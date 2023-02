El pasado 12 de febrero Eligio Richiez Castillo encontró a su hija Esmeralda muerta en el baño de su casa en el municipio de Higüey, provincia de La Altagracia, en República Dominicana. La joven de 16 años estaba tendida en el piso, en medio de un charco de sangre.



“Murió desangrada. Quizás, producto de un aborto”, fue la hipóte­sis inicial de las autoridades acerca del trágico fallecimiento de la adolescente entusiasta de las redes sociales y generadora de contenido especialmente en su perfil de TikTok.

Sin embargo, el resultado de los exámenes forenses que le practicaron al cadáver de Esmeralda derrumbó esa hipótesis. La joven sufrió un “shock hipovolémico, producto de una relación sexual violenta”.

Un shock hipovolémico, según Medlineplus, es una afección de emergencia en la cual la pérdida grave de sangre o de otro líquido hace que el corazón sea incapaz de bombear suficiente sangre al cuerpo, lo cual puede hacer que muchos órganos dejen de funcionar.

Después de que se conoció el dictamen de los especialistas forenses del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), las autoridades buscaron a las personas que estuvieron con Esmeralda la noche anterior a su deceso.

La adolescente había salido de fiesta con dos compañeras de colegio –también menores de edad-, un profesor que fue identificado como John Kelly Martínez, de 35 años de edad, y un primo de este, Rubén Morrillo Martínez, también adulto.

Según Diario Libre, de República Dominicana, Esmeralda le pidió permiso a su mamá y fue recogida en su casa, la noche del 11 de febrero pasado por un carro Honda, modelo Accord, de color negro. En el vehículo, además de Martínez, estaban el primo de él y las dos compañeras de Esmeralda.

El plan de esa noche, conforme a lo que informó el medio mencionado, era asistir a una feria mecánica en la comunidad de Vista Alegre, del distrito municipal La Otra Banda. No obstante, los dos hombres y las tres menores de edad, según las autoridades –citadas por Diario Libre- “se dirigieron a una playa ubicada en la costa de Bávaro”.

Las compañeras de Esmeralda les dijeron a las autoridades que cuando llegaron a la playa, ella y Martínez, quien es profesor de matemáticas, se quedaron en el carro. El primo del docente y ellas sí se bajaron del vehículo y se dirigieron a la playa.

Diario Libre hizo una revelación que confirma un dato relevante que el padre de Esmeralda les dio a las autoridades el día en que la halló sin vida: él aseguró que cuando su hija regresó a la casa, hacia las 10:50 p. m., estaba pálida y cuando le reclamó por haber ido a la playa, ella se paró de la cama y dejó una mancha de sangre.

Esmeralda trató de tranquilizar a su padre diciéndole que tenía el periodo, pero él, sin embargo, les preguntó a ella y a la menor que acompañaba a Esmeralda y que se iba a quedar a dormir en su casa, si la habían violado.

“Mi hija me afirmó que no había sucedido nada y que se acostaría. Al otro día la hallamos muerta en el baño y llena de sangre”, dijo Eligio Richiez a las autoridades.



En un video de TikTok, el padre de Esmeralda fue más explícito con respecto a lo que le pasó a su hija esa noche. "Yo estaba en la iglesia cuando la llamé porque faltaban pocos minutos para las 10 de la noche. Me dijo que habían cogido para la playa El Macao, pero que ya venía de regreso", reveló Richiez.



La revelación de Diario Libre es que en el camino de regreso a la casa de Esmeralda, el profesor, su primo y las tres menores debieron parar en al menos dos ocasiones porque ella tenía un sangrado vaginal que no se detenía.

Según dicho medio, en una ocasión se detuvieron en un parqueadero ubicado frente a una estación de combustible. Allí Esmeralda usó el baño de un supermercado, donde habría dejado rastros de sangre.

En otra parada que hicieron –dice Diario Libre- fue en una droguería, situada en la avenida España. En ese lugar, hacia las 10:21 de la noche, “las menores y los adultos compraron varios medicamentos, agua y toallas desechables femeninas”.

Vendieron el carro en que se movilizó Esmeralda

El 15 de febrero pasado, el Ministerio Público (la Fiscalía en el caso de Colombia) hizo un allanamiento en la residencia de Jhon Kelly Martínez, en el cual incautaron un pantalón, una chaqueta negra y unos tenis negros con blanco, las prendas que él supuestamente usó en la noche del 11 de febrero.

Curiosamente, después del fallecimiento de Esmeralda, una mujer vendió el carro en que se movilizó la adolescente, pero el comprador, al enterarse de que se trataba de ese vehículo se presentó ante las autoridades para dejarlo a su disposición.



Según Diario Libre, se desconoce si la vendedora tiene parentesco con el profesor Martínez, pero hace parte de la nómina del Ministerio de Educación "como profesora de educación básica de un centro educativo de la región Este".



Una jueza dictó medida de coerción (medida de aseguramiento en Colombia), en contra de Martínez en centro carcelario y este fue trasladado al penal de Anamuya, uno de los reclusorios con más índices de hechos de violencia y motines en República Dominicana.



Por su parte, Rubén Morrillo Martínez, el primo del profesor, quedó vinculado al caso y deberá presentarse periódicamente ante las autoridades.



El 15 de febrero, en el cementerio de El Bonao, comunidad La Otra Banda, en municipio de Higüey, Esmeralda fue sepultada en medio del dolor de sus familiares, amigos y allegados, que solamente piden que se esclarezca lo sucedido y que haya justicia.



Fernando Umaña Mejía

Redacción ÚLTIMAS NOTICIAS

