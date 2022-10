Dos personas fueron brutalmente asesinadas por cuestiones ideológicas en los últimos meses en Brasil; la campaña electoral ha sido muy agresiva; la polarización política está más afilada que espada de samurái y son múltiples los temores que acechan los comicios brasileños.



“Serán unas elecciones violentas”, le dice a EL TIEMPO el analista Mario Osava, quien recuerda que fueron dos bolsonaristas, que apoyan la reelección del presidente de derecha Jair Bolsonaro, los que asesinaron a bala y a cuchillo a principios de septiembre a dos seguidores del expresidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT) y principal contrincante del actual mandatario en la contienda electoral.



“La tendencia es que ese tipo de violencia, dispersa y eventual, se intensifique y, si hay segunda vuelta, se extienda hasta el 30 de octubre”, pronostica.



Hasta el jueves, la Policía investigaba las razones del asesinato a cuchillo de un bolsonarista y ese mismo día la justicia brasileña aprobó prohibir el porte de armas en todo el territorio entre el sábado y lunes para evitar enfrentamientos.



El país más grande y poblado de América Latina está bajo un ambiente de polarización entre los que apoyan a Bolsonaro y siguen a Lula, los dos candidatos con más opciones de ganar la presidencia para el periodo 2023-2027.

“Es muy probable” que Lula venza hoy con el voto útil de los que respaldan a otros candidatos, como Ciro Gomes, del Partido Democrático Laborista (PDT), y Simone Tebet, del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), según Osava.



La misma previsión la hacen las encuestadoras Ipec (Inteligencia en Pesquisa y Consultoría Estratégica), Quaest Pesquisa e Consultoria y Datafolha. Según un sondeo de Ipec, divulgado hace cuatro días, uno de cada cinco electores del PDT y del PMDB votaría hoy por Lula, que vencería con el 52 por ciento de los votos contra el 34 por ciento de Bolsonaro.



Otro sondeo de Datafolha, publicado hace 48 horas, muestra que Lula obtendría el 50 por ciento de los votos y Bolsonaro, el 36 por ciento. Para ganar en primera vuelta, un candidato debe conseguir el 50 por ciento.



La única duda que existe es si Lula “será elegido hoy o en la segunda vuelta del 30 de octubre”, según el analista Amir Sade.



Unos 156 millones de brasileños están habilitados para elegir al presidente, vicepresidente y senadores y diputados federales. También, gobernadores, vicegobernadores, diputados estatales y del Distrito Federal.



El voto en Brasil es obligatorio, pero la abstención es elevada. Cuando ganó Bolsonaro en 2018 fue del 21 por ciento, o sea que 31 millones de personas no votaron.

Campaña a favor de Lula y Bolsonaro en las calles de Brasil. Foto: AFP

Las posibilidades

Si Lula gana, los bolsonaristas temen “el regreso de la corrupción a gran escala” y de las políticas económicas que condujeron a la recesión económica de 2015-2016, con una caída acumulada del PIB en casi el 7 por ciento.



Lula pagó 19 meses de cárcel en 2018-2019 y fue absuelto por “articular y permitir dos mecanismos de corrupción: uno para comprar votos en el Congreso y aprobar proyectos y, el otro, que desvió miles de millones de dólares del sistema Petrobras”, recuerda Osava.

Pero una eventual victoria suya, en su opinión, sería buena “para la democracia, las políticas sociales de reducción de la pobreza y el hambre”, en lo que Brasil retrocedió 20 años, según un estudio.



Si vence Bolsonaro, el analista estima que sería proseguir con la destrucción del ambiente, de la Amazonia, armar más a la población, más conflictos de origen político y la aniquilación de avances en lo educativo logrados en décadas.



“Bolsonaro fue un desastre: más de 680.000 muertos por la pandemia, centenares de miles evitables; desconcierto en la economía por sus declaraciones y acciones caóticas y la destrucción de importantes logros alcanzados también en lo social”, afirma.



Si gana “Bolsonaro, que gastó para reelegirse miles de millones de reales que Brasil no tenía, la destrucción continuará y, si Lula lo derrota, irónicamente, tendrá que pagar esa factura”, le dice a EL TIEMPO la internacionalista Diana Reneé Brajterman.



Osava admite que hay factores hipotéticos que han fortalecido a Bolsonaro, como la disminución del precio de los combustibles, que redujo los impuestos de los estados sobre los derivados de petróleo, y que coincidió con la baja del precio del crudo a nivel mundial.



“Debido a eso, la inflación, que en julio superaba el 11 por ciento al año, también bajó y se situó en 8,73 por ciento en agosto. Bolsonaro también aumentó hasta diciembre, mediante una maniobra en el Congreso, de 400 a 600 reales el auxilio social conocido como Bolsa Familia, pero eso le ha dado pocos votos pues la gente lo identifica como un programa del gobierno Lula”, explica.



También ayudó a Bolsonaro dejar de reclamar el voto impreso y de atacar, explícitamente, a los jueces del Supremo Tribunal Federal, precisa.



Pero sostiene que lo que más lo debilitó fue “su menosprecio por la pandemia; su ataque al aislamiento social, al uso de mascarillas y su defensa de medicamentos inocuos o, incluso dañinos, como la cloroquina”.



Algunos de los principales retos para el próximo mandatario será hacerle frente a una tasa de desempleo del 9,3 por ciento en el segundo trimestre de 2022, la mayor en 10 años, y la pobreza, que pasó de 16 por ciento en 2014 a 23,7 por ciento el año pasado, según un estudio de la Universidad Católica de Río Grande del Sur y otras entidades.

Las encuestas sitúan a Lula como el favorito, con el 47 por ciento de la intención de voto. Foto: EFE

Los temores

La compleja situación política de Brasil inhabilita una tercera vía, pues el 52 por ciento no votará por Bolsonaro y el 39 por ciento rechaza a Lula, según un sondeo de Datafolha, publicado ente el 20 y el 22 de septiembre. De hecho, el tercer candidato en las encuestas es Ciro Gomes, con apenas el 6 por ciento de intención de voto.



Bolsonaro ha cuestionado al Supremo Tribunal, la máxima instancia de la justicia de Brasil, lanzado dudas sobre el proceso electoral y utilizado en sus comicios a las Fuerzas Armadas, como apoyo a su gestión o como una amenaza a la democracia.



Él intentará reelegirse con el general retirado del ejército Walter Braga Netto como vicepresidente, y ha dicho que no aceptará ningún resultado que no sea su victoria.



Hace una semana liberó una partida de unos 144 millones de dólares para favorecer a los que lo apoyan en el Congreso y el Ministerio de Defensa, y le echó más gasolina a la candela al ordenar al ejército que actúe como “validador” de estas elecciones.



La prensa nacional e internacional ha especulado sobre un eventual golpe militar o una revolución armada si Bolsonaro pierde hoy o en la segunda vuelta.



Su intención “es rechazar cualquier resultado electoral que no lo complazca y, con la ayuda del ejército, instalarse en la presidencia permanentemente”, opinó Miguel Lago, profesor de la Universidad de Columbia, en The New York Times.



“No tiene intención de abandonar el poder” y “lo que está persiguiendo no es un golpe de Estado… Es una revolución”, con el apoyo de la policía y de las más de 600.000 personas que armó bajo su gobierno, afirmó.



Pero Osava no cree en un eventual golpe o revolución porque “no existe un movimiento organizado o una fuerza de ruptura”. Además, la mayoría de la población rechaza al presidente, que sería el jefe del golpe, y más del 70 por ciento cree que la democracia es el mejor régimen, según las encuestas.



“Los bolsonaristas pueden ser mayoría en las policías militares y en las Fuerzas Armadas, pero no apoyarían un golpe porque, primero, tendría que haber una ideología y una fuerte motivación. Nadie arriesgaría su carrera o la vida por alguien como Bolsonaro”, afirma. En un punto de la campaña, el actual presidente moderó su tono y dijo que entregaría la banda presidencial si llega a perder.



Solo entre el 10 y el 12 por ciento de la población es bolsonarista radical, pero no está organizada y depende de las Fuerzas Armadas, recuerda Osava.



Los militares apoyan a Bolsonaro porque creen que rescató el honor perdido, el orgullo y la autoestima de su clase y entienden su triunfo como una reivindicación de la dictadura militar (1964-1985). Para la internacionalista Brajterman, las presentes elecciones brasileñas “se destinan exclusivamente a sacar a Bolsonaro del poder para frenar la destrucción e intentar poner en marcha un lento y difícil proceso de reconstrucción”.



GLORIA HELENA REY

PARA EL TIEMPO