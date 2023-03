Los cubanos votaron el domingo para renovar por cinco años el parlamento, en unos comicios a los que se presentaron 470 candidatos a diputados para 470 escaños, en los que todos obtuvieron los votos necesarios para ser elegidos.



Entre denuncias de irregularidades por parte de sectores disidentes y de elecciones "irregulares" de al menos tres organizaciones internacionales, la jornada en Cuba transcurrió sin incidentes, según la presidenta del Consejo Electoral Nacional (CEN), Alina Balseiro.



Asimismo, el CEN confirmó este lunes que en los comicios de la víspera se registró la participación más baja en unas elecciones parlamentarias desde la entrada en el poder de la revolución en 1959.



Las 23.648 casillas cerraron a las 7:00 p. m. hora local, luego de retrasar una hora el horario de cierre, informó el Consejo Electoral Nacional.

Entre los 470 candidatos para la Asamblea Nacional del Poder Popular hay 263 mujeres y 207 hombres, la mayoría miembros del Partido Comunista de Cuba (PCC), el único legal en la isla.



En Cuba, país que cuenta con 11,1 millones de habitantes, los partidos de oposición están prohibidos y el voto no es obligatorio.



Los votantes encontraron en la boleta dos posibilidades: el nombre de cada candidato de su distrito o la opción "voto por todos", lo que implica respaldar a los 470.



Integrantes de una mesa electoral realizan el conteo de votos, al cierre de la jornada electoral, en La Habana (Cuba) Foto: EFE/Ernesto Mastrascusa

Abstencionismo en Cuba, una tendencia en alza

Los resultados preliminares "validan la elección de los 470 candidatos propuestos" para la Asamblea Nacional del Poder Popular, confirmó en conferencia la presidenta del estatal CEN, Alina Balseiro.



El abstencionismo era lo único en juego en esta elección, principalmente por el interés de la disidencia.

El 75,92 % de participación de la jornada de este domingo es casi 10 puntos porcentuales menor a la de las parlamentarias de 2018, proceso que renovó al Parlamento que eligió al actual presidente, Miguel Díaz-Canel, quien sucedió a Raúl Castro (2008-2018).



Pese a tratarse de un porcentaje muy alto en cualquier otro país del hemisferio occidental, la cifra se aleja considerablemente de la media histórica antes de 2018, por encima del 90 %.



El resultado de la instancia fue cuestionado por la oposición, considerada ilegal en el país, pero representa una fuerte alza frente al 68,5% de participación registrado en los comicios municipales de noviembre de 2022.



La tendencia de la abstención electoral en Cuba venía dándose desde años atrás y se vio reflejada en los resultados del referendo por el Código de las Familias con un 74,12% de participación en septiembre de 2022, una votación menor a la del plebiscito de reforma de la Constitución (90,15%), en setiembre de 2019.

En total, 6,22 % de las boletas estuvieron en blanco y 3,50 % fueron anuladas, según los datos preliminares del SEN.



Además, señaló que los 470 candidatos -para 470 asientos, en su inmensa mayoría militantes del Partido Comunista o de organizaciones afines- lograron superar el umbral del 50 % de los votos, por lo que resultaron electos.

ONG denuncian 'anomalías' en los comicios

La presidenta de la SEN remarcó que el proceso se realizó sin incidentes reseñables y con legalidad. Esto dista de lo que fue denunciado por ONG y la disidencia dentro y fuera de la isla.



Tras la jornada del domingo, tres ONG de observación electoral independiente -en Cuba no hubo observadores internacionales- calificaron los comicios como los "más irregulares" en el país desde 1976 y consideraron que no se atendió a la "voluntad" del electorado.



En un comunicado conjunto, Observadores de Derechos Electorales, Comisión Cubana de Defensa Electoral y Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales denunciaron "anomalías" de la ley electoral, empleo de tácticas de "coacción" y acciones de "represión" contra activistas y observadores independientes.



Las tres asociaciones, que aseguran tener experiencia en observación electoral dentro y fuera de Cuba, apuntaron que estas prácticas contribuyen a "la sensación ciudadana, que comienza a aflorar, de que las cifras oficiales de participación no concuerdan con el comportamiento real del electorado".



Consideraron que los datos avanzados por el Consejo Electoral Nacional (CEN) "no parecen corresponderse con la rigurosa observación independiente, con los testimonios espontáneos de la ciudadanía y con la profusión de imágenes, índices todos en la dirección de mostrar la baja participación ciudadana en la votación a lo largo del país".



"Se desató una represión contra activistas y observadores que pretendían monitorear el proceso electoral y participar del escrutinio, tal y como autoriza y respalda la ley", indicó el comunicado, que habló de detenidos, sitios domiciliarios, amenazas e incluso golpes.



Las ONG denunciaron la normalización de "anomalías de forma, violatorias de la Ley Electoral" como padrones electorales no publicados a tiempo, colegios electorales sin censos a la vista, colegios donde votaban personas no inscritas y locales donde no se permitía votar a todos los registrados.

