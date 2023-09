Lo que estaba declarado como un contenedor lleno de banano ecuatoriano de exportación escondía bloques de droga en los paneles de refrigeración. Tras descubrirlo, el 8 de mayo de 2023, la Policía informó que solo en ese contenedor había más de 44 kilos de cocaína con destino a Bulgaria. Apenas quince días después y también en el puerto de Guayaquil se frustró el envío de más de dos toneladas de cocaína que iban rumbo a Alemania, camufladas en cajas de la misma fruta.

Los representantes legales de las empresas registradas como exportadoras de esos cargamentos contaminados no están siendo investigados en Ecuador. Son varios los casos que reflejan la impunidad en el sistema judicial ecuatoriano frente a personas que han usado la exportación de banano como fachada para el narcotráfico sin mayores trabas de parte del Estado.



Una investigación de TC Televisión y Connectas revela que las vulnerabilidades del sistema Unibanano —que debería regular la exportación de la fruta—, y en general, de los protocolos del Ministerio de Agricultura, de la Policía Antinarcóticos y de los operadores de justicia, incrementan la exportación de droga desde el Ecuador en cargamentos de banano. Antinarcóticos revela que, de los 326 decomisos de droga en carga de banano en los últimos cinco años, detectaron a 127 empresas responsables y 60 de esas son reincidentes en el hallazgo del alcaloide en envíos de la fruta.

​

La falta de seguimiento articulado de las instituciones para los casos de decomiso de droga en banano motiva una cadena de problemas que van desde los organismos del Estado, pasando por los transportistas y llega hasta los puertos, de acuerdo con el fiscal especializado en Antinarcóticos, César Peña.



Ecuador ganó prestigio en los años cincuenta como el primer exportador mundial de banano. Desde entonces, esa fruta fue el primer producto de exportación no petrolera del país

Pese a que las autoridades ya conocen todas esas vulnerabilidades, la inacción de varios organismos del Estado en la cadena de exportación de banano deja la puerta abierta para el envío de droga. Además, ensucia la reputación de la fruta insignia de este país. Ecuador ganó prestigio en los años cincuenta como el primer exportador mundial de banano. Desde entonces, esa fruta fue el primer producto de exportación no petrolera del país, aunque, en 2022, lo desplazó el camarón.



Pero a esta fruta cada vez la miran con más recelo en los puertos internacionales. De las 77 toneladas de alcaloide decomisadas en todos los puertos de Ecuador en 2022, el 61 % corresponde a envíos de banano. El año pasado, hubo un incremento de 233 % en los decomisos de droga en la carga de la fruta pese a que las exportaciones decayeron en un 12 %.



El narcotráfico ha representado una verdadera plaga para los productores y exportadores de banano. José Antonio Hidalgo, director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador, informa que el sector privado ha invertido más de 100 millones de dólares en mejorar la seguridad, pero que hace falta que el sector público también haga su parte.

Productores y exportadores de banano coinciden en que es vital actualizar el software del sistema de control bananero, que actualmente permite irregularidades en el uso de cupos de exportación y embarques falsos que perjudican a productores, además de alentar el narcotráfico y la defraudación tributaria.



En 2022, el entonces ministro de Agricultura, Bernardo Manzano, prometió tener lista la actualización del sistema Unibanano para marzo de 2023. Pero el funcionario renunció. Desde entonces, Eduardo Izaguirre asumió esa cartera de Estado, y apenas el 15 de agosto anunció que el sistema entraba en actualización.

Un sistema vulnerable

En Ecuador hay 279 empresas autorizadas para enviar al mundo un promedio de ocho millones de cajas de banano cada semana. Ese número incluye a asociaciones de productores que tienen tierras, exportadores que les compran la fruta a estos y comercializadoras.



En 2012, en Ecuador se implementó el sistema de cupos de exportación para controlar que la oferta de la fruta no afecte el precio con el que se vende en el mercado internacional y mantener la competitividad. Desde hace más de diez años, el sistema de control bananero les da un cupo acorde con la cantidad de hectáreas sembradas, regula el precio anual de la caja de banano, regulariza los contratos entre productores y exportadores y realiza el catastro bananero del país.



Para enviar la fruta al exterior se requiere estar registrado como exportador o como asociación de productores con hectáreas registradas y productivas, y -en teoría- se hace una verificación en territorio de que realmente se usa esa tierra para la producción de banano.

En cuanto a las compañías comercializadoras, estas deben suscribir contratos de compraventa con los productores y luego deben presentar ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería garantías bancarias. El cupo de exportación dependerá de ese último factor y del número de cajas contratadas.



​

El problema es que en el sistema se cuelan exportadores y negocios fantasma, que no tienen tierras ni producción bananera, pero sí cupos para enviar la fruta.



En octubre de 2022, un funcionario del Ministerio de Agricultura presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por un supuesto tráfico de influencias. Dentro de la denuncia se explica que el Ministerio le asignó un cupo para exportar banano a un predio de 20 mil hectáreas que no existe en ninguna parte del país. Ese exportador fantasma registraba envíos de un millón 200 mil cajas ficticias todas las semanas. Además, el predio autorizado como exportador de banano estaba a nombre del Ministerio de Agricultura, aunque esta entidad no produce ni exporta la fruta directamente.

Paúl Núñez Antón, actual viceministro de Desarrollo Productivo, corroboró que las falencias permiten toda clase de irregularidades: que unas compañías le presten el cupo a otras, que haya embarques falsos y exportaciones fuera de contrato. “A medida que van saliendo las auditorías, nos vamos dando cuenta de qué es lo que hay. Encontramos códigos que ni siquiera existen, fincas que no existen…”, indicó.



A pesar del conocimiento estatal sobre estos vacíos, la denuncia por tráfico de influencias que involucra al sistema Unibanano no registra avances en la justicia ecuatoriana.



En la lista oficial de 279 empresas autorizadas para exportar banano hay vacíos de información y evidentes inconsistencias. Hay una empresa que tiene el establecimiento cerrado, según el Servicio de Rentas Internas, y varias compañías que reportan una misma dirección. Además, el Ministerio de Agricultura reportó que hay 40 productoras que no tienen registrada una dirección en el sistema de control bananero.

La mayoría de las empresas que actualmente tienen cupo de exportación de banano fueron creadas entre 2013 y 2023: 169 compañías. Es decir que el tiempo que tiene vigente el sistema de control bananero coincide con un incremento en la creación de empresas con cupo de exportación.



César Peña apunta que en sus investigaciones ha establecido que los mafiosos compran los cupos de exportación a entidades autorizadas.

​

Según los funcionarios del Ministerio de Agricultura, esta venta de cupos no es ilegal. Si una exportadora iba a mandar 100 mil cajas y le anulan el pedido, otra puede hacer el negocio y mandar esas 100 mil cajas con su marca. “Eso se llama venta, pero también lo pueden usar para extorsionar”. El ministro Izaguirre explica que encontraron que esa venta de cupos ocurría en el 50 % de los casos y que la han reducido hasta el 10 %.

Falta de articulación

El Ministerio de Agricultura de Ecuador no registra las compañías en cuyos contenedores se haya decomisado droga y, por tanto, no las sanciona

Pero el problema va más allá de un tema técnico del sistema. Pasa por la falta de control sobre las empresas que han sido señaladas por decomisos de droga y que pueden seguir exportando. El Ministerio de Agricultura de Ecuador no registra las compañías en cuyos contenedores se haya decomisado droga y, por tanto, no las sanciona.



Nickola Mora, subsecretario de Musáceas, declaró que son temas que maneja exclusivamente la policía de Narcóticos. El Ministerio de Agricultura, explica, podría quitarle el cupo temporalmente y multar a una empresa que no cumpla el contrato, que no pague el precio oficial de la caja (6 dólares con 50 centavos), o que falsee los planes de embarque.



En contraste, el director de Antinarcóticos, Pablo Ramírez dice que, tras cada decomiso “se ha transmitido la información a los respectivos ministerios para que se sigan los trámites correspondientes”. Pero el ministerio ecuatoriano que otorga los cupos de exportación no tiene ese registro.

"Esto nos preocupa porque está en juego la imagen del país, la imagen del negocio en sí, y nosotros tenemos un negocio de largo plazo".

Antinarcóticos revela que, de los 326 decomisos de droga en carga de banano en los últimos cinco años, detectaron a 127 empresas responsables y 60 de esas son reincidentes. Incluso, de acuerdo con una fuente policial, 12 de estas empresas mantienen sus cupos pese a que se han interceptado narcóticos en su carga en más de una ocasión.



Kléber Sigüenza, presidente de la Cámara de Agricultura, dirige un grupo familiar que tiene más de 500 hectáreas de producción de la fruta. Admite que le contaminaron su carga con droga en una ocasión, pero no sabe en qué quedó la investigación y que es bien sabido que “se contaminan los contenedores a través de estos cupos”, pero considera que eso no es responsabilidad de los productores ni de los exportadores, sino de redes criminales. “Esto nos preocupa porque está en juego la imagen del país, la imagen del negocio en sí, y nosotros tenemos un negocio de largo plazo”, agrega.

Control deficiente

Hasta mayo, de las 78 toneladas de droga que la Policía había incautado, la mayor parte (43 toneladas) se encontró en carreteras y centros de acopio. Es decir, antes de que la carga llegue a los puertos, según el director de Antinarcóticos.



Por eso, el sector exportador ha propuesto a la fuerza pública y a las instituciones competentes la implementación de protocolos de control de finca a puertos y también ha identificado las rutas con más incidentes y riesgo, información que se ha expuesto en mesas de seguridad ante el Gobierno, según el líder de los exportadores de banano.



Pero, pese a cualquier esfuerzo aislado y a todas las peticiones del sector privado, persisten las dificultades para desterrar al narcotráfico y a las organizaciones criminales de las cargas de banano.

Para la Policía ecuatoriana está claro que los puertos están empezando a ser el punto en el que “se aglutinan todos los contenedores que de una u otra manera ya están contaminados”, refiere el director de esa oficina, Pablo Ramírez.



“Desde finales del año pasado realizamos un protocolo de seguridad de la cadena de exportación de banano. Nosotros tenemos información a través de documentos aduaneros que nos ayudan a perfilar ciertos indicadores de riesgo”, explica.



Pero no se revisan todos los contenedores que llegan al puerto. El porcentaje de contenedores inspeccionados está entre el 38 y el 40%.

A inicios de año, el Gobierno se comprometió a instalar doce escáneres que revisarán toda la carga de forma más rápida. Hasta finales de junio, solo uno funcionaba en el puerto de Posorja, en Guayaquil, y las autoridades han propuesto una nueva fecha para la instalación de los demás, para noviembre de 2023.



Las grietas en los controles para la exportación del banano, que permiten la existencia de fincas fantasma y la venta de cupos, según el fiscal, están armadas casualmente para eso.



Fiscales y policías especializados en antinarcóticos conocen que las organizaciones narco criminales se valen de testaferros para registrarlos como responsables de los cargamentos o representantes legales.

Rastrear los vínculos familiares y comerciales de cada accionista y representante legal de las compañías en cuya carga se halló narcóticos, es “una tarea de pulpo porque hay que seguir a todos los tentáculos”, menciona el investigador Peña.



La investigación previa puede durar entre seis meses y dos años, para reunir pruebas y elementos de convicción. La demora limita el ejercicio de la justicia.



El Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, que recoge datos de la Fiscalía de Ecuador, registra que solo el 15 % de casos de narcotráfico llegó a sentencia entre 2019 y 2022.

​

Así, mientras los funcionarios involucrados se endosan las culpas, la inacción del Estado frente a la plaga que afecta al banano ecuatoriano deja la puerta abierta a los narcotraficantes para apropiarse del producto insignia del país.

ALINA MANRIQUE

CONNECTAS*



* Connectas es una iniciativa periodística sin fines de lucro que promueve la producción, el intercambio, la capacitación y la difusión de información sobre temas claves para el desarrollo de las Américas.

