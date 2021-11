¿Quiénes disputarán a Daniel Ortega la Presidencia de Nicaragua?

Cinco candidatos disputarán la jefatura de Estado de Nicaragua al líder sandinista Daniel Ortega, quien parte como favorito para su quinto mandato y cuarto consecutivo, en medio del arresto de siete aspirantes a candidatos presidenciales de la oposición que se perfilaban como sus principales rivales.



Los ausentes de la cita electoral del próximo domingo son Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre, quienes guardan prisión, acusados de "traición a la patria".



Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997) -quien en 1990 derrotó en las urnas a Ortega-, era la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar las elecciones, según las encuestas.



Estos son los candidatos que disputarán la Presidencia a Ortega, un exguerrillero próximo a cumplir 76 años que retornó al poder en 2007 tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1985 y presidir por primera vez el país de 1985 a 1990.



Walter Espinoza (Partido Liberal Constitucionalista)

El candidato presidencial del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Walter Espinoza, habla durante una reunión de su partido el 31 de octubre de 2021, en Managua (Nicaragua). Foto: EFE/ Jorge Torres

El diputado Walter Espinoza es el candidato a la Presidencia de Nicaragua por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC).



Reemplazó al empresario turístico Milton Arcia, quien renunció a su candidatura luego de que el PLC solicitara al Consejo Supremo Electoral (CSE), controlado por los sandinistas, sacar del proceso de elecciones a la alianza Ciudadanos por la Libertad (CxL), principal de oposición, por presuntamente violar la Ley Electoral y otras leyes, como en efecto ocurrió.



Nacido en Managua en 1979, Espinoza fue candidato a diputado en las elecciones generales de 2006 y no ganó. En las municipales de 2012 resultó electo concejal de Managua y diputado en las nacionales de 2016.



Su ascenso dentro del PLC está vinculado a la presidenta de ese partido, la también diputada María Haydée Osuna. Estudió Administración Turística y Hotelera y está casado con Lissette Murillo, con quien tiene tres hijos.

Guillermo Osorno (partido Camino Cristiano Nicaragüense)

El candidato del partido Camino Cristiano Nicaragüense (CCN), Guillermo Osorno, participa en una rueda de prensa el 25 de septiembre de 2021, en Managua (Nicaragua). Foto: EFE/ Jorge Torres

El diputado y reverendo Guillermo Osorno es el candidato presidencial por el partido Camino Cristiano Nicaragüense (CCN). En las pasadas elecciones generales de 2016 fue electo diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacen) por una alianza encabezada por los sandinistas.



Fue candidato a la Presidencia en los comicios de 1996, en las que obtuvo el 4,1 por ciento de los votos, y por Ley Electoral, ocupó un escaño en la Asamblea Nacional para el período 1997-2002.



En los siguientes procesos electorales se alió con una alianza encabezada por el PLC y fue reelegido diputado para los períodos 2002-2007 y 2007-2012.



En las elecciones nacionales del 2011 y las del 2016 se unió a la Alianza Nicaragua Triunfa, que encabezó el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y corrió como candidato a diputado ante el Parlacen, donde resultó electo las dos veces.



El reverendo es administrador de empresas y representante legal de CCN y ha recibido críticas, entre otros, por inscribir a su hijo, Abraham Osorno, como candidato a diputado.

Marcelo Montiel (partido Alianza Liberal Nicaragüense)

El abogado Marcelo Montiel, de 49 años, es el candidato presidencial del partido Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), un colectivo señalado de colaborar con los sandinistas, lo que él niega.



Fue candidato a diputado en las elecciones generales del 2011 y no ganó. "No me pueden llamar ni colaboracionista ni zancudo (aliado) porque estoy limpio", afirma Montiel, para quien en Nicaragua, más que dictadura, lo que existe es "concentración de poderes".



"Aquí lo que existe es una concentración de poder, y vemos que, en la práctica, todos los poderes están sometidos al señor Ortega", explica.

Gerson Gutiérrez Gasparín (partido Alianza por la República)

El candidato presidencial del partido Alianza por la República (APRE), Gerson Gasparín, posa durante una entrevista, en Managua (Nicaragua). Foto: EFE/ Jorge Torres

Gerson Gutiérrez Gasparín, con 29 años, es el candidato presidencial más joven entre los seis contendientes. Compite por el partido Alianza por la República (Apre).



Es abogado y notario público, tiene un máster en Derecho Penal y dice que puede llegar a ser un mejor presidente que el salvadoreño Nayib Bukele.



Es originario de una comunidad rural del departamento de Matagalpa, en el norte de Nicaragua, y desde los 14 años reside en la capital, en donde terminó sus estudios de bachillerato y la universidad.



En declaraciones a Efe, criticó a la comunidad internacional por cuestionar el proceso electoral nicaragüense. "El gran problema con nuestros apreciados amigos de la comunidad internacional es que solo escuchan a una parte de ciertos grupos denominados de oposición y, al escuchar solo una parte, tienen un concepto o una versión sesgada", indica.



Señala a la creciente migración de nicaragüenses como uno de los principales problemas del país. Tres hermanas compiten como candidatas a diputadas por su partido.

Mauricio Orúe (Partido Liberal Independiente)

El candidato presidencial del Partido Liberal Independiente (PLI), Mauricio Orue, en un acto de cierre de campaña de su partido, en Managua (Nicaragua). Foto: EFE/ Jorge Torres

Mauricio Orúe, de 53 años, es el candidato presidencial por el Partido Liberal Independiente (PLI), aunque en la actualidad es diputado por la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN).



Es pastor evangélico, abogado y psicólogo clínico y es señalado de ser colaborador y aliado de los sandinistas en el Parlamento, en donde vota junto con ellos.



En mayo de 2017 fue señalado de fraude económico por la Universidad Evangélica de Nicaragua, que tenía un convenio con el Instituto Centroamericano de Estudios Superiores (ICES), al que pertenece Orúe, denuncia que no prosperó.



El candidato presidencial del PLI pidió a la comunidad internacional no desconocer las elecciones.

