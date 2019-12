Dyhzy, el hijo ‘drag queen’ del presidente de Argentina

Antes de ser reconocido en el mundo por su condición de hijo del nuevo presidente de Argentina, Alberto Fernández, Estanislao Fernández ya era famoso en redes sociales como Dyhzy, un influencer drag queen y cosplayer (parte de una subcultura que caracteriza personajes de cómic), con más de 380.000 seguidores en Instagram.



Estanislao habla sin tapujos, es rebelde y dice que la diplomacia no va con él. A sus 25 años ha defendido en público su orientación bisexual y ha aprovechado su reconocimiento masivo para abanderar las luchas LGBTI. Incluso, el 10 de diciembre de este año, durante el nombramiento de su padre, llamó la atención al cargar con una bandera de esa comunidad en el bolsillo superior de su traje negro.



El joven, hijo único del presidente, estudió Diseño de Ilustración en la Universidad de Palermo, en Buenos Aires, y es fanático del manga japonés.



Su Instagram está colmado de fotografías en las que, como drag –hombre vestido de mujer (en inglés, dress as a girl)–, aparece con minifalda y medias de malla o con grandes abrigos, y siempre con tacones. En otras, como cosplay, aparece disfrazado de versiones femeninas de personajes de cómic o manga como el Joker y Pikachú.

Gracias a su trabajo, recientemente fue nominado al más interactivo en Instagram en los Premios Martín Fierro Digital 2019, organizados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentinas (Aptra) para reconocer las mejores producciones en las nuevas tecnologías, cuyos resultados se conocerán este sábado.



Pero no es la primera vez. Gracias a su talento, Estanislao fue premiado en la universidad por sus ensayos ‘¿Por qué causa más rechazo lo que más se asemeja a la realidad?’ y ‘Cómics, web cómics y viñetas en redes sociales del 2014 y 2015’, y por un trabajo fotográfico titulado ‘El poder del maquillaje’.



El joven también es conocido por ser un streamer y tiene su propio canal en la plataforma Twitch, en la cual realiza transmisiones relacionadas con videojuegos, otra de sus pasiones.

Vestirse como mujer

Sobre sus inicios como drag queen, Estanislao le dijo a la emisora La Once Diez de Buenos Aires que su primera caracterización como mujer fue en una sesión de fotos para una amiga suya. “Necesitaba fotos de hombres y mujeres, y yo le dije: ‘Te hago de los dos’. Me escondía al principio, tenía miedo al rechazo de mis viejos, por lo que nos inculcan desde que somos chiquitos: que la homosexualidad es todo un proceso de degradación; eso me lo decían en catequesis, ese miedo te lo generan”, explicó.



No obstante, el presidente Alberto Fernández se ha declarado públicamente muy orgulloso de su hijo. “¿Cómo puedo no estar orgulloso? Mi hijo es un activista de derechos en esa comunidad. Me preocuparía si mi hijo fuera un criminal, pero es un gran hombre”, dijo hace unas semanas.



Aunque Estanislao ‘sabe’ que ser drag para otros hombres “ha sido la puerta a comprender su género y decir ‘tal vez soy trans’ ”, para él, Dyzhy se convirtió en un “canal” para “manifestar” sus estudios artísticos. Además de diseño e ilustración, el joven ha estudiado artes visuales, pintura y teatro, y ser drag le permitió llenar el vacío que tenía, desde hace algún tiempo, de “hacer algo consigo mismo, pero diferente”.

Tal vez por su manifiesta orientación sexual, llamó la atención el hecho de que Estanislao acudiera a la posesión de su padre junto con su novia, Natalia Leone. “La sexualidad es un espectro infinito”, dijo también en la entrevista radial. “Yo elegí estar en pareja hace tres años. Vivimos juntos, optamos por tener una relación monogámica”, reveló.

Che @AngeldebritoOk mi novio puede hacer lo que quiere es libre de hacerlo. Tenemos una relación abierta y somos jóvenes. No hay nada que ocultar, puede bailar con quien quiere y hacer lo que quiera sin problemas. Besitos. https://t.co/ZSpo8Qn1dX — 𝕹𝖆𝖙𝖍𝖞𝖙𝖔 🌙 (@Nathyedith_) November 19, 2019

De hecho, hace un mes, la pareja vivió un conflicto con Ángel de Brito, un periodista de farándula argentino que publicó, en un canal de televisión, una foto de Estanislao bailando muy cerca de un bailarín. De Brito insinuaba que había pasado algo entre los dos, y los cuestionaba porque ambos tienen pareja.



Leone no tardó en responder: “Mi novio puede hacer lo que quiere (...). No hay nada que ocultar, puede bailar con quien quiere y hacer lo que quiera sin problemas”, manifestó en Twitter.



Estanislao también reaccionó. Dijo que De Brito y sus panelistas “viven de hablar de la vida de otras personas”. Y en un trino posterior pidió dejar de normalizar “el acoso mediático”. “Les recuerdo que a mí me volvieron figura pública sin mi consentimiento”, añadió.

La vida política

Estanislao se mantuvo al margen de la campaña electoral de su padre, pero el triunfo de Fernández lo convirtió en un tema de la agenda.



Unos días después de las elecciones, el joven de 25 años tuvo un breve enfrentamiento en redes con Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente de Brasil Jair Bolsonaro, quien ha sido calificado de homofóbico.



El brasileño compartió en su cuenta de Twitter una comparación, hecha por un seguidor, en la que se mostraba un paralelo de Estanislao Fernández caracterizado como una versión drag queen de Pikachú, con el título de ‘El hijo del presidente de Argentina’, frente a una foto de Eduardo Bolsonaro cargando armamento militar, con el título de ‘El hijo del presidente de Brasil’. Bolsonaro anotó: “No es un meme”.



Estanislao respondió sin mencionarlo directamente. “Me empezó a seguir mucha gente de Brasil, y quiero decirle a la comunidad LGBTI y aliades de Brasil que estamos juntes en esta lucha. Recuerden que el amor siempre vence al odio y entre nosotres nos tenemos que cuidar siempre” (sic), dijo en Twitter.

OBS: isso não é um meme. https://t.co/UEXqSgn6mc — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) October 29, 2019

Aun así, a Estanislao parece no interesarle la vida política. En la entrevista para La Once Diez unos días antes del triunfo de Fernández, aseguró que no aceptaría un cargo público porque no se considera idóneo para ejercerlo.



“No trabajo para mi viejo, no trabajo para la campaña de mi viejo, salvo que me paguen. Tampoco me siento peronista, porque no me eduqué tanto con eso, y kirchnerista tampoco”, dijo.

Con respecto a la relación que mantuvo mientras su padre fue jefe de gabinete del matrimonio Kirchner, indicó: “Néstor y Cristina para mí eran como unos tíos. Yo crecí con Néstor y Cristina viniendo a mi casa; Cristina siempre fue muy amorosa conmigo”.



De todas maneras, Estanislao apoya a su padre en su nueva función. “Estoy muy feliz, que es lo que importa. Lo daremos todo”, dijo el joven el día de la posesión en el Congreso.





* Con información de ‘La Nación’ de Argentina y ‘El Comercio’ de Perú