El papa Francisco planea viajar a Argentina en 2024: 'La gente está sufriendo mucho'

El papa Francisco expresó este domingo su deseo de viajar en la segunda mitad de este año a Argentina y reconoció que le preocupa la situación en su país porque "la gente está sufriendo mucho allí".

"Sí, me preocupa porque la gente está sufriendo mucho allí, es un momento difícil del país y se está planeando la posibilidad de hacer un viaje en la segunda mitad del año", dijo el papa esta noche en una entrevista con el programa televisivo italiano "Che tempo che fa".



Francisco explicó que ya ha habido un cambio de Gobierno, tras la llegada de Javier Milei al poder, y que "tiene algún compromiso que hacer".



"Por ejemplo, en agosto tengo que hacer un viaje a la Polinesia, allí lejos, y después de este se haría a Argentina, si se puede hacer, pero yo querría ir. En diez años está bien", apuntó, ya que no ha vuelto a su país desde su elección como papa en 2013.



El nuevo mandatario argentino, en campaña muy crítico con el pontífice, tiene intención de viajar al Vaticano para la canonización el próximo 11 de febrero de la beata María Antonia de Paz y Figueroa, conocida popularmente como 'Mama Antula'.



Según un comunicado de la Cancillería argentina, la titular de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Diana Mondino, informó de este hecho durante un encuentro mantenido con el nuncio apostólico, monseñor Miroslaw Adamczyk.



No obstante, poco después, el pasado viernes, el Gobierno argentino matizó que el viaje "no está confirmado".