La correísta Luisa González y el empresario Daniel Noboa pasaron a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales extraordinarias de Ecuador.



Con el 76,78 por ciento de los votos escrutados, González, la candidata de la Revolución Ciudadana, el movimiento político que lidera el expresidente Rafael Correa (2007-2017), contó con el 33,2 por ciento de los sufragios, mientras que Noboa, que es candidato de la alianza ADN, sumó el 24,05 por ciento.

Al cierre de esta edición, la autoridad electoral anunció que un balotaje el 15 de octubre definirá quién será el nuevo presidente, aunque no identificó a los candidatos en disputa. En tercer lugar figuró el asesinado candidato Fernando Villavicencio, con el 16,35 por ciento de los votos, que le sumaron a Christian Zurita, su colega de investigaciones periodísticas que decidió asumir la candidatura luego del crimen perpetrado el 9 de agosto por presuntos sicarios colombianos.



El exlegionario y empresario especialista en seguridad Jan Topic (14,64 por ciento) fue cuarto, seguido en quinta posición del exvicepresidente Otto Sonnenholzner (7,17 por ciento) y en sexto puesto por el indígena ambientalista Yaku Pérez (3,8 por ciento).



En la séptima asoma el empresario Xavier Hervas (0,48 por ciento) y en último lugar está el abogado independiente Bolívar Armijos (0, 34 por ciento).



El ganador de la segunda vuelta, que será el próximo 15 de octubre, sucederá al actual mandatario, el conservador Guillermo Lasso, para completar su periodo 2021-2025, interrumpido por el jefe de Estado en mayo pasado al invocar el mecanismo constitucional de la “muerte cruzada”.



De esa forma, el propio mandatario disolvió la Asamblea Nacional (Parlamento), de mayoría opositora, cuando se disponía a votar su destitución como último paso de un juicio político donde la oposición le había acusado de presunto peculado (malversación), un cargo que él niega y rechaza, y forzó la convocatoria de estos comicios extraordinarios.

Christian Zurita vota en Ecuador. Foto: Archivo Particular

Más de 13,4 millones de ecuatorianos estaban convocados ayer a las urnas para elegir al nuevo gobernante y a los 137 nuevos integrantes de la Asamblea, además de dos consultas ambientales para prohibir el petróleo y la minería, respectivamente, en sendas áreas naturales.



Los comicios se desarrollaron sin mayores incidentes y tuvieron una participación del 82,26 por ciento, en medio de un estado de excepción decretado por el Gobierno tras el asesinato de Villavicencio para reforzar la custodia y seguridad de los centros de votación con la Policía y las Fuerzas Armadas.



El proceso se llevó a cabo en medio de la peor crisis de seguridad del país, por una ola de violencia que las autoridades atribuyen al crimen organizado y al narcotráfico y que ha hecho que pase en cinco años de 5,8 a 25,32 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2022, la cifra más alta de su historia.



Jurados de votación realizan conteo de votos tras el cierre de mesas luego de una jornada de elecciones locales y referéndum constitucional en Ecuador. Foto: EFE/ José Jácome

El otrora pacífico país suramericano se ha convertido en los últimos años en un centro de operaciones de carteles de droga extranjeros y locales que imponen un régimen de terror con matanzas, secuestros y extorsiones.



“En Ecuador, las amenazas emergen principalmente de actores externos al sistema político, tales como mafias y carteles del crimen organizado y narcotráfico. Habrá que ver qué efectos tendrá este clima de inseguridad, violencia e impunidad en los resultados”, le explica a EL TIEMPO Daniel Zovatto, director regional de Idea, quien destacó que el país está al borde de convertirse en un “Estado fallido” o en un narco-Estado.



La violencia en Ecuador ha escalado a niveles alarmantes, con facciones narcocriminales tratando de infiltrarse en la política y ejecutando a políticos.



A la violencia se suma una crisis institucional que tiene al país sin Congreso desde hace tres meses, cuando el impopular presidente Guillermo Lasso decidió disolverlo y llamar a elecciones anticipadas para esquivar la destitución en un juicio político por corrupción.



“Los ecuatorianos van a ir a sufragar con tres sentimientos: el miedo a la inseguridad (...), el pesimismo respecto a la situación económica y la desconfianza hacia la clase política”, explicó Santiago Cahuasquí, politólogo de la Universidad Internacional SEK.



No obstante, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, ratificó que “la jornada se desarrolló con absoluta normalidad, sin incidencia de violencia”.



Eso sí, denunció que el sistema del voto en el exterior sufrió ciberataques desde varios países como India, Bangladesh, Pakistán, Rusia, Ucrania, Indonesia y China.



Atamaint atribuyó a esa causa los problemas que han denunciado ecuatorianos en el exterior para ejercer su derecho al voto. Sin embargo, la autoridad aclaró que “los votos consignados (en el exterior) no han sido vulnerados”, aunque no se refirió a la serie de denuncias de emigrantes ecuatorianos que se quejaron por no haber podido votar.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

