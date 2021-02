Joven venezolano fue asesinado en un mercado popular de Perú

El video del asesinato del joven venezolano Orlando Abreu en Perú ha despertado la indignación en redes sociales, por lo que muchos se han unido al pedido de justicia frente a su muerte.



Según primeras versiones, Abreu habría muerto a manos de 'cara cortada, un presunto sicario de la zona que le habría quitado la vida al negarse a pagar un cupo para poder trabajar en un puesto de venta informal en un mercado popular en la provincia de Trujillo, Perú.

Una cámara de seguridad en el local capturó el momento de la muerte, que fue confirmada por el embajador Carlos Scull. En el video se ve al hombre armado amenazar a Abreu, quien se defendía asegurando que era un hombre pacífico.



“¿Qué pasó viejo, qué pasó? (...) ¡Yo no me he metido con ustedes!”, se oye decir al joven. En medio de la disputa 'cara cortada' intenta disparar varias veces hasta que logra darle un tiro al hombre que falleció minutos después.



