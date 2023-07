La directora del Socorro Jurídico Humanitario (SJH), Ingrid Escobar, dijo este jueves que las organizaciones humanitarias estiman que en El Salvador son más de 75.000 los niños y adolescentes afectados por el régimen de excepción, una medida vigente desde 2022 para combatir a las pandillas, y que están en "abandono por el Estado".



"Lamentablemente, lo inocentes detenidos, que no son menos de 20.000, no son las únicas víctimas de la irresponsabilidad de la ejecución del régimen de excepción", dado que el SJH "ha identificado que hay más de 75.000 niñas, niños y adolescentes en abandono del Estado", indicó Escobar en una conferencia de prensa.



Indicó que este dato se ha cotejado con otras organizaciones y que trata de "hijos de personas privadas de libertad" bajo el régimen de excepción.



"Podemos evidenciar que los niños no tienen acceso a servicios básicos, como salud y educación de calidad, (ni) atención psicológica", indicó Escobar.



Podemos evidenciar que los niños no tienen acceso a servicios básicos, como salud y educación de calidad, (ni) atención psicológica.

El SJH se fundó el 25 de julio de 2022 y desde entonces ha recibido más de 2.500 denuncias, de las que 1.376 son detenciones arbitrarias. También registra información de unas 300 personas detenidas y que fallecieron en custodia estatales y de las que han confirmado 170, según indicó su directora.



El SJH ha acompañado la presentación de 1.285 habeas corpus ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de "personas capturadas de manera arbitraria", de los que 1.260 no se han resuelto.



La Asamblea Legislativa, a petición del Gobierno de Nayib Bukele, aprobó el régimen de excepción en marzo de 2022, que ha dejado más de 71.770 personas detenidas y a las que el Gobierno acusa de ser pandilleros, tras una escalada de homicidios atribuida a las pandillas.



Las organizaciones humanitarias dan cuenta de 5.490 "víctimas directas" de atropellos en el contexto de la medida de excepción.

EFE