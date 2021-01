¿El chupacabras? misterio por aparición de animales muertos en Chile

La aparición de al menos 50 animales muertos en Chile es todo un misterio. Al parecer, fueron atacados por una criatura que no se ha podido identificar. Los hechos ocurrieron en el pueblo de Colchane, de la región de Tarapacá, en el país sudamericano.



Entre los animales muertos se encuentran llamas y alpacas, que desde el mes de noviembre han aparecido desangradas y con perforaciones profundas al costado del cuello.



Los ganaderos del pueblo han reportado los inusuales ataques en el sector Central Citani, que queda ubicado 3 kilómetros al oeste de una zona fronteriza con Bolivia.



Andrea Nieto, veterinaria de la zona, dijo al medio ‘Meganoticias’ que el ganado muerto tenía “una perforación, pero son dos hoyitos, son colmillos, porque ancló los dientes o lo que sea y perforó la carne a la altura del tórax, como los pulmones. No es de un depredador de acá”.

También indicó que las marcas en el cuerpo de las crías no eran de los depredadores usuales de las zonas, entre los que se encuentran pumas y zorros, y que incluso podría tratarse de un ser humano.



“Son solo dos perforaciones donde succiona la sangre. Hay que investigar porque, incluso, esto lo pudo hacer una persona, porque estas heridas no las hace un animal", dijo la experta.



Las hipótesis son muchas. Algunos aseguran que puede tratarse de una jauría, es decir, un conjunto de perros que participan en la caza. Sin embargo, los lugareños niegan esta opción debido a que los animales no son devorados, sino que su sangre es succionada a través de un mordisco.



"No sabemos de qué animal se trata. Solo se ve que les hace hoyitos a los animales y se alimenta de su sangre. No se ha comido ningún pedazo de carne, ni tripas, ni ninguna cosa. En la noche llega, saca las crías y las mata", afirmó Luis Choque Choque, uno de los ganaderos afectados, al mismo medio.



Los animales atacados en Chile son llamas y cabras. Foto: iStock

Por otro lado, los campesinos han señalado al atacante como un ‘chupacabras’, un animal legendario que se reportó en Puerto Rico en la década de los años 90. En ese entonces varias ovejas fueron encontradas con agujeros por los que se extraía toda su sangre. Algo similar a lo que está ocurriendo en Chile.



"Hay algunos que dicen que es el 'Chupacabras', pero nunca lo hemos visto. Lo que sí es que nunca vi este tipo de ataque. Parece que es otro tipo de animal, que le está haciendo mucho daño a nuestro ganado", agregó Choque.



La última teoría, que ha sido expuesta por otro de los afectados, señala que "puede tratarse del denominado 'Condenado' (entidad mitológica, tipo zombi), que se habla que andaba por aquí porque es un animal que sólo muerde y desangra".



El alcalde de Colchane, Javier García, se pronunció al respecto: "nosotros entregamos toda la información para poder determinar qué tipo de animal o ser está atacando a nuestras llamas en esta zona".



Indicó también que "de ser necesario enviaremos informes a otras entidades y ONGs para que nos ayuden a encontrar a esta criatura”.



