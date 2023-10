Comisiones del MAS ratifican a Evo Morales como candidato presidencial para 2025

Las distintas comisiones que debaten en el congreso nacional del gubernamental Movimiento al Socialismo ( MAS) ratificaron este miércoles la candidatura presidencial del exmandatario Evo Morales (2006-20019) para las elecciones de 2025 en Bolivia.

En la segunda jornada del encuentro del MAS, que es rechazado por el presidente de Bolivia, Luis Arce, y las principales organizaciones sociales, indígenas y sindicales por considerar que no los representa debidamente, las comisiones de Política, Económica, Orgánica y de Fiscalización presentaron sus resoluciones.



"Resuelve declarar como candidato único del MAS-IPSP a nuestro comandante hermano Evo Morales Ayma, candidato del Bicentenario 2025-2030", señaló la comisión de Política en su resolución, determinación que fue replicada por los demás comités.

El presidente de Bolivia, Luis Arce (I) y el expresidente Evo Morales (D). Foto: Fernando Cartagena. AFP

Asimismo, ratificaron a Evo Morales como líder principal del Movimiento al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS–IPSP).



La comisión Política también determinó que no se podrá hacer ninguna alianza con otros partidos políticos de cara a las elecciones de 2025.



Durante la lectura de las determinaciones de cada una de las comisiones los asistentes coreaban " Evo, Evo" y "leales siempre, traidores nunca".



Respecto a las denuncias en contra de varios funcionarios y militantes del MAS por transfugio y traición, estas se remitieron al Tribunal de Disciplina y Ética para que determine las sanciones que se aplicarán como la expulsión del partido.



El congreso, que se realiza en la localidad de Lauca Ñ, en el Trópico de Cochabamba, el bastión político y sindical de Morales, abrió otro frente de división en el oficialismo entre "evistas", leales al expresidente, y "arcistas", cercanos a Arce.



Este lunes en la apertura del evento, Morales defendió durante su discurso que el MAS es un "movimiento" que nació de sectores sociales "discriminados" y destinados "al exterminio", como los indígenas.

Evo Morales. Foto: Juan Mabromata. AFP

Cuestionó cuántas elecciones han ganado los partidos de izquierda tradicionales "sin indígenas" en Bolivia y consideró que los "ataques" al congreso oficialista no fueron por "miedo a Evo Morales" sino por "miedo al movimiento indígena".



"Lamentablemente algunos grupos internos y externos no aceptan que el movimiento indígena encabece esta revolución, ese es nuestro delito", añadió.



Mientras que en una reunión en La Paz, que se llevó a cabo al mismo tiempo en que se inauguraba el congreso del MAS, Arce dijo que era "un atropello a las organizaciones sociales que en realidad están siendo despojadas de su propio instrumento político, hay un irrespeto a las organizaciones sociales, no se toma en cuenta ese carácter fundacional".



Arce y Morales están distanciados en medio de las tensiones internas en el oficialismo que comenzaron a finales de 2021 ante los pedidos del exmandatario de cambiar a algunos ministros que el presidente ha ignorado.



EFE