobernar “en clave constitucional”.



EFE Y AFP

Santiago