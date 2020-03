El Salvador prohíbe la entrada de extranjeros por el coronavirus

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ordenó este miércoles la prohibición de ingreso al país de todo extranjero por 21 días como medida de prevención contra la pandemia del nuevo coronavirus.



"La Dirección General de Migración y Extranjería deberá decretar la prohibición de entrada de todo extranjero que no sea residente o diplomático en el territorio salvadoreño", señaló Bukele en una cadena nacional por radio y televisión.



Y agregó: "Hemos decidido declarar cuarentena para todo el territorio nacional. Esta no es una decisión que se ha tomado a la ligera, se ha tomado en consulta con especialistas, miembros del Gabinete", dijo Bukele en cadena nacional de radio y televisión.



El mandatario explicó que en el caso de los salvadoreños que provengan de países que registran casos de covid-19 tendrán que cumplir un período de cuarentena de 30 días para descartar que están contagiados con el nuevo coronavirus.



Los salvadoreños que provengan de países que no tengan casos confirmados podrán ingresar al territorio luego de someterse a protocolos sanitarios en los puntos de entrada.



En el caso de los diplomáticos, si proceden de países afectados también tendrán que cumplir un período de cuarentena de 30 días. A los conductores de transporte de carga se les permitirá el ingreso "controlado", con lo cual tendrán que someterse a chequeos sanitarios antes de entrar a El Salvador, explicó el gobernante.



El decreto ejecutivo también establece la suspensión de las clases en todo

el país y la prohibición de aglomeraciones mayores de 500 personas como conciertos y partidos de fútbol.



Bukele apuntó que, pese a que se mantendrán las importaciones y exportaciones de productos, "se ha evaluado el impacto económico que esto va a tener" y que presentará a la Asamblea Legislativa un "plan anticrisis" para "impulsar la economía local".



Además, reiteró que, hasta el momento, en El Salvador no se registra ningún caso sospechoso de COVID 19 y pidió a la ciudadanía "no hacer caso a los rumores que circulan en las redes sociales".



AFP Y EFE