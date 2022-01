¿Se ha puesto a pensar en cuál es lugar con más gemelos en el mundo? Científicos lo han localizado y han estado extrañados por lo que se han encontrado allí.

Es un pequeño pueblo llamado Cândido Godói, del estado de Rio Grande do Sul, al sur de Brasil, muy cerca de la frontera con Argentina.



Expertos han intentado explicar por qué hay tantos gemelos allí, pero aún no hay claridad plena sobre el caso. Eso sí, hay todo tipo de teorías sobre lo que allí ocurre.



-Lea también: Mi esposo no sabe que mi segundo hijo no es de él.



En un reportaje publicado por la BBC en 2015, se conoció que fuentes de su Cámara Municipal daban cuenta de cerca de 90 pares de gemelos en solo este municipio. Las cuentas para ese entonces hablaban de que de cada diez servicios de parto uno estaba relacionado con mellizos idénticos.



-Lea también: La tradición ancestral de solucionar las diferencias cada año a puñetazos.

Los reportes de prensa han documentado cómo, incluso, suelen tener en su mayoría rasgos similares, como el del color de cabello rubio o que casi todos tiene ojos azules.



Esto ha provocado durante décadas teorías e historias populares, algunas de esas disparatadas y de conspiración.



Algunos medios han relacionado este extraño caso con una historia relacionada con un médico nazi, llamado popularmente como el "Ángel de la Muerte" y enterrado posteriormente con el nombre de Wolfgang Gerhard.



El hombre se habría refugiado en Suramérica y habría continuado con sus experimentos con gente de la zona para “crear una raza superior”. Muchos hoy creen que esto estaría relacionado con el continuo nacimiento de gemelos. No obstante, esto no ha sido comprobado.



-Lea también: La increíble historia del hombre que se enamoró de un robot.

Científicos que han trabajado en la zona, en cambio, creen que la respuesta no tiene nada qué ver con este mito urbano, porque la evidencia científica está desde incluso antes de la supuesta llegada del nazi. En cambio, podría deberse a que en su mayoría todas las familias estaban emparentadas.



Lea aquí una investigación que profundiza sobre este aspecto.



En todo caso, estudios apuntan a que todo podría tratarse a cuestiones genéticas y de cómo las personas se han relacionado durante décadas en este municipio. Pero la gente sigue apostando por otras teorías más llamativas.



Eso sí, sus pobladores están orgullosos por décadas de gemelos. De hecho, presentan con orgullo en la entrada al municipio un letrero que dice: "Ciudad de Huertos. Tierra de Gemelos".



EL TIEMPO