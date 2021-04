Perú llega a las presidenciales sin tener un favorito claro

En sus 200 años de historia republicana, que se conmemoran este 28 de julio, Perú ha tenido muchas más dictaduras que gobiernos democráticos.



“El siglo XXI ha sido un paréntesis en nuestra historia, con más procesos electorales de los regulares, que paradójicamente han alimentado nuestra inestabilidad política”, dice, en entrevista con EL TIEMPO, la analista política peruana Alejandra Campos.

Los peruanos acudirán este domingo a las urnas para elegir al sucesor del presidente interino, Francisco Sagasti, que tendrá el reto de encarar la emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19, la recesión económica y la dura crisis política que desde 2016 golpea al país, donde los mandatarios de las dos últimas décadas han resultado investigados por hechos relacionados con corrupción, dejando como saldo el nombramiento de cuatro presidentes desde 2018.



Y aunque el electorado tendrá una baraja de 18 candidatos, todos tienen un punto en común: ninguno supera el 10 por ciento de intención de voto, lo que vaticina desde ya una definición en segunda vuelta el 6 de junio.



El exlegislador centroderechista Yonhy Lescano lidera los sondeos con el 10 por ciento, seguido por la antropóloga de izquierda Verónika Mendoza y el economista de derecha Hernando de Soto –ambos con 9 por ciento–, según la última encuesta de Ipsos.

El candidato presidencial Yonhy Lescano, del partido Acción Popular, participa en una caravana en el distrito de Villa El Salvador. Foto: Paolo Aguilar. Efe

No obstante, la distancia entre el primer y el séptimo postulante es de apenas cuatro puntos, por lo que esta será “la elección más fraccionada en la historia”, según anticipó el jefe de Ipsos Perú, Alfredo Torres.



Otros candidatos con opción de pasar al balotaje son el exfutbolista George Forsyth (centroderecha), el empresario Rafael López Aliaga (ultraderecha), el profesor Pedro Castillo (izquierda) y Keiko Fujimori (derecha populista). La hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), actualmente preso, se postula por tercera vez, ahora con un partido debilitado.



“La derecha popular que representa Fujimori no tiene mucha competencia, por lo que está a dos puntos de poder hacerse con un puesto para la segunda vuelta. Algunos candidatos se van a canibalizar votos entre ellos, y esto hace probable que veamos un reacomodo en los primeros lugares, por lo que no necesariamente los que están liderando las encuestas pasarán a segunda vuelta. Si tuviese que apostar, diría que los que tienen más probabilidades son Keiko Fujimori y Yonhy Lescano”, señala Campos.



Lescano, de 62 años, es el abanderado de Acción Popular, el único partido tradicional con opción de ganar, fundado por el difunto presidente Fernando Belaúnde Terry (1963-1968 y 1980-1985).

La candidata presidencial de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza. Foto: Paolo Aguilar. Efe

Sin embargo, en una carrera de máxima igualdad e incertidumbre frente a un electorado escéptico y hastiado de su clase política, “ninguna de las opciones presidenciales ha mostrado suficiente liderazgo, conocimiento y, sobre todo, capacidad de acción para generar confianza entre el electorado ante una crisis de la magnitud como la que estamos enfrentando”, le explica a este diario Andrés Calderón, director de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico de Perú.



“Lescano declaró que el covid se puede curar tomando ‘cañazo’ (aguardiente) y sal”, destaca Calderón.



Lo preocupante es que el perfil de los demás candidatos no tiene mucho que envidiarle al de Lescano. El prestigioso economista Hernando de Soto, quien fue asesor de Alberto Fujimori, dijo haber “asesorado a dictadores”, como Muamar el Gadafi, pero que eso, a su parecer, es “irrelevante”.



Además, se vacunó contra el covid-19 en secreto en EE. UU. con un biológico público, aunque defiende que sean las empresas privadas las que vacunen en exclusiva en Perú.

La candidata de derecha autoritaria Keiko Fujimori en un acto de campaña el 25 de marzo de 2021 en Lima (Perú). Foto: Paolo Aguilar. Efe

Por su parte, Keiko Fujimori anticipó que indultará a su padre y ofrecerá una “demodura”, al enfatizar en su propuesta autoritaria. Justamente, los analistas consideran que el principal riesgo luego de estas elecciones es “el desencanto con la democracia”.



“Cerca del 80 por ciento del país no va a votar por los que pasen a segunda vuelta, y eso es sumamente riesgoso. Vamos a enfrentar la instauración de un gobierno sin legitimidad, lo que perpetúa la erosión de las bases democráticas”, explica Campos.



A juicio de la analista, “lo más probable es que en los próximos cinco años, Perú tenga más de un presidente”. Sin embargo, ese no es el peor de los escenarios.



“Esta dinámica de inestabilidad puede llevar a que en las elecciones de 2026 estemos ante candidatos radicales, de corte dictatorial, que suban al poder ante el descontento y la crisis generalizada”, agrega.



Por su parte, José Carlos Requena, analista y columnista del diario El Comercio de Perú, le dijo a EL TIEMPO que “el tono que les imprima el presidente a los cinco años que vienen será fundamental ante una segura crisis de representatividad.



“En Perú, el 28 por ciento no sabe por quién votar, eso dice mucho en un país donde el sufragio es obligatorio”, afirma.

Un Congreso atomizado

Este domingo también será renovado el Congreso unicameral de 130 miembros, al que tras recurrentes crisis políticas desde 2016, que alcanzaron su clímax en noviembre, con tres presidentes en cinco días, se le augura una atomización de las curules.



“Vamos a tener un Congreso fragmentado. Según la encuesta de Ipsos, son 12 agrupaciones las que superan el umbral para poder tener representación parlamentaria, el doble de las que se instalaron en 2016, lo que nos habla de la dificultad que tendrá el nuevo presidente para poder gobernar con una coalición legislativa”, sostiene Requena.



El Parlamento juega un rol clave dentro de la estabilidad ejecutiva, ya que cuenta con la posibilidad de destituir al presidente, incluso, por “incapacidad moral”, como le ocurrió a Martín Vizcarra, que a su vez, desde el Ejecutivo, había aprovechado previamente su capacidad para decretar la disolución “constitucional” del Congreso.



(Le puede interesar: Perú: expresidente Martín Vizcarra se salva de ir a prisión preventiva)

El candidato de derecha ultraliberal Hernando de Soto, en Huancayo (Perú). Foto: Dejanire Carrión. Efe

“La vacancia se ha convertido prácticamente en un juicio político sin causales claramente definidas que representa la acumulación de los intereses de un grupo significativo de congresistas, antes que de unas causales justas”, menciona Requena, e insiste en que será fundamental que el nuevo presidente logre un pacto con el nuevo Legislativo para evitar que estas opciones legales, causantes de la actual inestabilidad política, sean activadas de ambos lados.



Lo cierto es que Perú está urgido de un líder dispuesto a actuar ante las cifras récord de contagios y muertos por coronavirus –registró casi 13.000 contagios de covid-19 y 314 muertos en un día–, y cuya economía, luego de haber crecido por años sobre el promedio latinoamericano, se contrajo en 2020 en 11,12 por ciento, la peor cifra en tres décadas, mientras que 4 millones de peruanos perdieron sus empleos y 5 millones pasaron a ser pobres durante la pandemia.



STEPHANY ECHAVARRÍA

Subeditora internacional

EL TIEMPO

En Twitter: @dulcitodemora

