Tribunal de Perú niega solicitud para frenar el juicio contra Vizcarra

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, se sentará este viernes en el banquillo ante un Congreso que votará si lo destituye por "incapacidad moral". Sin embargo, sus adversarios aparentemente no cuentan con los votos para sacarlo del poder.



(Le puede interesar: Congreso de Perú aprueba moción de vacancia contra Martín Vizcarra)

En un acelerado proceso que comenzó hace apenas una semana, a 10 meses del fin de su mandato, el gobernante es acusado de instigar a dos asesoras a mentir en una investigación sobre un contrato a un cantante.



El Tribunal Constitucional rechazó este jueves una medida cautelar solicitada por el mandatario que habría paralizado el juicio, anunció su presidenta, la magistrada Marianella Ledesma.

El riesgo de que suceda la vacancia se debilitó FACEBOOK

TWITTER

Sin embargo, Ledesma señaló que la corte no concedió la medida cautelar porque "el riesgo de que suceda la vacancia se debilitó", en una señal de que los enemigos de Vizcarra no tendrían los votos para destituirlo.



(Lea aquí: Richard Swing, el cantante que tiene en aprietos al presidente peruano)



Vizcarra, quien designó este jueves al abogado Roberto Pereira Chumbe para que lo defienda en el juicio del Congreso, denunció "un complot contra la democracia".



El gobernante es un ingeniero provinciano de 57 años que tiene altos niveles de

popularidad desde que asumió el poder en 2018 tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, de quien era vicepresidente.



No hay pugnas ideológicas en esta controversia, pues tanto el mandatario como la mayoría parlamentaria son de centroderecha.



Tampoco están en discusión los grandes problemas que enfrenta Perú -la pandemia del coronavirus y la recesión económica-, sino que parece tratarse de una mera lucha por el poder y que el contrato del cantante es un pretexto.



(Lea también: Nuevos audios refuerzan que Vizcarra busca ocultar relación con Swing)

En medio de la pandemia del coronavirus, Vizcarra se sentará en el banquillo ante el Congreso, que busca destituirlo. Foto: AFP

En los sondeos, redes sociales y calles (con cacerolazos), el apoyo a Vizcarra se ha hizo sentir: ocho de cada diez peruanos quieren que siga al frente del Ejecutivo, según una encuesta de Ipsos.



La moción recuerda dos iniciativas similares contra su antecesor Kuczynski (2016-2018), que llevaron a la renuncia del exbanquero, también en el marco de enfrentamientos con el Congreso.

87 votos

La decisión de sentar a Vizcarra en el banquillo fue aprobada el pasado viernes por el parlamento con 65 votos, 36 en contra y 24 abstenciones.



Sin embargo, los adversarios de Vizcarra aparentemente no cuentan con los votos para sacarlo del poder, según los medios peruanos y la propia magistrada Ledesma. Se necesitan 87 votos para declarar la "vacancia" de la presidencia.



(Además: La crisis política que enfrenta Perú en medio de la pandemia)



El gobernante y su abogado deben hacer los descargos en una sesión que comenzará hacia las 9:00 a.m. (hora local) de este viernes, tras lo cual habrá un largo debate antes de la votación.



En septiembre de 2019, Vizcarra disolvió el parlamento y convocó a nuevos comicios legislativos para superar otra crisis política. Son los nuevos parlamentarios, elegidos en enero, quienes decidirán su suerte.

¿Un desconocido al poder?

Si es destituido, asumiría el poder el jefe del Congreso, Manuel Merino, un político de bajo perfil. Sin partido ni bancada, Vizcarra quedó contra las cuerdas el jueves pasado, tras la difusión en el Congreso de unos audios en que insta a sus dos asesoras a mentir ante una comisión parlamentaria.



El escándalo estalló mientras el presidente estaba abocado a atender la emergencia sanitaria en uno de los países más afectados por la pandemia, con más de 744.000 contagios y 31.000 muertos.



(Le puede interesar: Justicia confirma en última instancia condena contra Rafael Correa)

Cambio peligroso

La incertidumbre generada por este juicio político tiene efectos nocivos sobre la economía peruana, que está en recesión como secuela de la pandemia: el precio del dólar subió y cayeron la bolsa limeña y los bonos peruanos en el exterior.

La destitución es muy peligrosa en estas circunstancias FACEBOOK

TWITTER

"La destitución es muy peligrosa en estas circunstancias, faltando siete meses para las elecciones generales de abril" de 2021, dijo a la AFP el analista político Fernando Rospigliosi.



"Cambiar de gobierno a estas alturas por un gobierno conformado por el Congreso sería muy peligroso" en medio de la crisis sanitaria y económica, agregó. Sorpresivamente, la opositora Keiko Fujimori, la principal rival de Vizcarra, salió a defenderlo, alegando que "no existen elementos suficientes" para destituirlo.



(Lea aquí: Alan García y expresidentes involucrados en escándalo de Odebrecht)

Cantante poco conocido

El escándalo con tintes rocambolescos comenzó en mayo cuando la prensa descubrió que, en plena pandemia, el Ministerio de Cultura había contratado como conferencista a Richard Cisneros, un cantante poco conocido que alardeaba de haber sido asesor del gobierno.



El parlamento abrió una investigación sobre los contratos por los que Cisneros recibió unos 50.000 dólares. En la grabación filtrada, Vizcarra pide a sus colaboradoras Miriam Morales y Karem Roca mentir sobre el número de veces que el cantante acudió a Palacio de Gobierno.

Hay que decir que entró dos veces FACEBOOK

TWITTER

"Hay que decir que entró dos veces" en vez de cinco, les dice Vizcarra. Roca fue quien grabó subrepticiamente la conversación en el despacho presidencial, según medios peruanos. Ambas funcionarias perdieron sus empleos hace pocos días.



(Lea también: Elecciones legislativas en Perú dejan un nuevo Congreso fragmentado)



AFP