Habla familiar de Cecilia Cubas, caso en que señalan a Granda en Paraguay

Emilio Cubas habló este miércoles con EL TIEMPO sobre el secuestro y asesinato de su prima Cecilia Cubas, quien murió a manos de la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Este hecho ocurrió hace más de 15 años (2004) y es precisamente el episodio por el cual es requerido el exjefe de la antigua Farc Rodrigo Granda por la justicia de Paraguay.



Granda fue deportado en las últimas horas desde México a Colombia, cuando las autoridades impidieron su ingreso a Ciudad de México, debido a que sobre él pesa una circular roja de la Interpol a petición de autoridades paraguayas.



A propósito, Emilio Cubas contó a este diario la historia del cautiverio de Cecilia y qué tiene que ver el exguerrillero en este caso.

¿Cuál es la historia de Cecilia Cubas y cómo se da su secuestro?

Cecilia Cubas (hija del expresidente Rául Cubas) era una chica que a los 31 años fue secuestrada por un grupo guerrillero (EPP) en el año 2004 cuando iba desde su oficina hacia su casa. A ella la abordaron entre dos vehículos con armas largas. Al vehículo de Cecilia le dispararon cerca de 40 impactos de bala. La arrastraron por calle y la llevaron a cautiverio. Esa misma noche el grupo guerrillero se comunicó con nosotros y nos dijeron que (Cecilia) estaba bien y nos enviaron una foto a la semana siguiente. Ahí empezó un proceso de negociación. Primero, se hizo un pago el 12 de noviembre de 2004 y luego nos dijeron que lo percibido era apenas un concepto de multa y que ahora comenzaba la negociación.



Cuando les dijimos que estábamos en condiciones de llegar a un acuerdo para ver a Cecilia con vida hubo un prologando silencio de los guerrilleros. Después, pusieron fecha a un proceso de 72 horas para hacerles llegar 3 millones de dólares.

¿Y qué hacían las autoridades paraguayas mientras tanto?

La Fiscalía y los estamentos de seguridad investigaban qué sectores del grupo guerrillero estaban comandando el operativo del secuestro. Nosotros, junto con especialista de negociaciones, instalamos una oficina de tareas donde analizábamos toda la información que se recibía. Dentro de eso, anotamos una bitácora donde se anotaban todos los correos electrónicos, llamadas, números telefónicos, los mensajes y se fueron recopilando muchos datos.

¿Cómo está vinculado Rodrigo Granda en esto?

Dentro de esa información que recopilamos teníamos un correo electrónico que nos envió uno de los secuestradores. Ese correo resultó ser de Osmar Martínez, quien se encargó del operativo de secuestro en Paraguay. Luego, cuando fue encontrado el computador de Raúl Reyes, luego del episodio en la frontera entre Colombia y Ecuador, se hallaron varios correos en los que Martínez se comunicaba con Granda. Y Granda, a su vez, se comunicaba con Reyes. Todo coincidía: los correos entre Granda y Reyes son el mismo correo electrónico que usaba Granda con Martínez.

Cuando (el EPP) comenzó el operativo de secuestro, ellos fueron asesorado por la gente de las Farc. Cuando se elige la víctima, ellos les dan un manual de operaciones y hacen seguimiento a todo el proceso.

Llegada de Rodrigo Granda al Aeropuerto El Dorado. Foto Mauricio Moreno. El Tiempo Foto: Mauricio Moreno. El Tiempo

¿Y qué papel desempeñó Granda?

Granda era el "director técnico" de la empresa del secuestro. Ellos le llamaban “fruta” a la víctima. Él fue el mentor del manual de operaciones y del procedimiento de todo el control contra las acciones del Ejército paraguayo.



¿Cuál era el vínculo entre ambas guerillas?

Él se refiere en algún momento a los papeles. No habla de monto, pero sí habla de “papeles”, que son los billetes. Sabemos que buscaban el lucro económico y el caos y el pánico cívico. Ambas partes fueron jugando e instalando este tema en Paraguay a través del direccionamiento de las Farc.

¿Cómo y en qué condiciones encuentran a Cecilia?

El 22 de diciembre recibimos un correo en el que nos daban hasta el 24 para pagar otra plata o si no nunca más íbamos a ver a Cecilia. Además, nos pidieron que el padre diera un comunicado a los medios de comunicación. Eso se hizo y se dijo que estábamos esperando una prueba de vida para volver a negociar con ellos. Nunca más se supo nada de los secuestrados después de esa fecha. A Cecilia se le encuentra después enterrada en una fosa el 16 de febrero de 2005. Con los estudios posteriores se determinó que tenía arena en los pulmones, lo cual certifica que a ella la enterraron viva, por eso respiró arena. A ella la torturaron física y psicológicamente porque en las fotos se veía demacrada y deteriorada.

¿En Paraguay hay condenados por estos hechos?

Después de encontrarla, se comienzan a detener a varios miembros del EPP. En total, en Paraguay hay 19 personas condenadas por el secuestro de Cecilia. Hay algunos absueltos también. Esta guerrilla sigue operando en Paraguay impunemente y hoy en día hay varios secuestrados, entre ellos empresarios y políticos.

¿Queda algún proceso pendiente por este caso?

Tenemos todavía dos prófugos, que se dice están entre Brasil y Bolivia. También el caso de Granda, que tiene orden de detención por la Interpol.



¿Pudo hablar con el Gobierno paraguayo sobre todo este episodio de Granda?

Yo me enteré de la detención por un mensaje que me envió el propio presidente de Paraguay. Le pregunté si él creía que se iba poder traer a Granda pero él dijo: “veremos como actúa México”. El país puede tener la mejor voluntad, pero si no tenemos la colaboración de otros gobiernos no vamos a poder tener resultados.

CARLOS JOSÉ REYES GARCÍA

REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO

