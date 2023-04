José Antonio Potes Cáez es un joven vallecaucano que decidió irse a El Salvador en enero de 2023 buscando mejores oportunidades y económicas. Según afirmó Canal Uno, este hombre se vio atraído por la seguridad que ofrecía el presidente Nayib Bukele.



La madre de Potes, Elena, cuenta que su hijo detenido por varios militares sin informarle los delitos por los cuales iba a ser capturado. "Todos los días me acuesto y me pongo a llorar".



(Siga leyendo: Las pandillas a las que Nayib Bukele les declaró la guerra en El Salvador).

Colombiano preso en El Salvador Foto: redes sociales

"No me lo dejan ver por el régimen que hay allá", dijo la madre del colombiano.



Su esposa, Claudia Marcela García aseguró al medio citado anteriormente que, por información que les llegó desde El Salvador, Jose Antonio Potes fue detenido por pertenecer a la banda delincuencial 'Mara 18' de Colombia.



La familia asegura que el joven no tiene antecedentes en Colombia y, al parecer, fue capturado por un tatuaje en su pecho. “No me lo dejan ver por ese régimen que hay allá. Un solo tatuaje tiene en el pecho y es el nombre de mi mamá, la fecha en que nació mi mamá, y la fecha en que mi mamá nos faltó”, aseguró la madre del joven colombiano.



(Además: Autoridades salvadoreñas presentan droga colombiana incautada en el Pacífico).

Eliana Potes, madre del joven de 27 años, espera que la Cancillería pueda ayudarlos a establecer las condiciones en las que se encontraría su hijo en esta megacárcel y de ser afirmativas las versiones, que su hijo sea liberado y traído de regreso a Colombia.

El Salvador: primeros 2.000 pandilleros son trasladados a megacárcel de Bukele



Los primeros 2.000 pandilleros fueron trasladados a la megacárcel "más grande de América", diseñada para resguardar 40.000 criminales, anunció el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien mantiene una "guerra" contra esas agrupaciones.



"Hoy en la madrugada, en un solo operativo, trasladamos a los primeros 2,000 pandilleros al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT)", aseguró el presidente Bukele en su cuenta de Twitter, haciendo referencia a ese centro.

La gigantesca prisión, dotada de alta tecnología para la vigilancia, fue inaugurada a principios de febrero por el propio Bukele. Construida en un valle rural en las afueras de la ciudad de Tecoluca, unos 74 km al sureste de San Salvador, el CECOT se destaca por sus rigurosos controles de ingreso.

Pamela Avendaño

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS