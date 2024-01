El narcotráfico invade los cielos de Bolivia

En el 2014, durante la administración de Evo Morales, Bolivia aprobó la Ley de Seguridad y Defensa del Espacio Aéreo para establecer un sistema de control integral que evitaría el tráfico aéreo de drogas, a través de la instalación de radares. La decisión se tomó luego de que Naciones Unidas calificara a Bolivia como un país de tránsito de drogas.

Pero la ley –que incluía la instalación de 13 radares para monitorear y detectar vuelos irregulares– tardó nueve años en aplicarse. Ese tiempo sirvió para que Bolivia, el tercer principal productor de hojas de coca del mundo, se consolidara como un corredor aéreo de cocaína en América del Sur. La demora en la instalación de los radares –que en 2023 entraron en operaciones– y las fallas de las autoridades bolivianas a la hora de luchar contra el narcotráfico provocaron la proliferación de pistas aéreas clandestinas por todo el país.



Para esta investigación, El Deber (Bolivia) y Connectas utilizaron herramientas satelitales con las que se lograron detectar 440 pistas aéreas en los cuatro departamentos donde más operativos antidrogas se realizan. También, se revisaron reportes oficiales y reseñas de prensa sobre las intervenciones de antinarcóticos, así como edictos sobre casos judiciales.



En las reservas indígenas, enclavadas en parques naturales o zonas protegidas, tienen muy claro el problema. Una de ellas, al norte de Bolivia, en la zona de la Chiquitania, vive sometida por grupos de narcotraficantes que hace ocho años hicieron de ese lugar un enclave para los envíos aéreos de drogas.



La situación en esa zona es solo una muestra de cómo Bolivia se ha convertido en la última década en una pieza clave para el tráfico de drogas en la región. Desde el año 2008, la lucha antinarcóticos en el país se desarrolla sin intervenciones externas, más allá del acompañamiento de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), que monitorea los cultivos de hojas de coca.



A través de pistas clandestinas, por Perú y Bolivia transita la droga que luego sale desde Brasil y Paraguay hacia otros mercados.

Pistas de larga data

Las ubicaciones de las pistas clandestinas no son caprichosas. La mayoría de ellas, al norte del país, están cerca de la frontera con Brasil y en lugares poco accesibles como parques, reservas y zonas selváticas de la Amazonia. Se distribuyen en las orillas de lagunas y a lo largo de las riberas que sirven para un doble propósito: ser un punto de referencia para el aterrizaje de los pilotos, y tener acceso a una vía fluvial que asegura la llegada del combustible que requieren las aeronaves.



Los operativos antidrogas en las pistas clandestinas descubiertas por las autoridades se han concentrado en diez provincias de los departamentos de Beni, Cochabamba, La Paz y Santa Cruz. Aunque la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn) no suministró la geolocalización de todas las pistas intervenidas en los últimos cinco años por razones de seguridad del Estado, en edictos judiciales y ruedas de prensa que se hacen durante las intervenciones sí se publican las coordenadas precisas de los corredores. De esta forma se dio con la ubicación exacta de 27 pistas intervenidas entre 2017 y 2023 por el brazo antinarcóticos de la policía boliviana.



Los datos obtenidos revelan un severo retraso de las autoridades a la hora de actuar sobre las pistas clandestinas, pues algunas estuvieron operativas por más de una década antes de ser intervenidas. Ese es el caso de una pista localizada en Urubichá, en la provincia Guarayos de Santa Cruz, que aparece en fotografías satelitales que datan de abril de 2007. Su intervención ocurrió en septiembre del 2021, catorce años más tarde.



Las pistas clandestinas suelen estar en zonas a las que resulta difícil acceder y hacer rondas de vigilancia por vía terrestre, una complicación que se habría resuelto con los radares comprados en 2016 y que apenas entraron en operaciones en 2023. Lo intrincado de los lugares y la falta de supervisión, generó que algunas de las pistas que ya habían sido intervenidas se volvieran a utilizar para actividades ilícitas.

Un caso que revela esta situación es la pista localizada al noreste de Bolivia, en la laguna San José en el Parque Nacional Iténez, que fue intervenida dos veces por la Felcn en menos de un año. El primer operativo fue en marzo de 2019, cuando la fuerza antinarcóticos descubrió 221 kilos de clorhidrato de cocaína en ese lugar. Pero apenas diez meses más tarde, en enero de 2020, la pista volvió a ser intervenida y destruida con explosivos, tras encontrar “380 paquetes de sustancias controladas”, según el reporte de la Policía Boliviana.

Pista en el parque Noel Kempff Mercado, intervenida el 25 de diciembre de 2022. Foto: Fuente: Google Earth

Poco control

Una pista clandestina de casi un kilómetro de largo, situada en San Ignacio de Moxos, Beni, sigue visible y sin señales de haber sido destruida, pese a que fue intervenida por las autoridades antinarcóticos ya hace más de un año, en julio de 2022, según consta en los registros judiciales.



Para destruir las pistas las autoridades antidrogas utilizan cargas explosivas a lo largo de las mismas, lo que las debería convertir en corredores intransitables para nuevos aterrizajes. No obstante, en el caso de Los Fierros, Villa Tunari y otro más situados en la Laguna San Pedro (provincia Iténez), las autoridades realizaron las detonaciones dejando entre 200 y 300 metros de distancia. Según el director del Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos de Perú, Ricardo Soberón, una avioneta Cessna –utilizada para los narcovuelos entre Perú y Bolivia– solo necesita entre 100 y 300 metros de pista para aterrizar.

Pero la falta de control sobre los corredores también abarca el proceso de autorización de las pistas para que puedan operar. Para junio de este año, a nivel nacional apenas 122 corredores aéreos contaban con permisos para funcionar, de acuerdo con los datos de la Dirección General de Aeronáutica Civil (Dgca). Solo en los cuatro departamentos con más operativos antidrogas (Beni, Cochabamba, Santa Cruz y La Paz), las imágenes satelitales permitieron detectar 440 pistas de las que se desconoce su condición legal.



Al menos 260 están cerca de haciendas, ranchos, zonas urbanas y hospedajes turísticos. Mientras tanto, otros 180 corredores aéreos aparecen enclavados en medio de parques naturales, reservas, territorios indígenas o lugares inhóspitos, muy alejados de asentamientos humanos.

De los aeródromos privados que tienen autorización, al menos tres han sido intervenidos por la policía antinarcóticos entre 2022 y 2023. El caso más sonado fue el de La Cruceña, a inicios del 2022, con una operación que reveló varias irregularidades. Tres años antes, la Felcn había intervenido la pista en dos ocasiones, encontrando estupefacientes, pero el entonces director de la autoridad antidrogas, Maximiliano Dávila, habría anulado el proceso de intervención y el caso no trascendió. Pese a ese precedente, la Dgac –que debe velar para que los operadores no tengan antecedentes– extendió el permiso de operación al recinto en 2021 por cinco años más, aunque fue revocado luego del operativo del 2022.



La Dgac pocas veces muestra un rol antinarcóticos. La autoridad explicó que “no tiene competencia ni facultades para sancionar o cerrar aeródromos por actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico”, sino sólo planificar, reglamentar, fiscalizar y supervisar la actividad aeronáutica.



No obstante, el Ministerio de Defensa señaló que existe un convenio de cooperación interinstitucional, firmado en diciembre de 2021, que compromete a la Dgac, al Ministerio Público, Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas, la Felcn y otros, a cooperar e intercambiar información en el marco de la lucha contra el narcotráfico.



El exfiscal antidrogas, Joadel Bravo, considera que la Dgac debería jugar un papel importante en la lucha contra el narcotráfico, como ocurre con los reguladores aeronáuticos de otros países. Igual opina Rolando Fernández, excomandante de la Policía en Santa Cruz: “Vemos que no se han tomado las medidas adecuadas o no se tienen los medios para poder controlar esta situación que es permanente”.



Aunque las autoridades de Bolivia aseguran que la cocaína que cruza por su territorio proviene de Perú, cada vez se cultiva más coca por encima de los límites de siembra acordados con la Unodc para su uso con motivos medicinales y culturales. Según los datos de la oficina de las Naciones Unidas, en 2020, la superficie sembrada de hoja de coca en Bolivia creció un 15,3 % con respecto al año pasado, al alcanzar 29.400 hectáreas, un tercio por encima de las 22.000 permitidas.



La Unodc dijo que la cocaína enviada desde Bolivia fue reportada en 31 países y que el uso de las pistas clandestinas y avionetas ligeras para el tráfico de drogas se identifica como uno de los modus operandi más utilizados en Bolivia.

¿Cómo operan?

Solo este año, la Felcn ha reportado los decomisos de 13.479 kilos de cocaína en más de 6.000 operativos. El resultado está dentro del promedio anual de drogas decomisadas desde el 2015. El papel protagónico en la lucha antidrogas en Bolivia lo tiene el Ministerio de Gobierno, del que depende directamente la Felcn.



Otra de las instituciones que interviene en la lucha contra el narcotráfico es el Ministerio de Defensa, cuyo rol se centra en la coordinación de los radares. Una vez detectados los vuelos sospechosos, aviones de la Fuerza Aérea Boliviana se acercan a la aeronave irregular para recolectar “la mayor información, como el tipo de avioneta, matrícula, línea de conducción de vuelo y, una vez que se obtienen todos los registros necesarios y fotografías, se pasa la información a la Felcn”, indicó el ministerio.



Defensa reportó que entre enero y el 25 de agosto de 2023 los radares detectaron 519 “tránsitos aéreos de interés” en Bolivia, y que “una parte de ellos ha permitido identificar las principales rutas de tránsito de aeronaves clasificadas como infractoras e ilícitas”. Así mismo, se han intervenido 51 pistas clandestinas y 33 aeronaves sospechosas.



Cooperación

Bolivia tiene acuerdos de cooperación con países de la región, incluyendo Brasil, Perú, Paraguay, Colombia y Argentina. Carlos Romero, exministro de Gobierno de Bolivia, estuvo a cargo de la operatividad de la Ley 521 y recuerda la creación de un comité tripartito entre Brasil, Perú y Bolivia, cuya sede estaba en Brasilia. Como parte del compromiso, Brasil instaló 176 radares, Perú 26 y Bolivia 13.



También existen acuerdos de estrategia operacional e interdicción del narcotráfico con otros países con los que tiene frontera, como Perú y Paraguay. Pero los datos indican que la lucha conjunta no es tan amplia. La Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay (Senad) reportó apenas tres interdicciones de aeronaves provenientes de Bolivia desde el año 2019. Mientras tanto, la Dirección Antidrogas de Perú informó un total de diez operativos conjuntos desde 2021, dos de ellos en el marco del convenio de cooperación entre Bolivia, Brasil y Perú. Sin embargo, Perú ha descubierto, entre 2018 y el primer semestre de 2023, un total de 187 pistas clandestinas desde las cuales detectaron narcovuelos a Bolivia.



El experto Ricardo Soberón sostiene que el control del espacio aéreo ha sido el punto más débil de los países de la región a la hora de luchar contra el narcotráfico. “Tenemos una dificultad tecnológica. Nuestras fuerzas aéreas no tienen capacidad de interdicción aérea, salvo en el caso de Brasil”, señala.



Para legisladores y grupos indígenas la reacción tardía a la hora de detener las operaciones aéreas de tráfico de drogas es un problema constante en Bolivia. La diputada María René Álvarez, del partido opositor Creemos, ha reclamado al menos 15 veces la acción del Ministerio de Gobierno ante la proliferación de pistas clandestinas, y cuestionó la lentitud a la hora de llevar adelante las intervenciones. En enero de este año, denunció la existencia de un corredor ilegal en la reserva indígena de Bajo Paraguá, al este del país. Remitió coordenadas e imágenes satelitales de inmediato al Ministerio, pero la pista no fue destruida sino hasta casi tres meses después.



Todavía está por verse si la instalación de los radares será suficiente para que Bolivia logre recuperar el camino que perdió en la lucha contra el narcotráfico durante los últimos nueve años, un periodo en el que las organizaciones criminales se apoderaron del espacio aéreo boliviano que, pese a contar ahora con un sistema de control, parece un cielo sin dueño.

ERNESTO ESTREMADOIRO (*)

CONNECTAS (**)



(*) Periodista de El Deber.



(**) Connectas es una iniciativa periodística sin fines de lucro que promueve la producción, el intercambio, la capacitación y la difusión de información sobre temas claves para el desarrollo de las Américas.

