La realidad de la corrupción en Venezuela ha tocado la puerta de Tareck El Aissami, uno de los hombres de confianza del chavismo. El 20 de marzo presentó su renuncia al cargo de ministro de Petróleo tras la desaparición de 3.000 millones de dólares de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), pero, son más las dudas que quedan tras su supuesta salida de las filas del gobierno.



Puede ser de su interés: (Ministro venezolano de Petróleo renuncia tras casos de corrupción)

Como casi todo en Venezuela, la información corre entre rumores de redes sociales y uno que otro escueto comunicado oficia. Así, la noche del 17 de marzo fue difundido un documento en el que se advertía que la Policía Anticorrupción estaba detrás de algunos hechos a investigar ya solicitados al Ministerio Público y que incluía jueces, funcionarios de la industria petrolera y alcaldes.



Entre los acusados y detenidos estaba Joselit Ramírez, jefe de la Superintendencia de Criptoactivos, órgano encargado de organizar, planificar, regular, promover y coordinar la adopción y el uso del criptoactivos como el petro, la criptomoneda venezolana. Con este sistema de pagos se realizaron muchas de las transacciones de Pdvsa para sortear las sanciones impuestas por Estados Unidos a la estatal, convirtiéndose Ramírez en un importante operador del Gobierno.



(Además: Exclusivo: Guaidó exige a Petro respuestas ante posible compra de Monómeros)



Ramírez es conocido por su cercanía con El Aissami, personaje quien comenzó muy joven a militar en las filas del gobierno al conocer en la Universidad de Los Andes a Adán Chávez, hermano del ‘comandante’ Hugo.



Hoy, a sus 48 años, cosechaba una influencia de tal magnitud que incluso cuando se desempeñó como vicepresidente del país en 2017 –un año convulso para la administración de Nicolás Maduro- se lo consideró como sucesor.

Facebook Twitter Linkedin

Adán Chávez, hermano del fallecido Hugo Chávez. Foto: El Nacional de Venezuela

Ese mismo año fue sancionado por EE. UU., acusado de terrorismo y narcotráfico, y en 2020 la administración de Donald Trump ofreció la recompensa de 10 millones de dólares por la captura del jerarca señalado desde hace más de cinco años por tener vínculos con el movimiento libanés Hezbolá (en la lista de grupos terroristas de algunos países), Irán y Siria, y la llegada de ciudadanos de estos orígenes a Venezuela. En 2019, el entonces secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo, declaraba: “Hezbolá tiene células activas que con su accionar, los iraníes, están afectando a los pueblos de Venezuela y de toda América del Sur”.



Meses después, Maduro defendió al país y a su ministro El Aissami diciendo que la administración estadounidense “se la pasa atacando al funcionario porque es hijo de un matrimonio árabe y lo quieren vincular a Hezbolá, cuando nunca ha tenido contacto con nadie de esa organización”.



A ojos del mundo, la supuesta cercanía de El Aissami con el escándalo de corrupción de Pdvsa marca su caída. Pero, a juicio de analistas y conocedores de cómo maneja Maduro sus asuntos, esto dista mucho de la realidad. Con este currículo, es poco probable que la renuncia de El Aissami por las investigaciones contra la corrupción –que suman 20 detenidos– sea para quitarle poder. Por el contrario, se estaría buscando mayor margen de operatividad e influencia fuera del ojo público.



(Le recomendamos: ¿Está Colombia interesada en comprar Monómeros? Embajador Benedetti responde)

Estas posiciones y cargos no son la única manera de tener poder. Entonces El Aissami lo que está es quitándose el sombrero de ministro. No creo que existan pugnas” FACEBOOK

TWITTER

Al menos así lo cree Joseph M. Humire, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura con sede en EE. UU.



Para este analista, quien además es experto en seguridad global especializado en el análisis de redes de amenazas transregionales, El Aissami vendría a jugar un papel parecido al del colombiano Álex Saab, quien sin ejercer un cargo público, logró por muchos años –antes de estar preso en EE. UU. acusado de ser testaferro de Maduro– el control y monopolio de empresas y distribución de alimentos en Venezuela.



“Estas posiciones y cargos no son la única manera de tener poder. Saab era una persona de mucho peso, pero nadie sabía quién era. Entonces El Aissami lo que está es quitándose el sombrero de ministro. No creo que existan pugnas”, explica Humire a EL TIEMPO.



El experto también considera que en el nuevo orden petrolero internacional marcado por la reconciliación entre Irán y Arabia Saudí y el anuncio de China y Rusia de usar el yuan como moneda de pago, hace que Venezuela quiera ser parte de este orden y “como El Aissami tiene cargos en su contra, es mejor que no esté en el gobierno”.

Facebook Twitter Linkedin

Tareck El Aissami, vicepresidente de Venezuela. Foto: EFE

Humire también advierte que Colombia puede entrar en el juego debido a que el mundo árabe está tomando más espacio en el agro venezolano y quieren extenderse al vecino país. “Ellos quieren extender el modelo a Colombia y Petro está permitiéndolo”, enfatizó.



La idea de una caída real de El Aissami también le resulta inverosímil al exfiscal en el exilio Zair Mundaray. Para uno de los hombres que trabajó con la exfiscal general Luisa Ortega Díaz, lo que está ocurriendo en la supuesta lucha anticorrupción emprendida por el madurismo no es más que un tema de flujo de caja.



(También: ¿Oposición en Venezuela podrá escoger candidato contra el chavismo?)



“Maduro necesita dinero, esto no hubiese pasado si no estuviéramos en un contexto electoral”, insiste Mundaray en entrevista con este diario.



El exfiscal explica que parte de lo sucedido se da porque al buscar las cuentas por cobrar de Pdvsa, muchos acreedores respondieron que ya habían formalizado los pagos, incluso en criptomonedas.



Luego de eso, los funcionarios enviados por Maduro se dirigen a la Superintendencia de Criptoactivos y se dan cuenta de que no existe el dinero que podía ser usado en campaña.

Hay grupos de poder que quieren quitar a El Aissami y les resultó fácil, pero no es una conspiración, es la corrupción. Y si no hubiese ocurrido en este contexto, no hubiese pasado nada. FACEBOOK

TWITTER

“Hay grupos de poder que quieren quitar a El Aissami y les resultó fácil, pero no es una conspiración, es la corrupción. Y si no hubiese ocurrido en este contexto, no hubiese pasado nada”.



El Aissami se caracteriza por ser un hombre tranquilo, fanático del fútbol y que incluso algunos caza talentos lo consideraron para hacerle una carrera en la televisión. Pero su forma de hablar al parecer no ayudó, una mezcla entre acento andino venezolano con raíces árabes.



Desde joven militó en la izquierda viendo el ejemplo de su padre Carlos El Aissami, de quien se dice fue jefe de la sección venezolana del partido político Baath de Irak, el mismo de Saddam Hussein.



Él mismo ha relatado que en su casa en Mérida fue testigo de allanamientos porque su padre participó en el golpe de Estado de febrero de 1992. En su juventud llamó la atención de Hugo Chávez cuando con un pañuelo palestino hizo que el entonces presidente escuchara algunas denuncias que tenían los estudiantes en Mérida.



El Aissami no es conocido por vivir una vida de excesos. Al igual que muchos jerarcas del chavismo cuida de no hacer apariciones públicas fuera de sus funciones.



(Puede leer: ¿Quiénes son los involucrados en el desfalco a Pdvsa y a dónde fue el dinero?)

Siempre viste elegante y cuida su imagen, pero no se sabe más de su vida privada, solo que está casado con Rudy Amer, quien sí se ha dejado ver en un par de fotos en redes, pero sin mayores sobresaltos.



El matrimonio tiene dos hijos. Desde hace unos años, la cúpula más cercana a Maduro cuida en extremo sus apariciones y las redes sociales son espacio para mostrar todo lo referente al gobierno, muy poco de la vida privada.



En 2018 la prensa uruguaya reveló que Feras El Aissami, hermano del entonces vicepresidente, vivía en una casa en ese país, la cual había rentado 48.000 dólares por un año de alquiler. Pero todo fue negado por la familia.



El Aissami ha sido vicepresidente del Área Económica de Venezuela y vicepresidente ejecutivo. Estuvo a cargo de la Misión Identidad y se lo acusó de facilitar la identificación a ciudadanos vinculados con organizaciones irregulares del mundo árabe.

Facebook Twitter Linkedin

Álex Saab está en una celda de la Federal Detention Center de Miami, aislado y monitoreado las 24 horas. Foto: Archivo particular

Es abogado y criminólogo pero cuando fue gobernador del estado Aragua no pudo reducir los índices de criminalidad y el estado llegó a ser el primero en homicidios con 142 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, se atribuye la captura de al menos 70 capos de la droga, en su mayoría extraditados.



Hace unos meses también encabezó denuncias de corrupción y él mismo las entregó en el Ministerio Público al fiscal Tarek William Saab. Ahí se acusa nuevamente a Rafael Ramírez, expresidente de Pdvsa, de desfalcar al Estado.



Para el excomisario e investigador criminal Iván Simonovis, no es de sorprender lo que sucede con el jerarca, pues el gobierno sigue una especie de patrón y es una forma de “justificar la desaparición de los 3.000 millones de dólares”.



Puede ser de su interés: (Simonovis habla desde el lugar de su reclusión)



Simonovis dice a EL TIEMPO, que al igual que sucedió con los ministros y Miguel Rodríguez Torres, Rafael Ramírez, Eulogio del Pino, Hebert García Plaza, Nervis Villalobos o Nelson Martínez, lo mismo puede estar ocurriendo con El Aissami, aunque tiene sus dudas.

Yo creo que el trasfondo es que el régimen lo que tiene es un problema de flujo de caja y la mejor forma de justificar que no hay dinero es decir que alguien se lo robó y quién mejor que El Aissami". FACEBOOK

TWITTER

“Yo creo que el trasfondo es que el régimen lo que tiene es un problema de flujo de caja y la mejor forma de justificar que no hay dinero es decir que alguien se lo robó y que mejor que El Aissami con sus piezas como Joselit Ramírez”, insiste el excomisario ahora exiliado.



Otro aspecto que resalta Simonovis es que el “vínculo” con Hezbolá es familiar. “Su tío y su padre estaban vinculados y eso no va a desaparecer”, dice.



Hasta ahora Maduro solo aceptó la renuncia de su colaborador, pero al menos de manera pública no se conoce investigación en su contra.



"El ministro Tareck El Aissami ha dado a conocer, a través de las redes sociales (SIC), me ha hecho llegar su renuncia al cargo de ministro de Petróleo (...) Yo he decidido aceptar la renuncia como ministro de Energía y Petróleo para facilitar todas las investigaciones que deben dar, como resultado, el establecimiento de la verdad, el castigo de los culpables y la justicia”, dijo el jefe de Estado.

Para el Centro para una Sociedad Libre y Segura, en voz de su director, “el régimen de Maduro es un maestro del engaño estratégico. Hace solo dos semanas, tanto los acusadores como los acusados de corrupción en Venezuela estaban sentados cómodamente en Caracas en el décimo aniversario de la muerte de Hugo Chávez”.



Desde la renuncia anunciada por Twitter, El Aissami no ha aparecido en los medios, por lo que solo es cuestión de tiempo para ver el desarrollo de la trama presentada al país.



ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN

Corresponsal de EL TIEMPO

Caracas

Más noticia sobre Venezuela en EL TIEMPO