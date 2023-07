La Fiscalía de El Salvador anunció hace pocos días la captura de 110 personas -105 de ellas de origen colombiano- sindicadas de pertenecer a una red de préstamos ilegales.

Según la entidad, la estructura ofrecía créditos al 20 por ciento de interés. Pero lo grave, dicen las autoridades, es que las personas que entraban en mora eran amenazadas o les "usurpaban su identidad" para manejar cuentas bancarias o tarjetas de débito mediante las cuales se enviaba el dinero al extranjero.



La revelación de las autoridades salvadoreñas sobre la organización delictiva se da en momentos en que familiares de varios colombianos han denunciado, a través de organizaciones de derechos humanos del país, la captura de sus parientes en El Salvador en el marco del régimen de excepción implementado por el Gobierno del presidente Nayib Bukele para acabar con las pandillas.

Por eso, EL TIEMPO habló con Carlos Rodríguez Bocanegra, embajador de Colombia en El Salvador, sobre lo que se sabe de los colombianos detenidos en ese país y la ayuda que han brindado las autoridades a los capturados y sus familias.



Carlos Rodríguez Bocanegra, embajador de Colombia en El Salvador. Foto: Twitter Embajada de Colombia en El Salvador

¿Cuándo comenzaron a recibir denuncias de colombianos detenidos en El Salvador? Háblenos de cuántos colombianos son y de qué se les acusa

El tema de los colombianos detenidos en el exterior viene de vieja data. En El Salvador, el estado de excepción fue decretado en el mes de marzo (de 2022) y a partir de esta fecha tenemos 67 personas que han sido detenidas en ese país y todos han sido informados a esta oficina consular.



La semana pasada hubo una conferencia de prensa del Comité de Seguridad en El Salvador, donde está el fiscal, el ministro de Justicia, el director de Migración y el director de la Policía, e informaron que estas detenciones que se han hecho tienen que ver con un delito que se llama agrupaciones ilícitas, que en Colombia se conoce como concierto para delinquir, y denunciaron que la mayoría de estas detenciones tienen que ver con una modalidad que en Colombia conocemos como ‘gota a gota’, es decir, ninguna de estas personas ha sido detenida y sindicada por pertenecer a las maras o pandillas que están aquí en El Salvador.



Su captura tiene que ver con estos delitos asociados al préstamo de dinero y a los cobros. A veces ejercen presión, violencia, y les quitan bienes y dinero a las personas que no pagan. Como sabemos en Colombia, este préstamo es un préstamo de usura. El fiscal anunció también que muchos de ellos tienen que ver con lavado de dinero.



Hay una diferencia importante en las cifras que ustedes tienen: usted habla de 67, pero en la conferencia de prensa la Fiscalía salvadoreña menciona 105. ¿Por qué?



Sí. Teníamos la cifra de colombianos que estaban detenidos hasta antes de marzo de 2022, que son más o menos 50. Por eso nos hemos concentrado en lo que son las 67 personas, hombres y mujeres, que han sido detenidas a partir de marzo del 2022, que es la fecha en que se decretó el estado de excepción. Si sumamos esos 67 más lo que había antes, pues da una cifra de más de 110 personas de nacionalidad colombiana que hoy están detenidas en las cárceles de El Salvador.



Por eso tenemos que hacer la diferenciación de los colombianos que han sido detenidos y sindicados de prestar dinero y de todo lo que tiene que ver con el gota gota, que son 67 personas de las que ha sido informado el consulado.



Algunas familias denuncian que sus parientes están siendo relacionados con las maras porque se les está imputando el mismo delito que se les imputa a los pandilleros. ¿Qué decir al respecto?



El delito de agrupaciones ilícitas en Colombia se llama concierto para delinquir. Este es un tipo penal muy importante para perseguir a los grupos delictivos organizados y máxime cuando actúan de una manera transnacional. No nos sorprende que el delito por el que se impute sea agrupaciones ilícitas, pero eso no significa que sean acusados de pertenecer a las pandillas o a las maras.



En Colombia ese delito (concierto para delinquir) se entiende como dos, tres personas o más que se ponen de acuerdo para cometer cualquier tipo de delito. Por ahí puede venir la confusión.



Con estos, ya son 4.000 los presos que se encuentran en la nueva cárcel inaugurada a finales de enero. Foto: AFP

Quiere decir que no se les está vinculando con las pandillas...

Yo entiendo el dolor de las familias. De parte nuestra toda la solidaridad para las familias de las personas. Perder la libertad en cualquier país del mundo es un problema serio, pero por supuesto ha habido una confusión en ese sentido.



Sin duda el Estado salvadoreño, a partir de sus autoridades judiciales, tiene que demostrar que las personas que detienen han cometido delitos y obviamente se respeta la presunción de inocencia en ese sentido. Todas están bajo las autoridades judiciales, que tienen la carga de demostrar que han cometido este tipo de delitos, pero hasta el momento nosotros no hemos recibido información de que haya colombianos sindicados de pertenecer a las pandillas o a las maras. Eso quiero dejarlo claro.

Embajador, ¿estaban enterados de esta red de gota gota?



Nosotros teníamos algunos indicios de eso, pero son las autoridades judiciales y de policía de El Salvador a quienes les corresponde decidir y hacer investigaciones sobre cualquier tipo de comisión de actos ilícitos. Por eso nosotros no podíamos y no podemos salir a informar sobre temas que simplemente pueden ser indicios.



¿Qué tipo de acompañamiento han dado ustedes a los detenidos en el marco de este caso?



Este es un protocolo que está establecido desde tiempo atrás. ¿En qué consiste? Lo primero, cuando se recibe la información, el funcionario consular lo que hace es determinar a dónde se encuentra el privado de la libertad y buscar una entrevista con esta persona. Nosotros contamos con el apoyo de una abogada de nacionalidad salvadoreña, que conoce el derecho de El Salvador, y ella constantemente asesora al consulado y acompaña las visitas consulares cuando se pueden hacer.



Hay algunas visitas que se pueden hacer personalmente, que es lo que privilegiamos, pero a veces, por razones de inmediatez, se hace vía telefónica o vía videoconferencia. Es decir, el consulado hace una visita consular para determinar que el connacional colombiano está efectivamente detenido, privado de la libertad. Segundo, sus condiciones de salud, y tercero, le pregunta -porque esto es una potestad del connacional- si se puede o no avisar a sus familiares.

Por supuesto en este caso a los colombianos que están detenidos el cónsul los ha visitado, les ha brindado la asistencia consular y la información jurídica necesaria. Ha verificado que están en condiciones de salud adecuadas y ha verificado también que todos y cada uno de ellos tienen un abogado que los asista en su defensa. Algunos de ellos han pagado directamente la asistencia jurídica requerida y en caso de que no lo hagan, la Procuraduría General de la República de El Salvador les da un abogado de oficio para que los asista en su defensa.



Pero en el tema de asistencia a los connacionales detenidos, está claro que el consulado no puede ser parte en procesos judiciales ni asumir los gastos relativos a procesos judiciales, no puede interceder en favor del connacional en caso de que quebrante o no respete las leyes locales y no puede procurarle un tratamiento diferenciado del que se brinda a los nacionales en hospitales o en centros de detención.

Grupo de colombianos y salvadoreños, señalados de pertenecer a una organización delictiva "trasnacional" dedicada a préstamos ilegales de dinero. Foto: EFE

¿Y qué tipo de acompañamiento han dado ustedes a las familias?

Algunos nos contactan directamente, el cónsul les da la información siempre y cuando el connacional dé la autorización por tema de habeas data, se les da la autorización, se les da la información y se les brinda toda la asistencia que es pedida tanto por el colombiano como por los familiares.



Usted hablaba hace un momento que han visitado a los detenidos. Pero familias con las que hemos hablado aseguran que el cónsul les ha informado que las visitas no han sido autorizadas...



La confusión puede venir porque no se ha podido hacer una visita presencial, pero sí se ha podido hacer una visita por teléfono o por videoconferencia. La situación en las prisiones sin duda no es la mejor. Lo mismo que sucede en Colombia y lo mismo que sucede en muchos países, en donde hay situaciones de sobrepoblación carcelaria.



Aquí lo que han hecho las autoridades es que a todos los ciudadanos que no tengan nacionalidad salvadoreña los han tratado de ubicar en una prisión para ciudadanos extranjeros, es decir, en una prisión que se llama Jucuapa. A la gran mayoría de los colombianos los llevan a unos centros de reclusión temporal donde están a órdenes de autoridades de policía. Allí es donde es más fácil hacer la visita y en donde, casi a todos, el consulado los ha podido visitar directamente en compañía de la asesora jurídica. En donde la visita presencial es un poco más complicada se hace la visita telefónica.



Embajador, las familias están preocupadas porque dentro de las prisiones le pueda ocurrir algo a sus parientes y denuncian violaciones al debido proceso. ¿También están preocupados de que ocurran este tipo de violaciones en el proceso?



Como en todos los casos la preocupación existe, porque esa es una de las funciones primordiales del funcionario consular. Pero nosotros tenemos una relación muy fluida y de confianza con las autoridades salvadoreñas, quienes son las encargadas de verificar que no existan este tipo de violaciones. Nosotros lo que hacemos es un seguimiento a que se cumplan con las garantías procesales y con el derecho a la defensa.



Lo que podemos decir es que hasta la fecha no ha habido ninguna denuncia, ninguna situación en la que nos digan que algún colombiano ha sido agredido o que haya perdido su vida en las cárceles salvadoreñas. Ese es el hecho concreto. Nosotros seguiremos pendientes de los colombianos y verificando que las autoridades salvadoreñas realmente cumplan con sus deberes en derecho internacional y en derechos humanos.

Acusados de formar parte de una red de lavado de dinero. Foto: FISCALÍA GENERAL DE EL SALVADOR / AFP

ONG salvadoreñas denuncian que no entienden por qué, si los colombianos son acusados por este delito del gota a gota, están incluidos en el régimen de excepción, que originalmente debería ser por las pandillas. ¿Los casos de los colombianos están dentro del régimen?



El régimen de excepción, y ahí me baso en la información que han dado las autoridades salvadoreñas, está dirigido a conjurar una situación que fue provocada por estas maras o pandillas, y obviamente todas las medidas y los efectos tienen que tender hacia allá.



Por supuesto cuando una persona es detenida, le tienen que hacer unos cargos y determinar si está o no relacionado con la situación del régimen de excepción. Así que no necesariamente los colombianos que han sido detenidos y que han sido sindicados de pertenecer a estas organizaciones de préstamos de dinero y de cobros que nosotros conocemos como gota a gota, están enmarcados en el régimen de excepción.

El gobierno le dio un plazo a los colombianos que se encontraban en situación irregular para que salieran de El Salvador. ¿Tiene información sobre la cantidad de colombianos que retornan?



Estamos muy pendientes de eso, por supuesto. Al consulado no se han acercado ciudadanos colombianos a pedir algún tipo de asistencia ni a darnos información en ese sentido. La información que tenemos es la que proviene de las autoridades salvadoreñas.



El pasado 24 de julio, Gustavo Villatoro, ministro de Seguridad y de Justicia, informó ante los medios salvadoreños e internacionales que aproximadamente 280 ciudadanos colombianos han salido del país voluntariamente. Esta cifra, supongo, tiene que ver con los que han pasado por puestos fronterizos donde hay constancia de su salida, pero también es probable que algunos hayan salido por puestos o por sitios donde no hay control de las autoridades.

ANGIE NATALY RUIZ HURTADO

REDACCIÓN INTERNACIONAL

