Nuevo gobernador de Puerto Rico: 'El pueblo puede estar tranquilo'

El abogado Pedro Pierluisi dijo este viernes al pueblo de Puerto Rico que "puede estar tranquilo", luego de juramentar como nuevo gobernador tras casi un mes de inestabilidad política y multitudinarias protestas que forzaron la renuncia del anterior mandatario, Ricardo Rosselló.

"Asumo esta responsabilidad con el mayor respeto a nuestro pueblo y nuestro sistema de gobierno", dijo Pierluisi en conferencia de prensa, tras haber juramentado en una ceremonia privada.



La renuncia de su antecesor, Ricardo Rosselló, se hizo efectiva en la tarde luego de haber anunciado hace dos semanas que dejaría el puesto en medio de un escándalo por la filtración de un chat con mensajes ofensivos.



"El pueblo de Puerto Rico puede estar tranquilo de que su gobierno está en buenas manos", dijo Pierluisi.



Pero la situación en Puerto Rico aun tiene algo de incertidumbre.

La Cámara de Representantes aprobó el nombramiento de Pierluisi, pero el Senado no lo votó aún porque está en receso.



La Cámara Alta someterá su designación a votación la semana próxima.



"Si no ratifican mi incumbencia", dijo Pierluisi, "entonces la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, está en posición de asumir el cargo de gobernadora".



Después de Perluisi, Vázquez es la siguiente en la lista para asumir la gobernación. Sin embargo, la ministra ha dicho que no le interesa el cargo.



Durante la tarde, cientos de puertorriqueños aguardaban noticias frente a la casa de gobierno en San Juan, ondeando banderas y en medio de fuertes medidas de seguridad.



Pierluisi fue congresista por Puerto Rico en Washington de 2009 a 2016. Ese año perdió las primarias ante Rosselló y luego se dedicó a la práctica privada.



El bufete donde trabajaba, O'Neill & Borges, asiste a la Junta de Supervisión Fiscal, un equipo enviado por el Congreso estadounidense para supervisar el proceso de bancarrota de Puerto Rico. Por esto, algunos sectores desconfían de su nombramiento como gobernador.



Rosselló renunció la semana pasada, cediendo a la presión de decenas de miles de manifestantes, luego de que se difundiera un comprometedor chat y que seis funcionarios de gobierno fueran acusados de malversar los fondos destinados a la recuperación de los huracanes de 2017.



AFP