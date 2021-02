Indígenas ecuatorianos recuperan su fuerza política con Yaku Pérez

El mapa de la composición política de Ecuador cambió radicalmente y quedará dividido entre correístas e indígenas, luego de las elecciones generales del domingo.



En un país donde apenas el siete por ciento se autorreconoce como indígena, la sorpresa de los comicios se la llevó con creces el Movimiento de Unidad Nacional Plurinacional Pachakutik.



Con el 98,58 por ciento de los votos escrutados, se erige como la segunda fuerza política del país y contará con el segundo bloque de asambleístas después de Centro Democrático, organización que cobijó a los candidatos del expresidente Rafael Correa, luego de que perdió el control de Alianza País, organización en la que inició su vida política.

El movimiento indígena superó la votación histórica de un 10 por ciento que tuvo en sus mejores momentos, desde los años 90 hasta que colaboraron en el gobierno del expresidente Lucio Gutiérrez, le dijo a EL TIEMPO el analista Simón Pachano, al calificar de sorpresivos los resultados que obtuvo el líder indígena Yaku Pérez Guartambel.



Candidato de Pachakutik (‘reestructuración del tiempo-espacio’, en kichwa), brazo político del movimiento indígena desde 1995, Pérez peleaba este lunes, con el 19,93 por ciento de los votos, su ingreso a la segunda vuelta electoral una vez que el Consejo Nacional Electoral declaró un virtual empate técnico con el favorito de la derecha, Guillermo Lasso que registraba el 19,57 por ciento de los sufragios.



Ante el estrecho resultado, se esperaba este lunes la revisión de un 13 por ciento de actas electorales “con novedad” para la definición del ganador.

Pérez advirió de un intento de 'fraude' en las elecciones del domingo. Foto: José Jácome. Efe

Los dos candidatos podrían enfrentar al ganador de la primera vuelta electoral, al de Correa, Andrés Arauz, que se hizo con algo más del 32 por ciento de los votos. Para Pérez, que asegura vencerá al correísmo, la segunda vuelta podría ser una revancha personal contra Correa, quien durante su gobierno confrontó, detuvo por cuatro días y revocó la visa a su compañera sentimental, la periodista y activista francobrasileña Manuela Picq, con quien celebró un matrimonio ancestral.



“Rafael Correa tiene pánico a que entremos nosotros a segunda vuelta”, dijo este lunes Pérez, al advertir de una “intentona de fraude”.



El sociólogo y catedrático de la Universidad Central del Ecuador David Chávez calificó de “novedoso” el resultado que lleva, por primera vez, a un dirigente indígena a terciar por la presidencia de la República “con serias posibilidades de triunfo”. “Es el resultado de un agotamiento que ha tenido el otro sector de izquierda personalizado en el correísmo” que, si bien se mantiene como fuerza electoral, sí ha sido afectado por la proscripción y persecución política muy agresiva por parte del presidente Lenín Moreno”, explicó Chávez.



El analista considera que la votación que logró el dirigente indígena obedece a la búsqueda de una posición de “derecha en términos gringos”. “Esto es de defensa de los derechos colectivos, de la naturaleza, de las minorías sexuales, no al extractivismo, etc. Pero que no se mete mucho con el tema socioeconómico, el manejo del Estado y económico y, por el contrario, ha mantenido posturas a favor de medidas de corte neoliberal”, agregó el experto.

Pérez –que cambió su nombre de Carlos por Yaku (‘agua’), tiene un doctorado en jurisprudencia, estudios superiores en cuencas hidrográficas y cuenta con una maestría y especialidad en Derecho Penal y Justicia Indígena– ganó en 13 provincias de Sierra y Amazonia, de las 24 que conforman el país.



Pero Pachano duda que sea una votación ganada solo por los indígenas. “Es una sorpresa que llegara a segundo lugar y hay que ver bien de dónde viene la votación que logró. No es una votación solamente del movimiento indígena, rebasa ese ámbito y proviene también de áreas urbanas donde se concentra juventud. Es un fenómeno político más complejo”, dijo.



El analista Francisco Herrera señaló que este imprevisto escenario se alinea con la “renovación del progresismo” que vive América Latina. “La gente no se apartó del progresismo y, a pesar de que sus líderes puedan ser controversiales, como es el caso de Correa o del propio Pérez Guartambel, el electorado por esa corriente política es duro, y así lo demuestran los resultados de Ecuador”, afirmó.



Para Herrera, el resultado electoral de Yaku también es un fuerte pronunciamiento de las comunidades indígenas, sectores ambientales, movimientos sociales, minorías y corrientes antiminería que van más allá del progresismo y buscan reivindicaciones. “Todo esto logrará un alto nivel de politización ciudadana identificada con el progresismo”, puntualiza.



MAGGY AYALA SAMANIEGO

Corresponsal de EL TIEMPO

QUITO

