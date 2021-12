Faltan siete días para que los chilenos acudan nuevamente a las urnas y definan en segunda vuelta quién será el sucesor del presidente Sebastián Piñera.



José Antonio Kast y Gabriel Boric se medirán hoy en un último debate para tratar de convencer al electorado de que salga a votar el domingo 19 de diciembre y arañar votos vitales en uno de los comicios más polarizados de los últimos años en Chile.



Algo que será fundamental teniendo en cuenta el resultado de la primera vuelta: Kast obtuvo el 27,9 por ciento de los votos y Boric, el 25,8 por ciento.

Se prevé que el encuentro será intenso, ya que ambos líderes están en las antípodas políticas. Por un lado, Kast es un político de derecha con un fuerte discurso antiinmigración y que en el pasado manifestó cercanías con el pinochetismo. Del otro, Boric es un líder estudiantil de izquierda que propone profundas reformas para el Estado chileno. Dos candidatos que representan las visiones que en esta nación sudamericana han estado en constante puja desde el estallido social de 2019.



Durante la recta final de esta campaña presidencial en segunda vuelta, ambos candidatos han moderado su discurso para seducir a votantes de centro, donde estará la llave para el próximo inquilino del Palacio de La Moneda, sede del mandatario chileno.



Eso quedó en evidencia en el penúltimo debate que tuvieron Kast y Boric este viernes. En ese encuentro, ambos hicieron énfasis en los cambios que han sufrido sus programas de gobierno desde la primera vuelta, en la que, de forma inédita, se impusieron a los grandes candidatos de centroderecha y centroizquierda cuyas coaliciones llevaban 30 años repartiéndose el poder.



“Tenemos un Parlamento dividido y una situación económica complicada, así que tenemos que contribuir para poner de acuerdo a quienes no lo estaban al principio”, señaló Boric, líder del Frente Amplio –coalición que se presenta en alianza con el Partido Comunista–.

Vista de un grupo de electores que asistieron a votar en la Universidad Católica, en Santiago, durante la primera vuelta. Foto: Alberto Valdés. EFE

Kast habló sobre modificaciones drásticas en temas de derechos sociales que habían generado mucha polémica: se retractó de eliminar el Ministerio de la Mujer y aseguró que no tumbará eventuales proyectos de aborto libre.



“Yo soy una persona profundamente democrática y si el Congreso dicta una ley, no voy a trabajar para retirarla”, dijo. Restó importancia también a su deseo de retirar a Chile del Consejo de Defensa de Derechos Humanos de la ONU, algo que previamente había defendido fervientemente y que ahora aseguró que “se está evaluando”.



En este último mes, Boric ha cambiado su punto de vista respecto a algunas de sus ideas insignes, como indultar a los manifestantes detenidos durante la crisis social de 2019, algo a lo que ahora se opone parcialmente.



También fue diferente su tono a la hora de condenar los disturbios durante las protestas: “Creo firmemente que la violencia no es el camino, la violencia de quienes creen que quemando iglesias o realizando atentados van a lograr algo”, dijo.



Jaime Abedrapo, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad de San Sebastián, señaló a la agencia Efe que “ambos cambiaron sus ejes discursivos y sus tonos porque saben que los moderados e independientes harán la diferencia”.

“Boric se viste de socialdemócrata y Kast, de un moderado de derecha que da estabilidad al país”, agregó. Sin embargo, los candidatos no dieron su brazo a torcer en algunos aspectos.



“Kast reforzó su idea de cavar una zanja antiinmigración y de aumentar facultades presidenciales”, señaló a Efe la jefa de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Chile, Claudia Heiss. Boric, en tanto, se mantuvo tajante con su rechazo a la militarización del sur, donde existe un conflicto entre indígenas y empresas forestales con frecuentes tiroteos e incendios.



Hasta ahora, todos los grandes partidos de la oposición en Chile (centro e izquierda) han respaldado al candidato del Frente Amplio, que tiene un programa que apunta hacia un Estado de bienestar parecido al europeo, con acento feminista y ecologista.



En tanto, Kast, partidario de defender el modelo actual, basado en el neoliberalismo instalado durante la dictadura militar (1973-1990), se ganó el apoyo de los cuatro partidos de la coalición que gobierna. Con un candidato de ultraderecha y uno perteneciente a una coalición de izquierda más pronunciada que la tradicional, el balotaje del 19 de diciembre será la votación más polarizada en Chile desde el retorno a la democracia en 1990.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO

*Con información de Efe

