Gobierno argentino sufre contundente derrota en elecciones primarias

El oficialismo argentino anotó este domingo una contundente derrota en la mayoría de los distritos del país según el escrutinio provisional de las elecciones primarias celebradas este domingo, en las que los ciudadanos estaban llamados a elegir a los candidatos para los comicios legislativos del 14 de noviembre.



Las listas de precandidatos a diputados presentadas por el gobernante Frente de Todos fueron las más votadas en siete de las 24 jurisdicciones argentinas, y las de senadores solo fueron las más votadas en dos de las ocho provincias a las que este año les toca elegir representantes para la Cámara Alta.



¿Qué significa este revés para las fuerzas aliadas del Kirchnerismo de cara a las legislativas?

Una prueba electoral que raja al presidente

El mandatario argentino, Alberto Fernández. Foto: AFP

"Evidentemente algo no habremos hecho bien para que la gente no nos acompañe como esperábamos que nos acompañe, y todos los que estamos aquí escuchamos el veredicto de la gente, con respeto y mucha atención", dijo el presidente Alberto Fernández al comparecer en el búnker en Buenos Aires, y se comprometió a trabajar para revertir el resultado en las generales de noviembre.



Estos comicios cobraban especial importancia por hacerse durante la pandemia -para lo que se establecieron rígidos protocolos en los colegios- y por ser los primeros con Fernández como presidente, por lo que los analistas los consideraban una suerte de plebiscito a su gestión, marcada por la pandemia y la continuidad de larga recesión que se inició en 2018, cuando aún gobernaba Mauricio Macri (2015-2019), a quien derrotó en los comicios presidenciales hace dos años.

Escándalos y hartazgo ciudadano

Los opositores recordaron los privilegios manifestados en los escándalos de la fiesta de cumpleaños en la residencia presidencial en plena cuarentena de 2020 y la llamada vacunación VIP que adelantó a funcionarios en el proceso de inmunización contra el covid-19 les pasaron factura a Fernández y su gobierno.



También, la lucha por la reapertura de los colegios, que se volvió su bandera, la inseguridad y la tendencia de los jóvenes a querer irse del país.



El alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, pidió el voto por la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal, quien compite con la lista liderada por el exministro de Economía y de Defensa Ricardo López Murphy y otra por el exministro de Salud Adolfo Rubinstein, para decirle “basta al kirchnerismo del cual la gente está harta” porque cierra los colegios, no genera trabajo y porque hay más inseguridad.



Rodríguez Larreta reconoció que todavía hay gente que no sabe a quién votar y les señaló que votar a un partido minoritario “claramente no es el camino para frenar al

kirchenrismo” y recordó que no es riesgoso ir a votar, cuando analistas advierten el desánimo del electorado que puede afectar más a la oposición.



Gobernar en medio de la pandemia

Fernández llegó a la presidencia en diciembre de 2019, tres meses antes de registrara el primer caso de covid-19. La pandemia ha causado más de 113.000 muertes sobre 5,5 millones de casos con un marcado descenso de los contagios las últimas semanas conforme avanza la vacunación, uno de los puntos fuertes en los que basó su campaña.



El 63,81 por ciento de los 45 millones de habitantes de Argentina ha recibido una dosis y 40,52 por ciento las dos. "Pero el principal tema de preocupación de la gente es la economía y es el tema peor evaluado del gobierno, aunque el manejo de la pandemia con la vacunación lo estabilizó", aseguró el politólogo Carlos Fara.



Pese a que todo el Gobierno apuesta a sostener la reactivación que empezó a evidenciarse en una economía que está en recesión desde 2018 y cayó el año pasado 9,9 por ciento.



Sin embargo, los bolsillos de los argentinos siguen golpeados por una inflación que no da tregua y acumuló 29,1por ciento de enero a julio pasado, con énfasis en los precios de los alimentos.



"Es un gobierno que viene con más desaprobación que aprobación desde hace más de un año, que había perdido la moderación que era una de las demandas que había premiado el electorado en 2019 y con mucha actitud de soberbia que lo desgastó", explicó Fara. Es un "fuerte llamado de atención al gobierno" y de su interpretación dependerá la segunda parte del mandato de Fernández, agregó.

Mauricio Macri, expresidente de Argentina, reavivó su fuerza política tras las primarias. Foto: AFP

La sorpresa de la oposición

Y es precisamente la coalición opositora a la que pertenece Macri, Juntos por el Cambio, la que se ha convertido en la protagonista de la jornada, al conseguir que sus listas fueran las más votadas en la mayoría de jurisdicciones.



En la provincia de Buenos Aires, que congrega el 37 por ciento del padrón nacional, las dos listas de precandidatos a diputados que presentó el frente opositor, congregan el 38,08 de los sufragios, con el 93,92 por ciento de votos contabilizados en el conteo provisional -el definitivo, a cargo de la Justicia, se iniciará el martes próximo-.



Le sigue la lista única del oficialista Frente de Todos, encabezada por Victoria Tolosa Paz, con el 33,57 por ciento de los sufragios, seguida por otras propuestas opositoras. Respecto a los distritos que le siguen en importancia y con los escrutinios provisionales prácticamente concluidos, en la provincia de Córdoba también aventajan las listas de la misma coalición opositora con el 47,55 por ciento de votos para diputados y el 47,80 por ciento para senadores; en Santa Fe con el 40,31 por ciento para la Cámara Baja y el 40,10 por ciento para la Alta; y en la ciudad de Buenos Aires el 48,19 por ciento para diputados.

Alberto Fernández asumió el poder el 10 de diciembre de 2019, con Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta en un gobierno de coalición. Foto: Alejandro Pagni. AFP

Castigo para el Gobierno

"Es un escenario catastrófico para el gobierno, con estos números la perspectiva es que el triunfo opositor debería consolidarse dentro de dos meses", dijo el politólogo Carlos Fara, al indicar que el resultado es un "castigo" para el Gobierno.



"Estos resultados reflejan que la mayoría prefiere que el Gobierno pierda las elecciones legislativas, si bien falta ver qué ocurrirá finalmente en noviembre", señaló.

Recomposición de las fuerzas

Para estas primarias de voto obligatorio, conocidas como PASO, estaban llamados a sufragar 34,3 millones de argentinos, en cuyas manos quedaron definir las listas que competirán en los comicios de noviembre, cuando se renovarán 127 de los 257 escaños de la Cámara de Diputados -donde ahora ningún grupo tiene mayoría absoluta- y 24 de los 72 del Senado, dominado por el oficialismo, aunque para la Cámara Alta esta vez solo se eligen representantes de ocho provincias.



Las coaliciones tenían la posibilidad de presentar varias listas de precandidatos en cada provincia, y la más votada de cada frente que haya obtenido al menos el 1,5 por ciento de todos los votos emitidos en las primarias queda habilitada para las generales de noviembre.



Estas PASO también fueron cruciales para la oposición, que trata de ordenar liderazgos tras la derrota de Macri en 2019. Es por ello que mientras el oficialista Frente de Todos -cuyos líderes son el presidente Fernández; la vicepresidenta y expresidenta (2007-2015), Cristina Fernández de Kirchner y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa- ha presentado una única lista en la mayoría de distritos, como símbolo de unidad, Juntos -integrado principalmente por Propuesta Republicana, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica- optó por presentar diversas candidaturas.

