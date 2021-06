'No hay fraude en Perú, solo casos aislados a ser investigados'

En Perú no existe evidencia ni indicio alguno de "fraude sistemático" en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, y tan solo ha habido "algunos casos aislados" de incidentes que están ya siendo investigados, indicó a Efe la presidenta de la Asociación Civil Transparencia Adriana Urrutia.



La responsable de la organización, encargada de velar por el correcto funcionamiento de las instituciones y la democracia en el país, salió así al paso de la denuncia infundada emitida este lunes por la candidata presidencial Keiko Fujimori, quien señaló que hubo un "fraude sistemático" en la votación del pasado domingo.



"Hay una clara intención de boicotear la voluntad popular", dijo en una rueda de prensa Fujimori, quien va perdiendo en el recuento de votos ante su rival Pedro Castillo.

No hay fraude

"Hay una clara intención de boicotear la voluntad popular", dijo en una rueda de prensa Fujimori, quien va perdiendo en el recuento de votos ante su rival Pedro Castillo.

"No existe fraude. Existen tan solo casos aislados que merecen ser investigados", indicó la politóloga, al señalar que además de la falta de sustento aportado por la denuncia de Fujimori, existe la evidencia recogida por más 1.400 voluntarios de la organización que apuntan que "la votación se realizó en la absoluta normalidad".



Así, insistió: "no tenemos evidencia en nuestros reportes de que se pueda hablar de un fraude sistemático".



En ese sentido, la presidenta de Transparencia indicó que corresponde al partido fujimorista Fuerza Popular "dar cuenta de por qué usó la palabra fraude" en su denuncia y reiteró el pedido a que no se utilice falsamente en este contexto electoral, "pues no hay evidencia de que exista, y es momento en que hay que confiar en el trabajo de las autoridades, en el proceso electoral y en el respeto al voto".



"En un proceso del voto que ya es de por sí polarizado, decir fraude viene a generar zozobra. Solo hay que esperar con calma y tranquilidad los resultados", añadió.

Generar desconfianza

Urrutia recordó también que, ante dichos emitidos por la candidata, como que había más de 1.300 actas electorales observadas, la realidad es que son tan solo 485, como puede verse libremente en la página de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La candidata presidencial Keiko Fujimori denunció un "fraude sistemático" en su contra. Foto: Luka Gonzáles / AFP

A juicio de la politóloga, denunciar "fraude" solo genera "desconfianza en las autoridades electorales, en el proceso en sí mismo y por tanto lleva a desconfiar de los resultados y merma la legitimidad del representante elegido". "Así se perturba también la posibilidad de gobernar con el reconocimiento garantizado de los resultados, que son la expresión ciudadana en las urnas", añadió.



Ante la situación que afronta Perú, Urrutia apuntó como "muy necesario" que las fuerzas políticas "identifiquen el daño a la continuidad democrática en el corto y largo plazo" a la hora de valorar "las palabras y las estrategias que utilizan".



Según el último reporte oficial, el candidato del partido izquierdista Perú Libre ha recibido hasta el momento 50,22 % de los votos válidos (8.598.481) contra el 49,78 % (8.523.004) de la candidata del partido derechista Fuerza Popular. Esta información contiene ya el 99,17 % de los votos emitidos a nivel nacional, mientras que el conteo de los sufragios de peruanos en el extranjero llega actualmente al 54,50 %.



La ONPE lanzó, por su parte, una alerta en sus redes sociales para pedir que se tenga "cuidado con las noticias falsas sobre las actas electorales", tras lo cual explicó cómo y en qué casos estas son observadas.



EFE

