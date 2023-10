Elecciones en Argentina: Patricia Bullrich apoyará a Javier Milei en segunda vuelta

La excandidata de la coalición opositora Juntos por el Cambio (centroderecha), Patricia Bullrich, apoyará al libertario Javier Milei, con quien reconoció "diferencias", en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales argentinas, según anunció ella misma este miércoles.



"Con Milei tenemos diferencias, por eso hemos competido. Sin embargo nos encontramos ante el dilema del cambio o de la continuidad mafiosa. La mayoría eligió el cambio, nosotros lo representamos", dijo Bullrich en una rueda de prensa.

Bullrich fue tercera (23,83 %) en las elecciones celebradas el domingo, en las que el candidato de Unión por la Patria (peronismo gobernante), Sergio Massa, se impuso con un 36,28 % de votos, por delante del líder de La Libertad Avanza (ultraderecha), quien recibió un 29,98 %.



"Argentina, desde nuestro punto de vista, no puede reiniciar un nuevo ciclo kirchnerista liderado por (el ministro de Economía) Sergio Massa", porque "llevaría a la Argentina a su decadencia final", afirmó Bullrich.



"Hoy hay que aunar fuerzas para un objetivo superior", insistió Bullrich, quien se apoyó en el prócer argentino José de San Martín: "Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla".



Para la fórmula presidencial que salió tercera en los comicios, si ganara Massa el Estado "seguirá siendo una guarida" de empleados que no trabajan, privilegios para los políticos, "gerentes de la pobreza" y mafiosos.

La excandidata a la presidencia argentina por el partido Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich. Foto: AFP

Bullrich, quien volvió a la presidencia del partido Propuesta Republicana (Pro) tras la licencia solicitada para la campaña, opinó que la actual vicepresidenta, Cristina Fernández, "seguirá poniendo jueces a dedo" para garantizar su impunidad, "el capitalismo de amigos será la regla", el Congreso se "convertirá en una escribanía", los gobernadores dependerán de la "discrecionalidad" del Ejecutivo y la seguridad estará "en juego".



Petri agregó por su parte que "la neutralidad es funcional al kirchnerismo", en alusión al ala del peronismo encarnada por el fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) y su viuda, la también exmandataria Cristina Fernández (2007-2015).



Bullrich confesó que se reunió este martes con Milei para "perdonarse mutuamente" los ataques efectuados durante la campaña electoral con vistas a los comicios del 22 de octubre, pero negó haber cerrado "un pacto" o "acuerdo de gobierno" con él.



Bullrich y Petri aclararon también que manifestaron su posición en representación de los 6,2 millones de votos que obtuvieron el domingo pasado, pero que los partidos de la coalición Juntos por el Cambio -incluidos el Pro y la Unión Cívica Radical (UCR), a la que pertenece el excandidato a vicepresidente- "tienen libertad de acción".



Así, su apoyo expreso no representa ni a su formación ni a otras de la coalición, sino únicamente a la fórmula integrada por ella y Petri.



“CUANDO LA PATRIA ESTÁ EN PELIGRO TODO ESTÁ PERMITIDO, EXCEPTO NO DEFENDERLA”.



La imagen con la que Milei celebró la unión

Milei, por su parte, reflejó en sus redes sociales el apoyo expresado por la excandidata Bullrich al compartir un dibujo del abrazo entre un león y un pato.



Simbolizando los dos animales por los que habitualmente son representados ambos, un león (Milei) de larga melena y gran tamaño acoge entre sus patas al ave (Bullrich) que lleva una bandera albiceleste colgada al pescuezo mientras ambos sonríen plenos de felicidad en plena calle.



Por detrás de ellos, ciudadanos con banderines y camisetas albicelestes, como si festejaran un partido de fútbol, aplauden el encuentro.



El mensaje fue publicado por el candidato de La Libertad Avanza (ultraderecha), al que muchas veces se identifica con un león por su pelo enmarañado, mientras Bullrich -conocida como 'Pato'- ofrecía una rueda de prensa en Buenos Aires para anunciar el apoyo expreso a la candidatura de Milei para la segunda vuelta electoral.

